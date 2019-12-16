 "А в чем причина остановки?", - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный.
"Даниил на папкином MERCEDES ML (AH0808BK) поднял на уши 4 района и как минимум 15 экипажей полиции! За нарушение ПДД его пытались остановить ещё на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час.
"Гонялись за ним минут 30 и уже потом на улице Панельная, 4, (благо во дворах узкий проезд) с двух сторон заблокировали патрульными автомобилями! Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними.
Данька всего-то 2001 года рождения, трезвый, не под наркотиками. Говорит, что просто испугался, потому что не было прав, как раз завтра должен был идти сдавать экзамен", - сообщает паблик.
Машина эвакуирована, а на водителя составлены соответствующие административные материалы.
Фото: Киев.Оперативный/Facebook
надеюсь это шутка. таких дамбасовских неадекватов на пушечный выстрел нельзя подпускать к управлению тс
мы ж туда стремимся? к евро(америко)толерастии к ЯВНЫМ преступникам??
или тебя на Ютубе забанили, только здесь можешь умничать?
(слава Богу никого не сбил и ничьи тачки не покурочил... шмарчек!)
а хто ж у нас папка????
Слава Господу эта мелкая тварь никого не задавила...
ногами..
ничего!.. Даня выберет себе бетонный столб и 20 лет жизни овощем в памперсах..
всему своё время..
- Но у меня нет прав
- Значит наказание вы уже отбыли, извините за остановку, хорошего пути