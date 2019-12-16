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Все про:Вишневое (20) похороны (1009) Ян Осока (905)

 Ветерана АТО Юрия Яцена, погибшего в ДТП, похоронили в Вишневом. ФОТО

16 декабря, в селе Вишневое Киевской области состоялась церемония прощания с погибшим украинским ветераном Юрием Петровичем Яценом, (позывной Хаски), 1981 года, уроженцем Киева, бывшим военнослужащим подразделения специального назначения "Чернигов" (в то время - батальон специального назначения "Чернигов" Министерства внутренних дел) , военным кинологом, который погиб 10 января в ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале черниговского издания ЧЕlinе.

"Прощание с экс-бойцом батальона" Чернигов "Юрием Яценя произошло в Вишневом Киевской области в Храме Вознесения Господня. Юрий Яцен проживал в селе Рогозки Сновского района. Когда началась война, ушел добровольцем. Участвовал в военных спецоперациях на Донбассе. Юрий Яцен задерживал" медового террориста "- человека, который приносил на украинском позиции мед со взрывчаткой. В последнее время Юрий проживал в Киевской области. 10 декабря его сбил автомобиль. Проститься с Юрием приехали родные и товарищи со всей Украины." - говорится в сообщении издания.

Юрий Яцен родился 05.06.1981 года в Киеве. До войны долгое время жил в селе Рогозки Сновского района Черниговской области, откуда и ушел в июне 2014 году до батальона специального назначения "Чернигов", в июле уже был на в зоне проведения Антитерорестичнои операции.

Прошел несколько ротаций на фронте, был ранен. Принимал участие в спецоперации по задержанию так называемого "медового террориста", который принес на блокпост украинских защитников мед со взрывчаткой. После демобилизации жил в Киеве, занимался проблемой реабилитации ветеранов. Участник проекта "Друг Героя".

У него осталась жена.

Ветерана АТО Юрия Яцена, погибшего в ДТП, похоронили в Вишневом 01

Ветерана АТО Юрия Яцена, погибшего в ДТП, похоронили в Вишневом 02
Ветерана АТО Юрия Яцена, погибшего в ДТП, похоронили в Вишневом 03

Источник: https://censor.net.ua/p3165700
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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