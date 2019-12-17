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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. ФОТОрепортаж

Митингующие под Верховной Радой продолжают акцию протеста против открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Митингующие устанавливают на ул. Грушевского. а также на площади Конституции под зданием Верховной Рады палатки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан, - полиция

По словам лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, который находится возле здания ВР, палатки устанавливают для того, чтобы митингующие, фермеры, активисты, которые приехали протестовать против рынка земли, смогли находится возле Рады до конца пленарной недели.

Также к митингующим вышла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Отметим, что от стычек пострадало здание гостиницы "Киев", а также поламана гранитная плитка возле отеля.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

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Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 06
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 07
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Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 09
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 10
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 11
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Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 13
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 14
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 15
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 16
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 17
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 18
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 19
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 20
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 21
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 22
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 23
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 24
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 25
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 26
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 27
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 28
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 29
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 30
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 31
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 32
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 33
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 34
Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки 35

Фото: Оленг Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3165793
 
 
 Топ комментарии
 
меня сильно смущает участие в этом карманных песиков авакова - билецкого и нацжен. это канализация протестов. тема откатана на "нет капитуляции"
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ЙОЛКА наближжаеться...ЙОЛКА наближаеться....))))
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И Билецкий там. Значит, все под контролем.
Арсен Борисыча.
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А де Ізраїль? Київ - новий Ієрусалим.
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Израиль там где уже никогда не будет Коломойского.
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А Ізраїль сьогодні чи вчора став експортером натурального газу (до Египту).
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это манипуляция. перечисли страны в которых есть государственный банк земли через который идут все сделки.
и еще - хочется закон не о "продаже" а о "покупке" земли
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До того ж йдеться не про ринок, а про продаж - ця картинка маніпулятивна.
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Але в такій редакції я не бачу жодного $ залучення інвестиції зовні.
Країна-агресор - пнх, оффшори теж саме.
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Страны, где земли мало. Ну, а где много, пусть распродают(направо и налево).
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ЙОЛКА наближжаеться...ЙОЛКА наближаеться....))))
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Новый Год к нам мчится,
Скоро всё случится,
Сбудется, что снится,
Что опять нас обманут, ничего не дадут!!!
Ждать уже недолго,
Скоро будет ёлка, Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки - Цензор.НЕТ 9509
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Дивно, що зевлада не розуміє своїх дій Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки - Цензор.НЕТ 5393
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)))) для того що б розумиты...трема мати мизок...
А ви у ЗЕньки выпалений коксом))))
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все прекрасно розумие до нового года протолкнут с десяток законов что режим януковича покажется детским садом
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Звучит как изза поребрика. Не зря порохоботы = кремлеботы.
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А скасування закону про мову хто в Раду подав, зебіле?
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кацап а че по твоему украинцы только в Украине Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки - Цензор.НЕТ 9811
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Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. ХВермери проХВінансіровлі...
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меня сильно смущает участие в этом карманных песиков авакова - билецкого и нацжен. это канализация протестов. тема откатана на "нет капитуляции"
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Ви сказали песики. Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки - Цензор.НЕТ 6034Ось що збурило.
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цікаво чи мітингували нацжони коли судять і садять волонтерів і атошників? аваков то підігрує зе посадками то тисне на зе "протестами", непотопляємий сучий син
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И Билецкий там. Значит, все под контролем.
Арсен Борисыча.
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як то усе пошло и банально. могли бы ради разнообразия установить чумы, юрты, яранги или на худой конец пару щалашей или крайывок
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Юрты и шатры будут устанавливать у вас на Рассии)))
Эти химерни будивли нам чужды!)))
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А де був пан Білецький коли ветеранів під Радою на коліна ставили?
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Он зарплату не получил чтоб за них стоять)
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Какие нафиг палатки??? Полиция, Нацгвардия, палки и плетки! Драть патриЁтов гривневых до кровавых соплей! Задрали Пети, Юли, Медведчуки и Рабиновичи. Драть тварей! За какой хрен я налоги плачу????
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о! свежевылепленный "Топаз" намалевался.
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А шо лахта отчисляет подоходный в бюджет Украины?
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Терпи, терпило. Ти цього хотів у квітні, Хавай і не обляпайся.
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Цирк уехал,старые казнократы все никак не могут отойти от кормушки,Тимошенко тоже там,понятно..
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Шо снова кто то Солнцеликому великану ЗЕньке мешает?))))))
ДОКОЛЕ!?))))
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Черговий Міхо -свинарник за 1000 гривень на добу.
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Палатки уже раскидали, начали задержание активистов. У меня противоречивые чувства, с одной стороны, я против продажи земли. А с другой так приятно наблюдать, как дают люлей этим бездельникам-активистам
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Кацапйо, купи пляшку українського коктейля Молотова, вилий вміст в убооорную тіпа "дьірка", піди з пляшкою на лощу і сядь не неї. Це все на що здатна ваша популяція козломокшанських рабів. А тут посидь у спамі, біомасо.
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Билецкий)) дальше можно не обсуждать, карманный патриот, мальчик на побегушках
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Других в Украине нет, нормальные люди днём работают, у титушек работа майданить.
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В Украине терпилы не ценятся, кацапсинка) мы не на раше, слава Богу
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Ты шмара за пиз\дой своей собачьей под носом следи.
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В 2014 Даунбасу теж ніколи було майданити і тепер мають що мають.
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Ты чо имеешь с майдана недостоинсва, перечисли?
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Це постановочні акції - з тіє і іншої сторони люди Авакова. Аваков - найрозумніша людина у складі Зе-команди. Він досконало володіє методами керованих конфліктів.
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Не опять...а СНОВА!
если власть быкует и борзеет...она едет в Ростов!)))
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Оце вароффка заврила кашу. Зелень, бережись. Вона вас закатає в асфальт. Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки - Цензор.НЕТ 3648
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Мнение порохобота бигдана очень важно для нас. Этот ублюдок во время войны спокойно катался по стране, рекламируя машинки и пофиг ему было на котлы, погибших и беженцев
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Тактика мелких порезов действует на тех, у кого есть мозги. К вам, зебилы, это не относится, так что обтекайте спокойно.
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Сейчас в стране фактически нет судов (вместо них какие-то ОПГ), нет фактически нормальной правоохранительной системы, на местах вообще беспредел на всех уровнях! В руководстве Украины даже не знают,сколько земли находится в гос. собственности! Проводить продажу земли в таких условиях могут или дебилы или закоренелые преступники.
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смотрю прямой эфир - там реально какая то буча.
палатки уже снесли
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ну с какого перепугу нацжоны из-за какой-то земли будут на свою полицию кидаться? оно им надо? а вот цирк устроить - милое дело. щас карманная ГБР и на жульку дело заведёт за массовые беспорядки и нападение на сотрудника при исполнении.
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что там делает внд капительман - вона працюе?
или она на старости дет решила подработать антирекламой акции. как свиновальц - ни капитуляции, которую от дважды подписывал?
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новый вид войск - палаточный,

изобретен в украине

будет представлен на параде на крещатике.

ахахаха
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Интересно ЗЕня тоже будет кричать АСТАНАВИТЕСЬ!?))))
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Ломать асфальт - привычное дело!!Им бы динаму- стока электрики выработали б.А так?Нужно проверить финансовую составляющую на палатки инструмент,еду ,презервативы.Налоги уплачены? Кто облагодетельствовал? У него всё впорядке с финансами?
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и что удивительно,
даже белецкий патриот и то сказал,
что нада таки продавать землю!

с какого хрена спрашивается?

стояла укр земля 1000 лет, никто ее не продавал,
тут появился такой белецкий - небелецкий,
прожил 30 лет и издох через 30.
все
нет зелескаго-белецкаго,
и укрземли тоже нету.

ахахаха
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Я бачу масковити активісти руйнують дорогу на Грушевського. Ви бидло її будували? Ви податки в міський бюджет десятки років платили? Ви знаете що це одна з трас по яким їздять також і швидки медичні допомоги? Звідки приїхали Київ руйнувати? Ви ж поїдете до своїх зруйнованих власноручь мухосранськів пиво пити і вам пофіг. Що за бидло?
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заткнись
бруковка для того и сделана, шоб таких

как ты дубасить заодно с богданами-зелескими-парашенками.
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Нужно "националистов" отправить в Венэсуэллу или в Северную Корею... Пусть там колхоз строят...
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Любі мої !
Спасибі вам за підтримку штабу національного порятунку земель зятя та чоловіка,записаних на підставного швейцарця.
Окремо дякую порохосвинкам,шо я вже не варовка косата,а юлічкавладіміровна
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АГРОБАРОНЫ-МОНОПОЛИСТЫ НЕ ЖАЛЕЮТ БАБЛО НА ПРОВОКАЦИИ И ЗАКРЕПОЩЕНИЕ ГРАЖДАН...
ВОРАМ НЕ ВЫГОДЕН РЫНОК!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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