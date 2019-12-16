 Ветерана АТО Юрия Яцена, погибшего в ДТП, похоронили в Вишневом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале черниговского издания ЧЕlinе.

"Прощание с экс-бойцом батальона" Чернигов "Юрием Яценя произошло в Вишневом Киевской области в Храме Вознесения Господня. Юрий Яцен проживал в селе Рогозки Сновского района. Когда началась война, ушел добровольцем. Участвовал в военных спецоперациях на Донбассе. Юрий Яцен задерживал" медового террориста "- человека, который приносил на украинском позиции мед со взрывчаткой. В последнее время Юрий проживал в Киевской области. 10 декабря его сбил автомобиль. Проститься с Юрием приехали родные и товарищи со всей Украины." - говорится в сообщении издания.

Юрий Яцен родился 05.06.1981 года в Киеве. До войны долгое время жил в селе Рогозки Сновского района Черниговской области, откуда и ушел в июне 2014 году до батальона специального назначения "Чернигов", в июле уже был на в зоне проведения Антитерорестичнои операции.

Прошел несколько ротаций на фронте, был ранен. Принимал участие в спецоперации по задержанию так называемого "медового террориста", который принес на блокпост украинских защитников мед со взрывчаткой. После демобилизации жил в Киеве, занимался проблемой реабилитации ветеранов. Участник проекта "Друг Героя".

У него осталась жена.



