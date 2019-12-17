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 Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Черниговщине: 3 человека погибли, 15 - госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

В Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, погибли 3 человека, 15 человек госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва, в результате чего погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Черниговщине: 3 человека погибли, 15 - госпитализированы, - ГСЧС 01

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Подразделения ГСЧС привлекались для деблокации пострадавших.

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Черниговщине: 3 человека погибли, 15 - госпитализированы, - ГСЧС 02
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3165720
 
 
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Вот она изюминка, главная новость дня. Теперь по всем телеканалам ее будут мусолить целый день и так до новой аварии.
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Частенько бачу цей рейс - Херсон-Мацква.
Надіюсь загиблі - каци.
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Делать нечего кацапам в Украине... Если и ездят, то по маршрутам Ростов -Луганск, Ростов-Донецк... Туда - сидя, тёплые, многословные, улыбающиеся... Обратно - лёжа, холодные, молчаливые, оскалившиеся...А с Херсона ездят "хахлы русскоязычные", экономику Расеи укреплять...
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