 "Винні не покарані": ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Под зданием Рады проходит пикет с требованием восстановления работы временной комиссии ВР по Иловайску и Дебальцево, а также с требованием повышения пенсий для семей погибших Героев.
Организатор акции - Всеукраинская общественная организация "Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО".
В акции принимают участие активисты, ветераны батальона "Донбасс", а также родители погибших в Иловайске и Дебальцево украинских воинов.
Митингующие выстроились в коридор, по которому должны проходить народные депутаты. Родители держат фотографии погибших детей, а ветераны "Донбасса" флаги Украины. Митингующие разместили банеры со своими требованиями и фотографиями погибших воинов, а также установили знак "Иловайск. Коридор смерти".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, в конце августа 2014 г. украинские воины попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием наемников РФ, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские воины. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.
18 февраля 2015 года украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево в боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.
?...
Наверное скоро изобретеш свинтопрульный аппарат
Особенно когда эти фамилии давно известны,но тебя они не интересуют
Кстати а кто тогда был главнокомандующим?
-А вонии ще не додумалися ..... може будете платити ще й зарплату сепарам -бойовикам і утримання "держ .апарату сепарських республік" звалите на наші плечі... ?? Та й на патрони сепарам, щоб мали чим стріляти в наших бійців - їм підкиньте... Чому б ні - "вошивому спецу" Сивосі ж платите...
этот раз свои.
Почитал доклад Генштаба - их версию про Иловайск. Стыдно. Очень
стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы
допускаем, чтобы лжецы и негодяи оскверняли их память и перекладывали всю
ответственность на погибших солдат:
http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/
Одно из самых циничных и лживых заявлений в докладе:
"Розвідувальна інформація про перетин державного кордону
України колонами військової техніки Збройних сил РФ почала надходити до штабу
АТО та Генерального штабу 25 серпня 2014 року".
Знаете, почему они лгут, что узнали о российском вторжении 25
августа?
Чтобы оправдать почему во время вторжения 24 августа командующий
АТО Муженко поехал в Киев на парад получать погоны генерал-полковника. В то
время пока Муженко прикручивал погоны к мундиру, его солдаты погибали под
Иловайском, и никаких мер командование АТО не предприняло. И вот теперь чтобы
скрыть это преступление, Генштаб фальсифицировал отчет, и исключил из него
официальные документы..
На самом деле, военная разведка Украины предупредила о вторжении
еще в начале августа.
20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. Как писал 21 августа Роман
Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч
74268, Псковской воздушно-десантной дивизии (комвзвода ст. лейтенант Попов).
Общался с ребятами, которые непосредственно брали российских десантников. Это
бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел
возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами и брикетами лапши "Роллтон".
На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней
установлен, с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же
фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других
бойцов российской армии, по видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта
Крыгина Н.С. следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году".
Эта БМД стоит сейчас в Киев у мемориала Родина-мать.
А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и
подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23
августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены
генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры -
полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали
неоднократно в штаб АТО. 24 августа командованию АТО поступили подробные
доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ, пограничников,
военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты 28-й бригады
Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он рассказал, чтто лично
наблюдает как российские танки перерезали основную трассу на Иловайск - солдаты
под видом местных жителей подходили к российским военным, а танки
разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была передана
военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го батальона
Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди под огнем
агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б - они все
были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24
август наши войска оставили Старобешево, Кутейниково, попали в окружения
подразделения Нацгвардии и пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно
докладывалось командованию АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию
только 25-го августа - что ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от
исполнения служебных обязанностей во время российского вторжения.
Вот как я написал об обстановка 17.00 год назад, 24 августа:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
Все эти факты уже были изучены и многочисленные свидетели были
уже опрошены следственной комиссией ВР. Факты и документы очевидны.
Видимо тем, кто фальсифицировал доклад и получал кровавые деньги
кажется, что они будут абсолютно безнаказанны. Отнюдь. За публикацию ложных
сведений в качестве официальных данных вам придется отвечать рано или поздно.
Вы слишком недооцениваете наше гражданское общество, если
думаете, что что волной пиара в СМИ и соцсетях вы добьетесь того, что люди
отрекутся от памяти героев Иловайска, которые до конца выполняли долг перед
Родиной.
Нужен суд, скорейшей суд, рассмотрение дела и судебный приговор.
Чтобы на суде были оглашены все документы и приказы - и тогда всем станет ясно,
что произошло и кто виноват.
Тот, кто сознательно затягивает суд по Иловайску - такой же
соучастник преступления, как и путинские убийцы.
там ссылки на всякие комиссии ВР, состоящие из Рыгов и БЮТ,
а точного времени вторжения нет.
На самом деле, военная разведка Украины предупредила о вторжении
еще в начале августа.
20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. Как писал 21 августа Роман
Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч
74268, Псковской воздушно-десантной дивизии (комвзвода ст. лейтенант Попов).
Общался с ребятами, которые непосредственно брали российских десантников. Это
бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел
возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами и брикетами лапши "Роллтон".
На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней
установлен, с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же
фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других
бойцов российской армии, по видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта
Крыгина Н.С. следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году".
Эта БМД стоит сейчас в Киев у мемориала Родина-мать.
А в
журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями
офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО
Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены генералом Литвиным о
вторжении российских войск, которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в
частности, наблюдали своими глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО. 24
августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении от
всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО.
Бутусов бабками повязан с зачинщиками этого котла.
всесвітня змова проти пораженка ?
24августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении отвсех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО.
Все эти факты уже были изучены и многочисленные свидетели были
уже опрошены следственной комиссией ВР. Факты и документы очевидны.
Видимо тем, кто фальсифицировал доклад и получал кровавые деньги
кажется, что они будут абсолютно безнаказанны. Отнюдь. За публикацию ложных
сведений в качестве официальных данных вам придется отвечать рано или поздно.
Нужен суд, скорейшей суд, рассмотрение дела и судебный приговор.
Чтобы на суде были оглашены все документы и приказы - и тогда всем станет ясно,
что произошло и кто виноват.
Тот, кто сознательно затягивает суд по Иловайску - такой же
соучастник преступления, как и путинские убийцы
Героев Иловайска спустя год убивают снова. На этот раз ложью. На
этот раз свои.
Почитал доклад Генштаба - их версию про Иловайск. Стыдно. Очень
стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы
допускаем, чтобы лжецы и негодяи оскверняли их память и перекладывали всю
ответственность на погибших солдат:
http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/
є якісь документи, оригінали наказів, розпоряджень чи ти сюди попердіти прилізло ?
Некоторые "матери" явно еще пару недель назад на митинге Коломойского под НБУ в жилетках НПЗ подрабатывали.
1)В ночь на 14 июня 2014 года пророссийские сепаратисты сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибло 49 десантников .
2)Доклад руководителя Сектора Д генерала Литвина П.Н. в штаб АТО в 14.30 23 августа о выявленных колоннах российской бронетехники был расценен как паника и остался без внимания и принятия решений.
Реакция начальника штаба АТО генерал Назарова на очередной доклад был краток: "Это
все херня. Мы это уже проходили. Держитесь!"Предложения об отводе войск с целью предотвращения окружения не утвердили.
Награды:
1) За Луганский аеропорт -- 7.11.2018 Министерство обороны Украины предоставило осужденному на семь лет за катастрофу Ил-76 генерал-майору Виктору Назарову квартиру в Киеве.
2)За Иловайск -- Орден Богдана Хмельницького III ст. (8 вересня2014) - за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
.. .