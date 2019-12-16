 Руководители шахт на Львовщине использовали труд горняков в личных интересах, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство, предусмотренное ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Установлено, что несколько руководителей шахт ГП "Львовуголь" не по назначению использовали труд подчиненных.

Зафиксировано несколько эпизодов противоправных действий служащих, которые в схему привлекали работников, с которыми находятся в родственных или доверчивых отношениях.

К примеру, руководитель шахты в течение нескольких месяцев привлекал пять человек к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене. Это в то время, когда работники должны были выполнять работы на шахте.

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Также выяснилось, что отдельные работники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые - систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия (в течение года более 50 краткосрочных выездов), а некоторые - изготавливали на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенном к электросети шахты.

Все это при том, что согласно табелей учета рабочего времени шахтеры якобы работали под землей. На самом деле, при формировании смены, под землю не спускались около 10% табелируемых рабочих. Кроме этого, задокументированы случаи длительного отсутствия 40 работников на рабочем месте, которые получили при этом заработную плату - от 15 до 23 тыс. грн в месяц.

В настоящее время на шести шахтах произошли обыски, устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей всех звеньев шахтных предприятий.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство, предусмотренное ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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