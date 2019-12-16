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Все про:пропаганда (2378) СБУ (14144) Херсонщина (849)

 СБУ разоблачила двух антиукраинских интернет-пропагандистов на Херсонщине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсонской области двух интернет-агитаторов, которые через запрещенную российскую социальную сеть распространяли призывы к изменению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жители Херсона и области с начала вооруженной агрессии против Украины осуществляли администрирование антиукраинской группы российской соцсети. Под фейковыми именами злоумышленники размещали материалы с ресурсов страны-агрессора и публикации из сепаратистских сайтов террористических организаций "Л/ДНР".

В частности, в распространенных материалах они оправдывали деятельность пророссийских террористов, агрессивную политику России, в том числе оккупацию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны.

Проведенная экспертная оценка подтвердила, что в обнародованных злоумышленниками сообщениях содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Во время обысков в квартирах фигурантов дела правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам сообщения о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Продолжается следствие.

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СБУ разоблачила двух антиукраинских интернет-пропагандистов на Херсонщине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3165550
 
   
 Топ комментарии
 
СБУ, зайдите на цензор, здесь биоматериала всех мастей пруд пруди
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Это те, кто на "Цензоре" обзывает все население Украины "зебилами" и пытается ввести раздор в общество. Больные люди.
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это те, кто голосовал за Зеленского
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Лесоповал -10 лет - не срок (весь концерт)YouTube. СБУ разоблачила двух антиукраинских интернет-пропагандистов на Херсонщине - Цензор.НЕТ 8820
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Какой нах лесоповал? Повесить за яйки тварей порохоботовских, что бы и зебилам неповадно было.
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это те, кто голосовал за Зеленского
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Это те, кто на "Цензоре" обзывает все население Украины "зебилами" и пытается ввести раздор в общество. Больные люди.
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Почему запрещенные? ЦН не запрещен, а опорохоботился, дальше некуда.
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Посему тодько двух? Что мешает филиалу фсб заявить о десяти! Поди проверь.
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Коли СБУ вже почнуть «разоблачать» антіукраінських щурів що сидять у ВР ?
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СБУ, зайдите на цензор, здесь биоматериала всех мастей пруд пруди
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Может это просто депутаты из ОПЗЖ?!))))
Полицаям придется извинятся?)))
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Респект СБУ. На 2 упоротых антиукраинских троллей стало меньше.
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надо их консервой 200 пуйлу на прокорм !
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Мне интересно, когда будут разоблачения антиукраинских пропагандистов из ВР и правительства? Имена все и так уже знают, даже лень писать.
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В офіс "Слуги народу" зайдіть - там також багато антиукраїнський прогандистів. Деякі з них недавно навіть писали в інтернеті, що Мотор Січ (яка була державною, а потім екс-директор прихватизував її разом з усією документацією і вдало знищив як і того слід було очікувати від красного директора періоду розпаду СРСР та повальної корупції в рядах партійців) МАЄ ПРАВО ПРОДАВАТИ ДВИГУНИ РОСІЇ . . . . бо гроші не пахнуть!!!
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