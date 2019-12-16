 19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

На улице Милославской патрульные полицейские остановили девушку, которая вела себя подозрительно. Правоохранители проверили ее документы и спросили о наличии запрещенных предметов или веществ. Девушка призналась, что у нее при себе наркотики. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Во время осмотра у 19-летней винничанки правоохранители обнаружили 55 свертков с запрещенными веществами, похожими на марихуану, амфетамин и экстази.

"Девушка призналась, что она студентка столичного вуза и решила "подзаработать на закладках". Студентку задержали и направили запрещенные вещества на экспертизу. Также проверяется достоверность показаний фигурантки и происхождение наркотиков.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит до восьми лет лишения свободы.

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