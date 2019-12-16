 Пропагандисты "России 1" показали украинских бойцов Пантюшенко, Коринькова и Глондара, находящихся в плену "ДНР". ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, это военные Вооруженных сил Украины Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.

Сообщается, что в сюжете, показанном в эфире программы "Вести недели", также есть человек, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево, однако его имя не назвали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила двух антиукраинских интернет-пропагандистов на Херсонщине. ФОТО

Всего таких пленных на подконтрольной "ДНР" территории, отмечают пропагандисты, несколько десятков. "Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", - говорится в репортаже.

Hromadske сообщает, что Богдан Пантюшенко - командир танка, который подбили под Донецком. Находится в плену "ДНР" с января 2015 года.

Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько - получили ранения, других - взяли в плен.

Также читайте: Если к концу года удастся обменять пленных, то во встречах в "нормандском формате" есть смысл, - Пристайко







Фото: novosti.dn.ua

Напомним, 9 декабря в Париже прошла первая за 3 года встреча в "нормандском формате". В коммюнике по результатам нормандского саммита указано, что лидеры Украины, Германии, Франции и РФ поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Президент Украины Владимир Зеленский после завершения "нормандского саммита" заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников из ОРДЛО.

Вопрос обмена, в рамках которого Украине должны вернуть украинских заложников с ОРДЛО, должен обсуждаться во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря.

Читайте также: Зеленский: освобождение пленных из РФ и оккупированного Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО