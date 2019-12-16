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 К дверной ручке предприятия в Ривном прикрепили гранату, полиция открыла уголовное производство. ФОТОрепортаж

В понедельник утром, 16 декабря, директор частного предприятия в Ривном сообщил, что к двери предприятия неизвестные прикрепили гранату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

Сообщение в полицию поступило сегодня, 16 декабря, около 8:20 от директора частного предприятия, расположенного в переулке Рабочий - 49-летнего жителя г. Ривне.

"По внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом. Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет угрозы из-за технической неисправности (запал гранаты был сдетонирован ранее)", - сказано в сообщении. 

К дверной ручке предприятия в Ривном прикрепили гранату, полиция открыла уголовное производство 01

Полицейские изъяли предмет и в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасом), направили его на экспертизу.

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К дверной ручке предприятия в Ривном прикрепили гранату, полиция открыла уголовное производство 02
К дверной ручке предприятия в Ривном прикрепили гранату, полиция открыла уголовное производство 03

Источник: https://censor.net.ua/p3165573
 
 
 Топ комментарии
 
Тихше! Не видавай усі секрети. К дверной ручке предприятия в Ривном прикрепили гранату, полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 5306
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Волонтери,чи правосєки якісь дестабілізують .Аваков зуб дає.
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Криминал за пять лет вырос до безумия. - Раз нет заработка честного - будет нечестный.
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это очень печально. Привет 90-е плять. Я в свое время от этого дерьма свалил.
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Волонтери,чи правосєки якісь дестабілізують .Аваков зуб дає.
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Ежедневная граната - это уже смотрю интернет-мем
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все думаю, не дай бог прицепят к крышке унитаза лексеича, не дай бог
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Петя слишком много знает....о терактах
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Не, ну кто мог привезти гранату, ветеран. В гастрономе не продают.
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Да ладно. В 90е или на руках купить можно было или на сенном рынке. Точки не поменялись цена в уе впрочем тоже
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Но их кто то привозит, с Россией мы не торгуем, так что или ветераны, или патриоты, либо волонтеры снабжают. Выходит как то так.
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Видно, не расплатился с рабочими, сейчас эти предприниматели набивают себе карманы, с рабочими не расчитываются по 2-3 месяца.
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