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 "А в чем причина остановки?", - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

18-летний парень без водительского удостоверения на отцовском джипе устроил автомобильные гонки с полицией в Киеве. К его задержанию были привлечены около 15 экипажей полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киев Оперативный.

"Даниил на папкином MERCEDES ML (AH0808BK) поднял на уши 4 района и как минимум 15 экипажей полиции! За нарушение ПДД его пытались остановить ещё на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки", - говорится в сообщении. 

А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 01

Отмечается, что во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час.

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А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 02

"Гонялись за ним минут 30 и уже потом на улице Панельная, 4, (благо во дворах узкий проезд) с двух сторон заблокировали патрульными автомобилями!  Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними. 

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Данька всего-то 2001 года рождения, трезвый, не под наркотиками. Говорит, что просто испугался, потому что не было прав, как раз завтра должен был идти сдавать экзамен", - сообщает паблик.

А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 03

Машина эвакуирована, а на водителя составлены соответствующие административные материалы.

А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 04
А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 05
А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 06
А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 07
А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 08
Фото: Киев.Оперативный/Facebook

А в чем причина остановки?, - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей 09

Источник: https://censor.net.ua/p3165532
 
 
 Топ комментарии
 
по любому. это беглая дамбасня всю галактику кормящая.
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та да, "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців - Цензор.НЕТ 8495 братик даунихи зайцевой, а чего все дружно решили что не под наркотой? анализ папа за сыночка сдал на месте? какие быстрые)))
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по любому. это беглая дамбасня всю галактику кормящая.
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Владимир Александрович пообещал, что мі с ними в одном купе будем ехать
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на днях чергове дондураське бидло у Київі залишило своє корито там де ходять люди. Я йому залишив привіт у вигляді жирної подряпини через все корито - свої бидло правила залишайте у своїх шахтах!
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Поставить клеймо на лбу о пожизненной невозможности получить права!
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Ну так классика же ! Если видишь номер "АН" - это едет у%бан... ))
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"Хотелось бы пожелать удачи на экзаменах"
надеюсь это шутка. таких дамбасовских неадекватов на пушечный выстрел нельзя подпускать к управлению тс
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Какие еще к черту екзамены. $300 и права в кармане. Ето Украина, Карл. Страна где можно убить человека и тебе ничего не будет если есть связи или деньги.
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Проблемы, которые можно решить за деньги, это не проблемы, это - расходы.
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Так говорят заказчики, а у нормальных людей, матерей, жен и детей убитых, убийство остается убийством.
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Я теж в 18 брав у тата машину - жігуля, але тато знав що я взяв, штраф так штраф, але правил не порушував і ніколи не тікав, але здав на права дуже швидко, трохи підтягнув правила. Донєцкиє ****, попривикали що все можна парєшать.
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Чикаго, сээр..
мы ж туда стремимся? к евро(америко)толерастии к ЯВНЫМ преступникам??
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какое нахрен чикаго? это типичный русский мир, вот где явные преступники и гомосятина тотальная. а ты за Америку и Европу шо-то там лепечешь - Америка и Европа - это свободный, цивилизованный мир, до которого нам еще хекать и хекать
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а типа в Америках не гоняются за водилами? мало того, гоняются до тех пор пока он конить не стукнет, а может и убьет и остановится..
или тебя на Ютубе забанили, только здесь можешь умничать?
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и шо? везде гоняются, так на кой ты сюда какую-то "евро(америко) толерастию" приплетаешь? все знают где настоящая ********** водится, а именно - в русском мире и в лугандоне, как его сакральной части.
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приплетаю, потому шо нефик толерастичать, а нужно принимать Законі для жестких мер к нарушителям и преступникам...
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К его задержанию были привлечены около 15 экипажей полицииИсточник: https://censor.net.ua/p3165532 Редактор , вы редактор или не на своем месте ? "около 15 экипажей " Ну ведь просто смешите всех ...
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ах, Данилка... ах-ах! хаоший мальчонка...
(слава Богу никого не сбил и ничьи тачки не покурочил... шмарчек!)
а хто ж у нас папка????
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"А в чём собственно дело? Сижу, никого не трогаю, в Need For Speed играю... Ой. Я шо, не за компом?"
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Будущий хозяин жизни. Парень наверняка летел к успеху, но гребаные мусора подрезали ему крылья. Временно...
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А машина то из Даунбаса. Скоро ждите тысячи таких Данек, которые срать хотели на вас и ваши правила. Думаете ему или его папику что то за ето будет? Ага, ждите. Даже если бы он кого то задавил.
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не поспоришь. все заслужили в принципе, кроме Львова, да и тот процентов на 45 тоже заслужил
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Київ почали засирати ще в 90х. Це робилось поступово. Тому коли кияне зрозуміли що бидло захопило місто процес був вже закінченій.
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Только суды Линча спасут Украину, в обычных вся эта дрянь откупится
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як сценарій до фільму "Харківська зайка: минуле"... А от цікаво: він таки отримає права? Хоча дурне запитання (враховуючи яка в нього "папікова" машинка)...
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Бамбаз несет свои ценности в Киев!)))
Слава Господу эта мелкая тварь никого не задавила...
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Ещё не вечер, 15 годок только, впереди ещё вся жизнь, чтобы давить холопов.
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Даньке права выдать, а гонявшихся за ним уволить за не профессионализм...
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Действительно, а в чем была-то причина остановки?
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К сожалению это уже не имеет значения. Нужно было останавливаться, а потом спрашивать.
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Отправить на Формулу-1 ... "А в чем причина остановки?", - 18-летний парень без прав устроил гонки с полицией в Киеве, его ловили 15 экипажей правоохранителей - Цензор.НЕТ 5241полицейских в дворники перевести ...
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Якщо воно тверезе таке дурне, що ж від нього п`яного чекати?
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Маленький Шумахер пошумахерів трошки, он жи рибенак.
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Донецкий сопель решил пошиковать.
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Добре що хоч не забив нiкого по ходу цим уазiком..дебилко
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Отправте его обратно в Донецк, пусть за ним в попучленцы гоняются.
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нам такие кормильцы нужны "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців - Цензор.НЕТ 9211 вырвалси из даунбаса, не дают полицаи по биндеровским местам покататься, ну ничё папа всё порешает.
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копы у нас тормознутые.что,нельзя было это животное пристрелить?
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изначально можно было, а потом копа посадили и никто уже не хочет стрелять, панькаются с розбійниками
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Так уже останавливали с помощью оружия Боярского отморозка который летал 200 по встречке, так теперь патрульный под следствием и неизвестно чем это все закончится.
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жаль он не разбился.. а мог бы эффектно вылететь с моста Потона..
ничего!.. Даня выберет себе бетонный столб и 20 лет жизни овощем в памперсах..
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Має подякувати патрульним що зупинили до того як став ще однією зайцевою.
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во зебилам нравиться - вы за это голосовали - кушайте теперь и это ведь только начало
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Ну ты и мудила...я так понимаю, тебе и унитаз дома зебилы обсикивают.
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У индейцев унитазов отродясь не было. Они за вигвам по нужде ходят.
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не выдавай остроту своих проблем - на публику - ты уже взрослый - решай их сам
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Судя по тому, что ты в любую новость пихаешь своих зебилов - проблемы с головой именно у тебя. Вот и применяй свои советы к себе самому.
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завтра экзамен.......теперь года 3 не сдаст))) сам на камеру про 170-м рассказал и отсутствие прав))
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Водіння може і сдасть, а от теорію навряд... доречі є приклад, у мене сестра тимчасово проживає в Ізраілі і там треба підтвердити права, так от проходила перенавчання, через те що не пропустила автобуса відїзжаючого від зупинки. Це серьезне порушення.
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Нам перед ними извиниться надо, так жирная сивоха говорит, они, бедненькие, испугались. Тогда испугались бандеровцев, сейчас испугались полицию. Они всю жизнь от ответственности бегают, это у даунбасят спорт такой
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Вот такие бедные беженцы с донбасса живут в Киеве)
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Устал от войны, а в армию не берут, плоскостопие, грыжа, решил прокатиться а тут менты, испужался. Понять и простить...
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летел в больницу, плоскостопие, грыжу, вылечить, что-бы в армию наконец взяли, и то не вышло.
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Армія з 20-ти, тут схоже що налякали... і я як батько це розумію.
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У нас в Донецке менты сразу стреляют,если убегаешь. И это было задолго до войны. Люди запуганы там.
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Пацык знал,что не будут.Менты с его папика поимеют вознаграждение на бензин.
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щаз, Гера опять повысить штрафы предложит...
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Якщо той пацан півгодини зміг крутити п"ятнадцять екіпажів поліції то одне з двох - або йому дати права без екзаменів,або в п"ятнадцяти екіпажів ті права забрати...
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а в это время криминалитет 4 районов, гулял от души, на вызовы тупо никто не приехал.
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А по каким статьям предусмотрено наказание за такую езду???
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вот бы этих шумахэроф обратно в ордло засунуть!
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интересно посмотреть на рапорта, 30-45 человек, которые занимались преследованием, и всего 1 задержанный.
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- За это злостное нарушение мы лишаем вас прав "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців - Цензор.НЕТ 7838
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- Значит наказание вы уже отбыли, извините за остановку, хорошего пути "А в чому причина зупинки?", - 18-річний хлопець без прав влаштував перегони з поліцією в Києві, його ловили 15 екіпажів правоохоронців - Цензор.НЕТ 2450
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Родители, когда дарите детям машину, дарите права хотя бы за день до этого знаменательного события.
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В італии или в Іспании уже полиция пристрелила би
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Как то жаль, что нет старых ментов, которые сломали бы ему челюсть, за такие наглые вопросы.
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этому даунбасянину до Шумахера как до Марса рачки, а вот до Зайцевой пол-шага...
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хорошим наказанием будет возврат его на родину в маладые республики, там будет всё как в сказкке - после 12:00 мерседес привратитса в тыкву...
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