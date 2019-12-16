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 "Daewoo" насмерть сбил двух мужчин на пешеходном переходе в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове водитель "Daewoo Lanos" на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Один из них умер в больнице, другой - на месте аварии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря около 1:30 на улице Клочковской, 276.

Установлено, что 55-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos" на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Daewoo насмерть сбил двух мужчин на пешеходном переходе в Харькове, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3165547
 
 
 Топ комментарии
 
за каждого погибшего в такой ситуации - вешать троих водятлов( рандомно) Ибо каждая такая ситуация = несоблюдение ПДД. Научатся ездить по правилам , то и взятки не нужно будет давать.
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а зачем номера поснимали? без номеров легче порешать?
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За каждого погибшего в такой ситуации - вешать двух мусоров (рендомно). Вот тогда и не будет такого. Ибо... на каждой смерти - взятки мусоров. Я не блатной, просто учитель.... но мусорню ненавижу - там собираются самый последние отбросы, ну... или становятся ими, если не свалят. Мразь. Ни одного мента приличного не встретил за жизнь.
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За каждого погибшего в такой ситуации - вешать двух мусоров (рендомно). Вот тогда и не будет такого. Ибо... на каждой смерти - взятки мусоров. Я не блатной, просто учитель.... но мусорню ненавижу - там собираются самый последние отбросы, ну... или становятся ими, если не свалят. Мразь. Ни одного мента приличного не встретил за жизнь.
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за каждого погибшего в такой ситуации - вешать троих водятлов( рандомно) Ибо каждая такая ситуация = несоблюдение ПДД. Научатся ездить по правилам , то и взятки не нужно будет давать.
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Помнится, заканчиваю уже переходить дорогу на Якира, где перекресток с белорусской.
В это время, какой-то лох поворачивает с белорусской и смотрит не на дорогу, а на дтп на противоположной стороне белорусской. Затормозил, но по ногам мне навернул.
И что думаете?
Понабегало куча автомобилистов, которые предлагали лоху дать свидетельства, что я сам бросился ему под колеса.
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На крохотной Нексии (матиз), слава богу
Никогда не думал, что такая кроха так больно бьёт по ногам.
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Та ну его, выскочил, начал извиняться, что то предлагать, я закатал штанину, посмотрел, что там обошлось синяками и отпустил его с богом.
Возмутило то, что люди, которые вообще приехали на шапочные разборки за небольшую мзду готовы дать на тебя совершенно неправливые показания
До тротуара оставалось уже два метра, когда я начал переход, нексия ещё ехала по другой улице, метров за 30 до перехода.
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ну так вес то у матиза не маленький
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так нексия или матиз, это ж 2 разные машины, хоть и обе Дэу. ну если крохотная, то наверное матиз все-таки
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И что, именно сельский простак, который чуть не впервые приехал в большой город - это и есть лох.
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Ти враховуй, що іноді пішохід зливається з боковою стійкою і його можна не помітити (сам грішив цим поки було малувато досвіду)
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не на Якира, а на Деревлянській, выбивайте уже из себя эти пережитки совка.
а в том случае надо было вызывать полицию - за удар пешехода на переходе отбирают права, вне зависимости от каких-то свидетельских показаний. переход есть переход.
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а зачем номера поснимали? без номеров легче порешать?
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Новое лицо Аваков очень занят. Ну не хватило ему времени наладить нормальный контроль на дорогах. Понять и простить.
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на пешеходном......но мужикам (Царство им Небесное) и их семьям от этого не легче...
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На этом участке дороги все время сбивают насмерть пешеходов, это напротив бывшего кафе "Формула 1", совсем недалеко з-д Пищевых кислот. Лежачих полицейских надо устанавливать там где насмерть сбили людей. Психология такая, пешеходов не жалко, а вот ходовую собственного авто жалко.
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думаю дело не в психологии. Спецом никто сбивать не будет. Мой опыт езды вечером показывает, что если пешеходный переход не освещен, пешеход который хочет перейти дорогу, вначале зебры, невидимый, но он про это незнает.
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