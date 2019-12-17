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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководство столичного госпредприятия на многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.

Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов 01

Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной технике на сумму более 15 млн гривен.

Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов 02

Отмечается, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предотвращен незаконный ввоз комплектующих к Ми-24 на сумму более $100 тыс., - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов 03

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к афере.

Контрафакт и старье за 15 млн гривен: контрразведка СБУ предупредила использование некачественного оборудования для ремонта военных самолетов 04

Разоблачение и блокировка противоправной деятельности проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3165745
 
   
 Топ комментарии
 
Мини-свинарчуков задержали. Если бы они не поставляли старье втридорога - путен захватил бы всю Украину. В общем, как обычно пресують патріотів.
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Качественность украденного в Кацапии оборудования какая-то єкспертиза определяла ?
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Качественность украденного в Кацапии оборудования какая-то єкспертиза определяла ?
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та и вообще моск можно сломать от преподнесённой информации задумываясь о устаревших комплектующих для самолётов 70-х годов выпуска . и устаревшем оборудовании для ремонтов - отвёртка ещё с бакелитовой ручкой ?
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Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням, спеціально для Володимира Зеленського.
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Слухайте, ЗЕбіле, а може тим людям, які голосували за ЗЕлену Шмарклю щось пороблено?

Дорога для президента: Зеленському збудували особисте шосе під Києвом

Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського. Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" на "5 каналі".

У сільраді Рославичів, кажуть журналісти, від коментарів відмовились, але не на камеру відповіли: дорогу збудували у рекордно короткий строк, ще й безпосередньо на розпайованій землі. У власників паїв нібито дозволу ніхто не питав.
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ЗЕбіле, а якще Свинарчуки? Що, так можно було? Як же торгівля на крові? Виходить, що ЗебілМіністр Мілованов - тепер Мародер? А мокша Old Pew ЗЕчмо? Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків - Цензор.НЕТ 9522

Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків - Цензор.НЕТ 3837
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Ты плямкай не отвлекайся А то щаз прийдет даг,старший смены,и тебе опять аннал зашивать прийдется
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Опять ты,подорванная кацапская тупая тварь новый аккаунт себе сделал?
Ты че думаешь,твоя дебильность из-за этого пройцдет незамеченной?
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Тупость кацапотварей уже давно всем известна и является эталоном дебилизма. Поэтому популяция животных кацапотварей подлежит полному и обязательному санитарному отстрелу в рамках борьбы с эпидемией дебильности
Контрольная партия булет стерелизована и посажена в зоопарки,что б народы убедились в правильности этого решения
Готовься кукарекать,поедая вискас,животное
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Во время ВОВ, по законам военного времени - расстрел!
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если в ближайшее время закупят качественное сырье у дяди брата деверя слуги урода, значит некумовство продолжается. Если не закупят вообще, значит саботаж и подрыв обороноспособности.
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Ну ни х........ себе, а шо, после Пэтрухы щэ и самолеты остались?
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Не всех свыней еще "забили" в Укроборонпроме.Остались еще затаившиеся.
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Зарплата колишнього журналіста та нардепа 8-го скликання від БПП Мустафи Найєма на посаді заступника голови державного концерну Укроборонпром становить 310 521 грн. Першу зарплатню Мустафа отримав 2 грудня 2019 року. Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків - Цензор.НЕТ 4581
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55 тисяч євро на місяць. зарплата громадянина Литви Айвараса Абромавічуса на посаді голови ДЕРЖАВНОГО концерну Укроборонпром. впевнений, що навіть у великих та успішних українських приватних компаніях такі зарплати - золоті мрії. Контрафакт і мотлох за 15 млн гривень: контррозвідка СБУ запобігла використанню неякісного обладнання для ремонту військових літаків - Цензор.НЕТ 6328
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Мини-свинарчуков задержали. Если бы они не поставляли старье втридорога - путен захватил бы всю Украину. В общем, как обычно пресують патріотів.
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