 "Живое слово во время войны": В Киеве презентовали серию мемуаров украинских воинов

Как сообщает Цензор.НЕТ, все книги были изданы в издательстве "Фолио".

В целом было представлено более десяти военных проектов, в частности "Танец смерти. Дневник добровольца батальона "Донбасс" Игоря Михайлишина, "Дневник артиллериста" Геннадия Харченко, "Дневник Андерсена" Игоря Стрельцова, "Война, которой не было. Хроника Иловайской трагедии" Романа Зиненко, "В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта" Юрия Руденко, Анастасии Вороновой, Сергея Глотова, Анастасии Глотовой, Дмитрия Путяты, "Батальон" Донбасс". Записки добровольца" Игоря Родина, "Женщина войны" Анны Шили, "Верный присяге" Валерия Макеева; и "Саур-Могила. Военные дневники", результат труда коллектива авторов Петра Потехина, Максима Музыки и Андрея Пальваля.

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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, модерирующий презентацию, подчеркнул важность издания мемуаров о российско-украинской войне:

"Мы все понимаем, какое значение имеет живая история, живое слово во время войны – для воспитания человека, формирования сознания и понимания того, что с нами сегодня происходит. Благодаря инициативе "Фолио" и Александра Красовицкого большое количество таких книг вышло в свет. Это также стало возможным благодаря меценатам. Возможно, не все там выверено достоверно, так как исследования происходят постоянно. Но это живое слово – так, как автор это чувствовал. Это имеет принципиальное значение. То есть, мы сразу создаем историю войны глазами тех, кто принимал в ней участие.

Вы знаете, как история писалась раньше, когда существовал Советский Союз. История писалась долго и была инструментом пропаганды. Из той истории нельзя было научиться чему-то достоверному, и выводов из войны не делали ни военные, ни гражданское общество. Сейчас у нас новый шанс – мы создаем украинскую нацию. Для того, чтобы нация была создана, нужны именно такие книги – эти памятники человеческого духа".

Игорь Стрельцов, написавший "Дневник Андерсена" отметил, что был на войне как журналист и волонтер, принимал участие в создании документального фильма "Дорога волонтеров". Идея написать книгу возникла, когда с фронта вернулся его друг Александр, который будучи художником на фронте попал в танковую часть, где отлично себя зарекомендовал. Стрельцов решил показать, как люди, имеющие разные профессии в мирной жизни, неожиданно показывали эффективность при защите родины.

По словам автора "Хроники Иловайской трагедии" Романа Зиненко, он "просто собрал воспоминания своих побратимов – около 700 участников событий из более, чем 25 подразделений":

"Это не просто книга, это памятник. Я человек небогатый, не могу создать памятник. Поэтому пытаюсь создать памятник, который невозможно разрушить. Это то, что останется после нас. Некоторые участники книги уже ушли от нас. То есть, мы понемногу уходим, и когда-то никого не останется. Но после нас должно остаться воспоминание".

При этом автор отметил, что не рискует называть точную цифру погибших. По его мнению, официальная цифра в 336 человек - меньше реальной, тогда как те, кто говорят о смерти тысячи человек, преувеличивают.

Зиненко отметил, что участники событий часто незаметны в повседневной жизни, а некоторые даже не имеют статуса УБД. Поэтому их мемуары – своего рода удостоверение. Зиненко выразил надежду, что публикация книги поможет им получить официальный статус.

Бутусов подчеркнул важность иловайских событий. Тогда впервые российская армия непосредственно вторглась в Украину. И впервые в плен были захвачены российские кадровые военные, после чего "весь мир был вынужден признать факт нахождения российских военных в Украине".

Соавтор книги Петр Потехин "Саур-Могила. Военные дневники" является кадровым военнослужащим. Бутусов сообщил, что во время войны Потехин на фронте выполнял задания, как простой солдат, е раз рисковал жизнью, получил тяжелые ранения и чудом выжил. "Он вел резерв на Саур-могилу и довел его в решающий момент. Без него эта история была бы другой", - сказал он.

"Я имел честь защищать свою родину. Именно честь. Что сказать о книге? Она написана тремя должностными лицами, которые находилис на Саур-могиле - на ключевой высоте Донбасса, с которой можно наблюдать движение всех колон. Я написал (свою часть) за одну ночь, после того как ко мне обратился личный состав, с которым я проводил задания в зоне АТО. Я не хотел писать, скажу честно. ВЕдб для написания документальной книги нужно время и работа в архивах. Я же знал только то, что касается десантных войск. Но мне подарили экземпляр мемуаров. Я их порчел, и решить написать свои", - рассказал Потехин.

Игорь Михайлишин, доброволец батальона "Донбасс", является музыкантом. Для названия своих мемуаров выбрал просзведение Ференца Листа "Танец смерти".

"В нем музыкально полностью отображено то, что порисходит на войне. Саму книгу я пытался писать так, чтобы она была своего рода матрицей событий - чтбы показать не только события, но и переживания человека, его поведдения и взаимоотношения с другими", - сказал воин.