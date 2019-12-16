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Все про:контрабанда (1889) таможня (1555) Нефьодов (153)

 Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Первые 3600 т "песка" из Черногории следуют в Украину. Но на самом деле это опасные отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая закрывается.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Контрабанда недели на этот раз очень необычная. Вот корабль везет первые 3600 т "песка" из г. Биело в Черногории. До конца года должны были привезти 10 тыс. тонн. Песок? В Украину? По цене € 1.20 за тонну (песок где-то в 100 раз больше стоит)? Ничего не удивляет? Посмотрите, как выглядит этот "песок" - на самом деле, это отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая закрывается. То есть простыми словами - опасные отходы. Очевидно, вместо их переработки кто-то просто хочет использовать Украину как свалку, импортировав их на подставную компанию с уставным капиталом 2 грн.", - написал он.

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 01

Более того, как отметил Нефьодов, представленные поддельные документы по обязательствам по захоронению "песка" Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело.

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 02

"По состоянию на сейчас корабль стоит, оформлять такой груз Новая таможня не собирается, конечно. Отдельное спасибо Егору Фирсову, без его вмешательства всех местных экологов купили бы с потрохами", - добавил 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 03
Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 04
Фото: Нефьодов/Facebook

Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3165594
 
 
 Топ комментарии
 
А что может быть полезного в солях,ржавчине и старой краске?
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Так ты же типа моряк, охфицер...... командир БЧ 5....... Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2670. И такой дебильный вопрос...... Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8845.
Отвечу сразу, что бы ты не нес бред дальше. Этот "песок" смешан с отходами пескоструйки в который входят в том числе и очень ядовитые компоненты противообрастающих покрытий подводной части корпуса корабля. "Отсепарировать" их нереально, поэтому используют до предела насыщения, потом за реальные деньги регенерируют. А тут верфь закрывается, решили сэкономить.
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Я надеюсь конечный получатель указан в документах? Имя героя в студию!
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не уловил - а почему песок после пескоструйной обработки становится опасным?
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А что может быть полезного в солях,ржавчине и старой краске?
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я разве написал что то о пользе? я о слове "опасный"?
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думали мы лохи не отличим песок с пляжа Свети-Стефан от нашего родненького с ближайшей пескоструйки.
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Так ты же типа моряк, охфицер...... командир БЧ 5....... . И такой дебильный вопрос...... Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8845.
Отвечу сразу, что бы ты не нес бред дальше. Этот "песок" смешан с отходами пескоструйки в который входят в том числе и очень ядовитые компоненты противообрастающих покрытий подводной части корпуса корабля. "Отсепарировать" их нереально, поэтому используют до предела насыщения, потом за реальные деньги регенерируют. А тут верфь закрывается, решили сэкономить.
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простьа, не пиши то в чем вообще не волокешь. выглядишь смешным
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к сожалению ресурс цапский но - solidiron.ru/obrabotka-metalla/utilizaciya-otkhodov-posle-peskostrujjnojj-obrabotke-metallov.html
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я это знаю.

повторю вопрос - чем отходы пескоструйной обработки являются опасными и почему их нельзя принимать на очистку и переработку?
мне все это напоминает пшик от бородача. ниочем.
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чтобы было понятно о чем я говорю - это может быть песок не с отходов после пескоструйки а песок из бункеров ДО обработки. корабль еще в пути и никто никаких замеров не делал и степень загрязнения не знает. но бородач уже прокукарекал
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там пыль от песка и краска с ржавчиной, отдайте его мне, я его перепродам на тротуарную плитку по 10 баксов за тонну с самовывозом.
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вот а теперь соль ситуации
ты его продашь только если очистишь и получишь сертификат. и это не запрещено нигде и ничем. так в чем опасность и такие фанфары о "незаконном грузе"?
и еще - насколько я понял корабль только идет в порт и нефьедов не знает ни степени загрязнения ни его состава. но уже победно прокукарекал
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тротуарная плитка это не жилые постройки, там сертификат не нужен, максимум пропустить через сито и собрать большие куски ржавчины.
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не знаю чем сейчас обрабатывают корпуса . но раньше красили свинцовым суриком - яд ещё тот
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совсем забыл, японцы плакали за терриконами на даунбассе, просили отдайте нам, мы из них асфальт варить будем, кормильцы сказали пущай горят капиталистам на зло.
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Я надеюсь конечный получатель указан в документах? Имя героя в студию!
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так получателя и подставили, невиноватый(ая) он.
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могли бы и не обращать внимание, по пути пару десятков корабликов отпескоструили, ой ли такой уж и криминал.
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Сейчас рулит ЗеКоМанда. Сначала э/э - теперь оходы.
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города Биело в Черногории нет, есть Bijela, и там действительно есть порт с доками
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О! Это очень важно!Но твои земляки просто облажались. Нехорошо.
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с чего это они облажались? наши очищают порт, там будет верфь для люксусных яхт
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кстати занимается вывозом этого песка французская компания "Valgo", что подтверждается и здесь https://www.myks.com.ua/publikaciyi/novi-podrobyczi-zavezennya-pisku-z-chornogoriyi-do-hersona-kontrabanda-chy-afera-tyzhnya
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Смітник з України роблять, половина гірської Чорногорії без людей, нехай тунелі будують.
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А чем закончилась подобная история в Закарпатье??? (с Венгрии возили гадость редкую и высыпали прямо на обочинах?
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Дожили. В Украину уже песок импортируют.
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Ну по 1 євро за тону, любий би взяв, але не такий.
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там цена фейковая, этот песок шару на самом деле раздается, хоть тыщу тонн вывози, еще и приплатят
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а вот тут и похвалить надо - МОЛОДЦЫ - да,да зебилы это я хвалю - есть за шо
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Всіх мЄсних екологів вмісті з баригами НАКОЛ !!! Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5001 Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6571
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Песок в Украину Под видом песка из Черногории в Украину пытались ввезти 3600 тонн опасных отходов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4638 ,, на экспорт .?? Почему не в Сахару .?

Всё равно что бананы в Эквадор .
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Сволочі! Європа спить і баче як з України зробити полігон для смітника.....
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Не знаю чем корабли красят, но знаю, где находится Черногория. Ой, не даром оттуда песочек везут....
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Из Украины руду, лес и янтарь вывозят а обратно химические отходы. Перемога епть.
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вся срань пливе сюди--євробляхи, європісок, але з євреями це ніяк не пов'язано.
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