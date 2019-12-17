 Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.
Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной технике на сумму более 15 млн гривен.
Отмечается, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к афере.
Разоблачение и блокировка противоправной деятельности проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Дорога для президента: Зеленському збудували особисте шосе під Києвом
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського. Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" на "5 каналі".
У сільраді Рославичів, кажуть журналісти, від коментарів відмовились, але не на камеру відповіли: дорогу збудували у рекордно короткий строк, ще й безпосередньо на розпайованій землі. У власників паїв нібито дозволу ніхто не питав.
Ты че думаешь,твоя дебильность из-за этого пройцдет незамеченной?
Контрольная партия булет стерелизована и посажена в зоопарки,что б народы убедились в правильности этого решения
Готовься кукарекать,поедая вискас,животное