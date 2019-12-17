 В Киеве на Теремках во дворе 9-этажки нашли труп парня. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Парня без признаков жизни нашли прямо у входа в подъезд. Медики пытались его реанимировать, но тщетно. Позже на место прибыл и экипаж патрульной полиции. Личность умершего не установлена. На вид ему было около 20-25 лет. Местные жители не смогли опознать парня, вероятнее всего, он проживал далеко от места смерти. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли. Парень был опрятно одет и не похож на бездомного. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Детали случившегося выясняются.

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