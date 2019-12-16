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 Пропагандисты "России 1" показали украинских бойцов Пантюшенко, Коринькова и Глондара, находящихся в плену "ДНР". ФОТОрепортаж

Пропагандистский телеканал "Россия 1" показал сюжет с участием трех украинских военных, находящихся в плену "ДНР".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, это военные Вооруженных сил Украины Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.

Сообщается, что в сюжете, показанном в эфире программы "Вести недели", также есть человек, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево, однако его имя не назвали.

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Всего таких пленных на подконтрольной "ДНР" территории, отмечают пропагандисты, несколько десятков. "Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", - говорится в репортаже.

Hromadske сообщает, что Богдан Пантюшенко - командир танка, который подбили под Донецком. Находится в плену "ДНР" с января 2015 года.

Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько - получили ранения, других - взяли в плен.

Пропагандисты России 1 показали украинских бойцов Пантюшенко, Коринькова и Глондара, находящихся в плену ДНР 01

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Пропагандисты России 1 показали украинских бойцов Пантюшенко, Коринькова и Глондара, находящихся в плену ДНР 02
Пропагандисты России 1 показали украинских бойцов Пантюшенко, Коринькова и Глондара, находящихся в плену ДНР 03
Пропагандисты России 1 показали украинских бойцов Пантюшенко, Коринькова и Глондара, находящихся в плену ДНР 04
Фото: novosti.dn.ua

Напомним, 9 декабря в Париже прошла первая за 3 года встреча в "нормандском формате". В коммюнике по результатам нормандского саммита указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников из ОРДЛО.

Вопрос обмена, в рамках которого Украине должны вернуть украинских заложников с ОРДЛО, должен обсуждаться во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/p3165612
 
 
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Согласно всех международных конвенций подобное обращение с пленными приравниваются к пыткам...Но понятно что козломордым покер все международные соглашения
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В плену с 2015 года? Ничего, посидят еще - ведь обмен пленными это капитуляция. А для героев войны лучше подойдут волонтеры из Киева с квартирами, машинами и судимостями.
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Москалику, ти якого дідька ще тут? У спам!

Народ, це чудо на "пекельних борошнах" спалилося!
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Думаю, что это еще один повод вове Зе дать интервью этому каналу
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