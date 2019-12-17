 Митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Митингующие устанавливают на ул. Грушевского. а также на площади Конституции под зданием Верховной Рады палатки.
По словам лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, который находится возле здания ВР, палатки устанавливают для того, чтобы митингующие, фермеры, активисты, которые приехали протестовать против рынка земли, смогли находится возле Рады до конца пленарной недели.
Также к митингующим вышла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Отметим, что от стычек пострадало здание гостиницы "Киев", а также поламана гранитная плитка возле отеля.
Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Фото: Оленг Богачук, Цензор.НЕТ.
и еще - хочется закон не о "продаже" а о "покупке" земли
Країна-агресор - пнх, оффшори теж саме.
Скоро всё случится,
Сбудется, что снится,
Что опять нас обманут, ничего не дадут!!!
Ждать уже недолго,
Скоро будет ёлка,
А ви у ЗЕньки выпалений коксом))))
https://pbs.twimg.com/media/EL-_IzBWwAAoW1U?format=png&name=360x360
Арсен Борисыча.
Эти химерни будивли нам чужды!)))
ДОКОЛЕ!?))))
..поставлю собі лайк
если власть быкует и борзеет...она едет в Ростов!)))
палатки уже снесли
или она на старости дет решила подработать антирекламой акции. как свиновальц - ни капитуляции, которую от дважды подписывал?
изобретен в украине
будет представлен на параде на крещатике.
ахахаха
даже белецкий патриот и то сказал,
что нада таки продавать землю!
с какого хрена спрашивается?
стояла укр земля 1000 лет, никто ее не продавал,
тут появился такой белецкий - небелецкий,
прожил 30 лет и издох через 30.
все
нет зелескаго-белецкаго,
и укрземли тоже нету.
ахахаха
бруковка для того и сделана, шоб таких
как ты дубасить заодно с богданами-зелескими-парашенками.
Спасибі вам за підтримку штабу національного порятунку земель зятя та чоловіка,записаних на підставного швейцарця.
Окремо дякую порохосвинкам,шо я вже не варовка косата,а юлічкавладіміровна
ВОРАМ НЕ ВЫГОДЕН РЫНОК!