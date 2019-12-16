 "Daewoo" насмерть сбил двух мужчин на пешеходном переходе в Харькове, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря около 1:30 на улице Клочковской, 276.
Установлено, что 55-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos" на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии в больницу был доставлен 39-летний мужчина. В медицинском учреждении он умер. Еще один пешеход, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
В это время, какой-то лох поворачивает с белорусской и смотрит не на дорогу, а на дтп на противоположной стороне белорусской. Затормозил, но по ногам мне навернул.
И что думаете?
Понабегало куча автомобилистов, которые предлагали лоху дать свидетельства, что я сам бросился ему под колеса.
Никогда не думал, что такая кроха так больно бьёт по ногам.
Возмутило то, что люди, которые вообще приехали на шапочные разборки за небольшую мзду готовы дать на тебя совершенно неправливые показания
До тротуара оставалось уже два метра, когда я начал переход, нексия ещё ехала по другой улице, метров за 30 до перехода.
а в том случае надо было вызывать полицию - за удар пешехода на переходе отбирают права, вне зависимости от каких-то свидетельских показаний. переход есть переход.