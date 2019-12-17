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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 В Киеве на Теремках во дворе 9-этажки нашли труп парня. ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 17 декабря, в Голосеевском районе нашли мертвого человека. На улице Лятошинского, 4а лежал труп парня. Тело находилось у входа в парадный девятиэтажного дома. Вызов на линию "103" поступил около 01:40.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Парня без признаков жизни нашли прямо у входа в подъезд. Медики пытались его реанимировать, но тщетно. Позже на место прибыл и экипаж патрульной полиции. Личность умершего не установлена. На вид ему было около 20-25 лет. Местные жители не смогли опознать парня, вероятнее всего, он проживал далеко от места смерти. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли. Парень был опрятно одет и не похож на бездомного. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Детали случившегося выясняются.

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В Киеве на Теремках во дворе 9-этажки нашли труп парня 02
В Киеве на Теремках во дворе 9-этажки нашли труп парня 03
В Киеве на Теремках во дворе 9-этажки нашли труп парня 04

Источник: https://censor.net.ua/p3165730
 
 
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А труп старого парня досі не знайдено.
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Я маю на увазі, що на будь-яких курсах письменства пояснюють про тавтологію. Очевидно, у випадку з Цензором, було би надмірно сподіватися на якісний текст.
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А реально, хороший повод, предупредили, поймали второй раз - завалили. Нарики они же отдубашеные наглухо
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