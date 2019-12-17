 Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Организаторы запланировали использования в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - сказано в сообщении.
В полиции советуют по возможности воздержаться от поездок по центральной части Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.
Также сообщается, что полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
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Розхитування ситуації перед святами.
Случайность? Не думаю...
https://www.youtube.com/watch?v=QAuxZgYx05A&feature=youtu.be&list=UUoTzYk0Xg4OVy90o39NMVvA
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе!
Тимошенкі та Порошенкі про це дуже добре знають!
а они забились в щелку, как тараканы, и сопят в две дырки..
В лучшем варианте - надают звездюлей, в стандартном - прикопают.....
ти у власників запитай, а не у проплачених баранів!
Во-вторых, достаточно прописать рамки торговли. Например чтоб лицам-конечным бенефициарам с двойным гражданством или тем кто гражданин Украины меньше 5 лет запретить покупать землю. А также тем кто замечен в движении сепаратизма. Сделать ограничение на закупку земли в одно хозяйство/одни руки. Сделать ведомство 4оторое это бы контролировало.
И в-третьих, отбирать землю у уже существующих собственников никто не будет.
Насчет госземли- вы ее арендовали когданибудь? А обрабатывали? Ьыли бы вы действительно фермером, вы бы за этот закон обеими руками голосовали.
Програми про ОБІГ Землі вже давно розроблені і прописані. З усим інструментарієм від кадастрів, державних земельних банків, інспекцій контролю за цільовим призначенням і ефективним використанням з урахуванням досвіду провідних країн. Тільки в тому лайні, яке зараз проягується і близько такого немає. Тупий дерибан.