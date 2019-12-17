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 Общество, Фоторепортаж
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 Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности. ФОТОрепортаж

17 декабря, в центральной части Киева запланировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Правоохранители усилили меры безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Организаторы запланировали использования в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - сказано в сообщении.

В полиции советуют по возможности воздержаться от поездок по центральной части Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.

Также сообщается, что полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы.

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 01

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аграрии начали всеукраинскую акцию протеста против продажи земли, завтра придут под Раду, - Тимошенко

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 02

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 03
Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 04
Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности 05

Источник: https://censor.net.ua/p3165740
 
 
 Топ комментарии
 
Мусоров нагнали море. Авакян выслуживается перед пингвином, бо дело на волонтеров начало сыпаться
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агов "патріоти" - це вже можна називати торгівлею на крові,чи ще рано? під який камінь забився Білецький? де нацжони,чому не пікетуюють АПУ? там все є з підписами і печатками

Компанія Зеленського «Грин Филмс» отримала 35 мільйонів рублів від Мінкульту Росії на зйомку фільму - «Настоящее время»

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 4370
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Липецька кінофабрика кварталу 95, - продовжує торгівлю на крові!

Зеленський торгує своїми цукерками по всій території расіі

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 7663
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агов "патріоти" - це вже можна називати торгівлею на крові,чи ще рано? під який камінь забився Білецький? де нацжони,чому не пікетуюють АПУ? там все є з підписами і печатками

Компанія Зеленського «Грин Филмс» отримала 35 мільйонів рублів від Мінкульту Росії на зйомку фільму - «Настоящее время»

Центр Киева частично перекрыт из-за массовых акций. Правоохранители усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 4370
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Апелюйте до своєї політсили.Ви за кого голосували ?Ось і від них вимагайте.
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Йованович больше не проплачивать, а Аваков у из своих оплачивать западло.
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Мусоров нагнали море. Авакян выслуживается перед пингвином, бо дело на волонтеров начало сыпаться
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так бубочки ж нет, его в Азербайджан переместили, чтоб не травмировать шаткую детскую психику...
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легетивный тоже под акции где то колесил
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Там воно поїхало поправляти зров"я на чистому азербайджанському "драпі", а то важка наркота зовсім підірвала. Приїде веселий, життєрадісний, з хорошим апетитом (пробило на хі-хі, і на пожрать).
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) зато над всей украиной безоблачное небо.
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А что за акции то?? Писать не велено чтоб другие не подтянулись??
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Разом сила, читать не учили? Приходишь, берешь в руки флаг, через пару часов получаешь денежку! Что тут сложного?!
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На словах нынче все смелые...
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Землю роздерибанити не дають. Ось скромно і замовчують мету протестів.
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Дискредитиція добробатів
Розхитування ситуації перед святами.
Случайность? Не думаю...
https://www.youtube.com/watch?v=QAuxZgYx05A&feature=youtu.be&list=UUoTzYk0Xg4OVy90o39NMVvA
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Україно, Україно! Подивись на себе!
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе!
Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки - Цензор.НЕТ 8503

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А шож такое, зеленая плесень назвалася "слугами народа", а в сухом остатке народ оказался недоволен? Что происходит? Зеля, объясни!
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Активность широких народных масс по различным вопросам это ХОРОШО это тонизирует власть . Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки - Цензор.НЕТ 3176
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ооо, авакяновцы подтянулись, мусора как были мусорами - так и остались, слуг *** охраняют))))
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Може, достатньо буде виділити тим депутанам, що штовхають закон про продаж землі, персонально 4 куби (2х1х2м) в будь-якій лісосмузі? Чомусь мені здається, що все відразу заспокоїться Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки - Цензор.НЕТ 8186
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"Массовые акции" за ограждением. Теперь у ментов на забалуешь.
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Пацак, как тебе удается из враждебной омериги разглядеть, что происходит в Украине? Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки - Цензор.НЕТ 1277
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Конституційний Суд визнав законопроект Зеленського про одноосібне призначення голів ДБР та НАБУ - НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ. судді КС по суті підтвердили, що те що відбувається в державі - узурпація влади.
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Ссылку на постановление суда в студию. Ложь она такая.
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Театр идиотов: евробляхеры с лозунгами о гендерной справедливости!
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Метаныч, ты б газы то попридержал, чай не в скрепостане)))
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Слышь, "враг", самому не смешно - евробляхеры с лозунгами о гендерной идеологии? Ждем проституток с требованием бесплатной легализации евроблях!
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Сюжет смешной, а вот подача злобная, поэтому и не поняли
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звісно, користь від просто халявного отримання землі - значно вища!!!
Тимошенкі та Порошенкі про це дуже добре знають!
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я так понимаю, что тимошенко уже окончательно спелась с соевым?
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а что, это что то меняет для понятия "проститутка" ?
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Зачем ты так о своем любимом прызыдентє ))
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москалі знову розпочали операцію "шатун"?
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Очередная ЗАБАВА, это уже проходили, а жизнь потихоньку ухудшается за два десятилетия.
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а где сейчас находятся известные горлопаны и провокаторы: Егорка Соболев, вомбат Семен Семенченко, "раненныйвягодицу" Парасюк?!.. А?!
а они забились в щелку, как тараканы, и сопят в две дырки..
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вомбат и Парасючка люди президента Украины Каломойского. А вот егорка похоже кремлевский разведчик, ведь не зря бывший историк с Сахалина а ныне украинский депутат всех родных в Рассеи имеет, не случайно. Порох обещал его кстати защемить но не выполнил, а зря. А теперь сволочь Соболев молчит ведь похоже Зеленским Соболев (кремль) довольны.
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Короче говоря, всем "слугам народа" поездки в сельскую местность противопоказаны!
В лучшем варианте - надают звездюлей, в стандартном - прикопают..... Центр Києва частково перекрито через масові акцій. Правоохоронці посилили заходи безпеки - Цензор.НЕТ 8222
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Это та "всеукраинская" акция протеста что коса анонсировала? Чтото там по фото больше 200 человек нет. Видать либо денег на всех 'активистов' не хватило, либо желающих нет.
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Очі роззуй. Людей багато. Ще й і по областях дороги перекрили. І до чоготут Юлька. Проти продажу Землі 70 % населення.
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Сам всех спрашивал? Или только собравшихся?)
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Дороги перекрывать это тоже самое что нагадить соседк под дверь, протестуя против того что подьез жек не ремонтирует.
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Це один з мирних але ефективних способів привернути увагу. Що їм по селах до сільради йти, якщо їх голова повністю розділяє думку громади.
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Соціологічні опитування подивись. Навіть тих центрів які завжди з руки влади харчувались. Тут не сфальсифікуєшь.
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а що 70 % населення є власниками землі?
ти у власників запитай, а не у проплачених баранів!
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Коли невігласи неосвічені починають розмірковувати про Землю, то хоч не показуйте свою тупість. По перше, Земля за Конституцією України належить ВСІМ громадянам. По друге велика частина Землі сільхозппризначення ще не розпайована.
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Во-первых, Земля в даном контексте пишется с маленькой буквы. Это не планета.
Во-вторых, достаточно прописать рамки торговли. Например чтоб лицам-конечным бенефициарам с двойным гражданством или тем кто гражданин Украины меньше 5 лет запретить покупать землю. А также тем кто замечен в движении сепаратизма. Сделать ограничение на закупку земли в одно хозяйство/одни руки. Сделать ведомство 4оторое это бы контролировало.
И в-третьих, отбирать землю у уже существующих собственников никто не будет.
Насчет госземли- вы ее арендовали когданибудь? А обрабатывали? Ьыли бы вы действительно фермером, вы бы за этот закон обеими руками голосовали.
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Для мене, коли мова йде про національне багатство, Земля, за яку щодня л"ється кров, буде завжди з великої літери.
Програми про ОБІГ Землі вже давно розроблені і прописані. З усим інструментарієм від кадастрів, державних земельних банків, інспекцій контролю за цільовим призначенням і ефективним використанням з урахуванням досвіду провідних країн. Тільки в тому лайні, яке зараз проягується і близько такого немає. Тупий дерибан.
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В твоих словах слышком много штампов, так пишет Коса свои речи в которых нет правды ни на грошь.
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Ага, раз ты, ЗЕлебыдлюк, заклеймил, значит это ЗЕлупинская истина!
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Для селян,которые жили на момент приватизации в селе, выделили земельные паи. Все. Разговоры типа "отдайте мне 2 моих гектара" это просто херня. Все в той или иной форме получили свою часть,так сказать,имущества. Я,лично,получил акции Центрэнерго. Кто-то сертификатами,кто-то акциями своих предприятий и т.д. Приватизация была грабительская,но этот поезд уже ушел. А то,вижу сильно "образованного",который думает что ему должны выдать нераспаеванную государственную землю.
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а то что двойное гражданство будет узаконено это никого не беспокоит?
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Так оно и так существует. Просто оформят официально то что уже есть.
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менты теперь охраняют квартал 95, не зря их мусорами называют были и есть.
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так и не понял, чего требуют эти агро-бляхеры((
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Партизанам быть сложно, ведь Альцгеймера никто не отменял. Закончишь работу сразу поймешь.
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Как обычно - халявы и что б налоги не платить.
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Я дивлюся що, багатьом професійним шанувальникам влади закипає в дупі від того що, починають збиратися разом представники з різними інтересами. Тут тобі і Юлька, і аграрії, і євробляхери, і віруючі проти підарасів... Так буває коли обіцяєш всім, а потім на всіх кладеш з "я никому не должен". Тоді всі разом починають приходити щоб покласти на тебе.
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При Янеке тоже так начиналось все фрагментарно, но мовний майдан, то налоговый...., когда дошло до Врадиевки, мы с друзьями уже понимали, что будет новый Майдан, но в глубине души в это не верили. А сейчас не дождемся)
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Ну, так треба працювати з колегами по роботі та сусідами. Допомагати бажаючим об'єднуватися для участі в акціях, після акцій ділитися з оточуючими враженнями від участі в акціях. Якщо є у когось автомобіль то, можна разом з друзями підскочити прихопивши чаю та бутербродів. Якщо є здатність випускати листівки зі звітами про виконану роботу... Потеревенити з іншими учасниками. Це все ази партійної роботи, які наближують більш масові виступи.
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Петро теж багато чого обiцяв. Та тiльки за його часiв нiхто нiктго не збирав) вiн болт на людей коав на прямi питання журналiстiв. Мовляв 'бог вам простить, томос'(с)
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Петру вистачало розума йти по лезу бритви без турборежиму. Все таки стара школа. А молодим та гарячим хочеться вс'го і одразу. Крім того, Петра не піджимав дефолт і він доїв як міг іноземні джерела фінансування залишивши цим тільки борги.
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Предки ЗЕлупы, скорее всего, не знали, что такое Голодомор, т.к. служили в НКВД. И Янелох Зелупа не знает. А кто его, Бубочку, мог просветить? Насквозь рускамирские евреины папик с мамашкой?
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