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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24163) ВСК (198) митинг (2337) пикет (615) Иловайск (393) Дебальцево (623)

 "Винні не покарані": ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево. ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит митинг с требованием восстановить работу временной следственной комиссии (ВСК) ВР по Иловайску и Дебальцево.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Под зданием Рады проходит пикет с требованием восстановления работы временной комиссии ВР по Иловайску и Дебальцево, а также с требованием повышения пенсий для семей погибших Героев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мой муж погиб под Иловайском не для того, чтобы я амнистировала его убийц, - нардеп от СН Вагнер о том, почему не поддержала закон о спецстатусе Донбасса

Организатор акции  - Всеукраинская общественная организация "Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО".

В акции принимают участие активисты, ветераны батальона "Донбасс", а также родители погибших в Иловайске и Дебальцево украинских воинов. 

Митингующие выстроились в коридор, по которому должны проходить народные депутаты. Родители держат фотографии погибших детей, а ветераны "Донбасса" флаги Украины. Митингующие разместили банеры со своими требованиями и фотографиями погибших воинов, а также установили знак "Иловайск. Коридор смерти".

Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 01
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 02
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 03
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 04
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 05
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 06
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 07
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 08
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 09
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 10
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 11
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 12
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 13
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 14
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 15
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 16
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 17
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 18
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 19
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 20
Винні не покарані: ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, в конце августа 2014 г. украинские воины попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием наемников РФ, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские воины. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.

18 февраля 2015 года украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево в боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.

Источник: https://censor.net.ua/p3165754
 
 
 Топ комментарии
 
При кондитере дубинкой по спине, коленями на снег и повторить 5 раз подряд "В Иловайске и Дебальцево виноват только хуйло, а наш главнокомандующий Петя делал все правильно"
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Ога,тогда прийдется посадить беню и министра обороны
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Возможно, но за Иловайск и Дебальцево виновные должны понести наказание.
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А то, что землю хотят продать - это сейчас самое главное. А главное для зеленского и его пиар технологов сейчас - сместить акценты, чтобы народ не понял за что пикетируют. Уже взятки за продажу земли взял наверное зелебень и будет продавать то, за что воюют. А враг дремать не будет - он купит всю эту землю - это дешевле ему обойдётся, чем воевать.
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Возможно, но за Иловайск и Дебальцево виновные должны понести наказание.
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Ога,тогда прийдется посадить беню и министра обороны
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а сывочолого гетьмана?
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А плешивый карлик? Или он уже брат навеки?
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а хіба мродер без ху. йла організувало масові ті убивства?
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В данной ситуации Потрох виноват намного больше..Если бы не его бездарность, как главнокомандующего, если бы не его договорняки с пуйлом, а это уже прямая измена, то этой трагедии не было бы никогда.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. В т.ч. і в цьому випадку.
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Еще раз повторяю: за Иловайск и Дебальцево виновные должны понести наказание. Фамилии меня не интересуют.
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Ты вяликий мыслитель
Наверное скоро изобретеш свинтопрульный аппарат
Особенно когда эти фамилии давно известны,но тебя они не интересуют
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Согласен с вами на все 200%. Козломойский должен сесть. Лучше конечно сначала у нас, а потом и в штате Делавер США.
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Марионетка должна обеспечить посадку своего хозяина и ты не видишь проблемы?
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Так вы снимите ЗЕлёные очки и всё увидите.
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Я методичек не читаю. Ни зеленых, ни соевых. Так что засунь свой агитпроп себе в ... "Винні не покарані": ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево - Цензор.НЕТ 1162
Кстати а кто тогда был главнокомандующим? "Винні не покарані": ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево - Цензор.НЕТ 1162
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кстати, а кто тогда действовал вопреки приказам главнокомандующего?
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Предлагаю тебе повесится! Так будет лучше для всех, а зебилы потери тебя даже не заметят!
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Все понятно! Мы так и думали что ты от рождения **-у-й!
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Мы - это кто? Сексуальные меньшинства? Думайте дальше.
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Мы это те кто думать может и умеет! Не ты не зебилоды сюда не относитесь!
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Ты умеешь думать? Ты себе льстишь? Хочешь доказательств?
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ВСУ президент. Добробатами командовали Билецкий, Парасюк, Семенченко с Корбаном и выполняли они приказы Козолойского. Он их туда отправил собственной Ахметки отжимать. Или вы за то не в курсе?
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Подумалося.... стосовно намірів влади виплачувати пенсії лугандонцям з українського ПФ та бюджету....
-А вонии ще не додумалися ..... може будете платити ще й зарплату сепарам -бойовикам і утримання "держ .апарату сепарських республік" звалите на наші плечі... ?? Та й на патрони сепарам, щоб мали чим стріляти в наших бійців - їм підкиньте... Чому б ні - "вошивому спецу" Сивосі ж платите...
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Собирайтесь в общины и быстро делите землю в равных долях на одну украинскую семью и так в каждом населённом пункте Украины,если не Вы то Вас,кто будет возражать пощекочите вилами "Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого - Цензор.НЕТ 2286
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А остатки продадите немцам, евреям и китайцам "Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого - Цензор.НЕТ 5140
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при кондитере стеснялись выйти?
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При кондитере дубинкой по спине, коленями на снег и повторить 5 раз подряд "В Иловайске и Дебальцево виноват только *****, а наш главнокомандующий Петя делал все правильно"
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тебя дубинкой по спине били или родых погибших ?
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ПОПа нивинават...
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А вот при Порошенко такого не было!
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котлокомандующего за грати
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Коломойского,Корбана и Хомчака?Давно пора.
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Документы "матерей" и "ветеранов" кто-то проверял?
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не,на шабаше шыкаладных линий только выдавали
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ПНХ, быдло днепровское. Соси у Бени молча.
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С флагами нацжены стоят,авакян прислал.
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бебебекова топтыга,иди пошурши,а если смелый-спроси.
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Представляю,куда умотает гарант,когда закон об особом статусе-принимать будут. "Винні не покарані": ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево - Цензор.НЕТ 3920
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Героев Иловайска спустя год убивают снова. На этот раз ложью. На
этот раз свои.

Почитал доклад Генштаба - их версию про Иловайск. Стыдно. Очень
стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы
допускаем, чтобы лжецы и негодяи оскверняли их память и перекладывали всю
ответственность на погибших солдат:

http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/

Одно из самых циничных и лживых заявлений в докладе:

"Розвідувальна інформація про перетин державного кордону
України колонами військової техніки Збройних сил РФ почала надходити до штабу
АТО та Генерального штабу 25 серпня 2014 року".

Знаете, почему они лгут, что узнали о российском вторжении 25
августа?

Чтобы оправдать почему во время вторжения 24 августа командующий
АТО Муженко поехал в Киев на парад получать погоны генерал-полковника. В то
время пока Муженко прикручивал погоны к мундиру, его солдаты погибали под
Иловайском, и никаких мер командование АТО не предприняло. И вот теперь чтобы
скрыть это преступление, Генштаб фальсифицировал отчет, и исключил из него
официальные документы..

На самом деле, военная разведка Украины предупредила о вторжении
еще в начале августа.

20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. Как писал 21 августа Роман
Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч
74268, Псковской воздушно-десантной дивизии (комвзвода ст. лейтенант Попов).
Общался с ребятами, которые непосредственно брали российских десантников. Это
бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел
возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами и брикетами лапши "Роллтон".
На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней
установлен, с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же
фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других
бойцов российской армии, по видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта
Крыгина Н.С. следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году".
Эта БМД стоит сейчас в Киев у мемориала Родина-мать.

А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и
подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23
августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены
генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры -
полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали
неоднократно в штаб АТО. 24 августа командованию АТО поступили подробные
доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ, пограничников,
военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты 28-й бригады
Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он рассказал, чтто лично
наблюдает как российские танки перерезали основную трассу на Иловайск - солдаты
под видом местных жителей подходили к российским военным, а танки
разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была передана
военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го батальона
Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди под огнем
агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б - они все
были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24
август наши войска оставили Старобешево, Кутейниково, попали в окружения
подразделения Нацгвардии и пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно
докладывалось командованию АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию
только 25-го августа - что ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от
исполнения служебных обязанностей во время российского вторжения.

Вот как я написал об обстановка 17.00 год назад, 24 августа:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577

Все эти факты уже были изучены и многочисленные свидетели были
уже опрошены следственной комиссией ВР. Факты и документы очевидны.

Видимо тем, кто фальсифицировал доклад и получал кровавые деньги
кажется, что они будут абсолютно безнаказанны. Отнюдь. За публикацию ложных
сведений в качестве официальных данных вам придется отвечать рано или поздно.

Вы слишком недооцениваете наше гражданское общество, если
думаете, что что волной пиара в СМИ и соцсетях вы добьетесь того, что люди
отрекутся от памяти героев Иловайска, которые до конца выполняли долг перед
Родиной.

Нужен суд, скорейшей суд, рассмотрение дела и судебный приговор.
Чтобы на суде были оглашены все документы и приказы - и тогда всем станет ясно,
что произошло и кто виноват.

Тот, кто сознательно затягивает суд по Иловайску - такой же
соучастник преступления, как и путинские убийцы.
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когда конкретно произошло полномасштабное вторжение ?
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там этого не написано.

там ссылки на всякие комиссии ВР, состоящие из Рыгов и БЮТ,

а точного времени вторжения нет.
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ти геть кончене ?

На самом деле, военная разведка Украины предупредила о вторжении
еще в начале августа.

20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. Как писал 21 августа Роман
Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч
74268, Псковской воздушно-десантной дивизии (комвзвода ст. лейтенант Попов).
Общался с ребятами, которые непосредственно брали российских десантников. Это
бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел
возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами и брикетами лапши "Роллтон".
На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней
установлен, с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же
фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других
бойцов российской армии, по видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта
Крыгина Н.С. следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году".
Эта БМД стоит сейчас в Киев у мемориала Родина-мать.

А в
журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями
офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО
Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены генералом Литвиным о
вторжении российских войск, которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в
частности, наблюдали своими глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО. 24
августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении от
всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО.



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шо ты мне Бутусова цитируешь ?

Бутусов бабками повязан с зачинщиками этого котла.
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справді ? доведи
всесвітня змова проти пораженка ?
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он біл на совещании в кабинете Корбана ?
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брешеш ти, смердюча соєва прокладко. не істри - піде твій петя і його холуї під суд невдовзі
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а шо так воспалилось,ольгинское?подгорает? "Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого - Цензор.НЕТ 8652яндрекс переводчик не вытащит
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Гига-Рига,саме в, потрохоботи- продажні викидні вальцманату і є ольгінці, бо саме ваш петя "домовився" з ****** про зелений коридор для українських добровольців, а сам в цей час відкривав нові оффшори і проводив парад у Києві і роздавав наогороди своїм катафалкам-паркетникам
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зачем ты цитируешь кремлёвские методички ?
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то є якісь документи, смердючко соєва ?

24августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении отвсех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО.
Все эти факты уже были изучены и многочисленные свидетели были
уже опрошены следственной комиссией ВР. Факты и документы очевидны.

Видимо тем, кто фальсифицировал доклад и получал кровавые деньги
кажется, что они будут абсолютно безнаказанны. Отнюдь. За публикацию ложных
сведений в качестве официальных данных вам придется отвечать рано или поздно.

Нужен суд, скорейшей суд, рассмотрение дела и судебный приговор.
Чтобы на суде были оглашены все документы и приказы - и тогда всем станет ясно,
что произошло и кто виноват.

Тот, кто сознательно затягивает суд по Иловайску - такой же
соучастник преступления, как и путинские убийцы
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не,не вытаскивает....ольгинксое образАвание не позволяет .ох,беда с вами...
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толик яуже на пенсиии кучу лет..ты ******* с советами .а во чего тебе советую-чаще в гугл наведывайся
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Юрий Бутусов

Героев Иловайска спустя год убивают снова. На этот раз ложью. На
этот раз свои.

Почитал доклад Генштаба - их версию про Иловайск. Стыдно. Очень
стыдно перед сотнями погибших ребят, что мы
допускаем, чтобы лжецы и негодяи оскверняли их память и перекладывали всю
ответственность на погибших солдат:

http://www.mil.gov.ua/…/analiz-vedennya-antiteroristichnoi…/
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А про совещание в кабинете Корбана, где присутствовал Бутусов ?
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доведи,
є якісь документи, оригінали наказів, розпоряджень чи ти сюди попердіти прилізло ?
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мародера на довічне із кофіскацією падлу!
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сдаеца мне. шо цей флэшмоб совешенно спонтанен и случаен, как и все остальное
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И Аваков со своими нацженами совершенно ни причем.
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Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название ,чё то прочиталось Московский суд разрешил....можно ещё разрешить 7ноября,на Московии с Кремля ещё тело не вынесли члена семейного клана цареубийц. "Винні не покарані": ветераны АТО и родные погибших воинов пикетируют Раду с требованием создать ВСК по Иловайску и Дебальцево - Цензор.НЕТ 5133
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Знакомые лица, кстати.
Некоторые "матери" явно еще пару недель назад на митинге Коломойского под НБУ в жилетках НПЗ подрабатывали.
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Совсем дурачки? Ни пуйло, ни хомченко, ни лушпайку сейчас точно не покарают -давите зеленое чмо
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Ветераны и вдовы - это не зеленое ...... , совсем одурело. Чмо ты, с большой буквы.
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ты мне, кацапсина, свои методички не строчи -знаем какие бывают вдовы за бабло)
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зебанатики что то жидко челов сгоняют)
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Свидетели секты второго пришествия кондитера подняты по тревоге, очень уж неудобная новость.
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А почему это так возбуждает бульбоедов? Их теперь вместо шекалата говном кормят?
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Думал, петики проигнорят эту новость так же, как тему о депортации азера. Ан нет! Сильно не хочется Пете на нары! Да и за границу тоже не выход. Здесь быстро бизнес прихлопнут...
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Раньше ты сдохнешь чем Петю посадят!
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Оо так в чем проблема? Завтра Аваков "нарисует" любые дела, еще пару десятков ветеранов найдут которые виноваты за Дебильцево и Иловайск!
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Генерал-майор Виктор Назаров
1)В ночь на 14 июня 2014 года пророссийские сепаратисты сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибло 49 десантников .
2)Доклад руководителя Сектора Д генерала Литвина П.Н. в штаб АТО в 14.30 23 августа о выявленных колоннах российской бронетехники был расценен как паника и остался без внимания и принятия решений.
Реакция начальника штаба АТО генерал Назарова на очередной доклад был краток: "Это

все херня. Мы это уже проходили. Держитесь!"Предложения об отводе войск с целью предотвращения окружения не утвердили.
Награды:
1) За Луганский аеропорт -- 7.11.2018 Министерство обороны Украины предоставило осужденному на семь лет за катастрофу Ил-76 генерал-майору Виктору Назарову квартиру в Киеве.
2)За Иловайск -- Орден Богдана Хмельницького III ст. (8 вересня2014) - за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
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Порошенка на коліна, нехай просить у матері і жінок загиблих пробачення і розповість чому в той час ховав гроші від держави в офшорах....
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Этот митинг нужно было проводить под посольством кацапии , а не ВР . Вот убийца воинов под Иловайском .
"Винні не покарані": ветерани АТО і рідні загиблих воїнів пікетують Раду з вимогою створити ТСК щодо Іловайська і Дебальцевого - Цензор.НЕТ 1297 .. .
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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