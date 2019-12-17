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 Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители на Харьковщине выявили схему незаконного перемещения товаров бытового назначения в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Группа лиц, предварительно граждане РФ – жители российского города Белгорода, организовали в Харькове "логистический центр" и принимали заказы на доставку товаров вне таможенного контроля через российско-украинскую границу.

Поступающие из разных уголков Украины товары изобретательные дельцы планировали незаконно перемещать через границу.

Россияне в специальных складских помещениях Харькове фасовали и хранили товар, который впоследствии передавался курьерам, которые незаконно перемещали его через границу в Россию. В дальнейшем такие контрабандные "пакеты" уже на территории РФ доставлялись конечным получателям преимущественно почтовыми компаниями-перевозчиками.

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10 декабря правоохранители провели обыски и изъяли более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.

Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ 01
Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ 02
Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3165802
 
 
 Топ комментарии
 
Вони можуть тико смоктати газ та нафту з дирок нароблених украинцами при СеРуСеРу в Сибиру та Дальньому
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Зря. Надо было перепрофилировать на доставку в парашу водки. На метиловом спирту. Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 8193
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балбес ты. жестокая эта хрень. Дохнут люди в муках, но страшно что не помрешь, а жить слепым останешься, с убитыми внутреннми органами.
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Идиот, для того, чтобы недолго мучиться, надо правильно подбирать дозу. Твои привычные парашные фунфырики могут не помочь- пей сразу поллитру метилы, и будет тебе счастье. Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 8279
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Да ты смотрю специалист. В своем Усть-Звиздюйске сразу стеклоочиститель засаживаешь с горла или сначала бояркой рот полощешь?
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Я смотрю, что ты в своём Задр*ченске научился мешать эти благородные напитки. Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 5515
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Я просто не в курсе, а что, на вкус определить нельзя, что пьешь?
Если такая отрава....
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А велика росія не може виробляти товари?
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Вони можуть тико смоктати газ та нафту з дирок нароблених украинцами при СеРуСеРу в Сибиру та Дальньому
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если бы все страны могли производить все товары, то торговля бы умерла и не существовала в принципе.
П.С, Видать изголодались кацапчики Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 4379
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імпортозамєщеніє,пля... санкції тока на пользу...
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Зачем ? Наоборот лучше пусть это убивает их производителя. Это бабло.Которое останется в Украине. Пусть и незаконное.Но в итоге потратится дома.
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это не факт, что все в Украине потратится: тратит деньги тот, кто схему организовал. Заработает пару миллионов и купит себе виллу на озере Комо. Озеро Комо знаешь где находится?
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Здесь даже не это главное. Главное,что убивается расийский производитель. И покупается в Украине. Остальное,то таке ))
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Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ - Цензор.НЕТ 8659

На Роиссе депутат убил и сжег таксиста, а утром пошел на работу
Единоросса Владимира Корнилова из Переславль-Залесской городской думы подозревают в убийстве, произошедшем 15 декабря. На следующий день депутата задержали.
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как будто эти белые мерсы-спринтеры из белгорода когда-то шифровались на барабане))
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Когда активисты ввели блокаду ОРДЛО, многие орали, что это подрывает экономики Украины. Здесь конечно масштаб не тот, но с точки зрения этих "экономистов" нет ничего плохого . Пусть везут, ведь деньги за товар уплачены у нас в стране, а где их контрабасы отобьют уже не важно. так получается? Почему государству можно торговать с оккупанстами, а рядовым гражданам рубить бабки с кацапов нельзя?
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не успели отстегнуть мусорам. бывает. через месяц всё опять наладят.
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вже не "атладять"... бо ВЖЕ НІЧИМ "атлаживать..." Росіяни організували в Харкові схему незаконного переправлення товарів у РФ - Цензор.НЕТ 2527
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хаха. ви недооцінюєте можливості деяких людей на барабані.
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Явно, обычные товары - не запрещённые к вывозу.
И они этот пункт сделали, чтобы ввозные пошлины в РФ не платить...
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Кому война, а кому пофиг с кем торговать.
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а контрафактне італіійське шампнське до Н,Р. в україні? що проблема? ніякої, просто треба звернутись до правильних маршрутників і практично в любій кількості, але виключно за нал.
ніякої різниці,по суті. але ж ми горда нація!
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яка=така "кур'єрська пошта" у контрабандистів=злодюжек?? ти мабуть і досі вважаєш що красти та не платити податки це такий"спорт??
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