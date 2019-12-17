 Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.

Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной технике на сумму более 15 млн гривен.

Отмечается, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций.

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В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к афере.

Разоблачение и блокировка противоправной деятельности проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.