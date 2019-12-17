 Россияне организовали в Харькове схему незаконной переправки товаров в РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Группа лиц, предварительно граждане РФ – жители российского города Белгорода, организовали в Харькове "логистический центр" и принимали заказы на доставку товаров вне таможенного контроля через российско-украинскую границу.

Поступающие из разных уголков Украины товары изобретательные дельцы планировали незаконно перемещать через границу.

Россияне в специальных складских помещениях Харькове фасовали и хранили товар, который впоследствии передавался курьерам, которые незаконно перемещали его через границу в Россию. В дальнейшем такие контрабандные "пакеты" уже на территории РФ доставлялись конечным получателям преимущественно почтовыми компаниями-перевозчиками.

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10 декабря правоохранители провели обыски и изъяли более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.





