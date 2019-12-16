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 19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

У правонарушительницы обнаружили 55 пакетиков с расфасованной марихуаной, амфетамином и экстази. Следователи начали уголовное производство, а вещественные доказательства направили на экспертизу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

На улице Милославской патрульные полицейские остановили девушку, которая вела себя подозрительно. Правоохранители проверили ее документы и спросили о наличии запрещенных предметов или веществ. Девушка призналась, что у нее при себе наркотики. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Во время  осмотра у 19-летней винничанки правоохранители обнаружили 55 свертков с запрещенными веществами, похожими на марихуану, амфетамин и экстази.

"Девушка призналась, что она студентка столичного вуза и решила "подзаработать на закладках". Студентку задержали и направили запрещенные вещества на экспертизу. Также проверяется достоверность показаний фигурантки и происхождение наркотиков.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит до восьми лет лишения свободы.

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19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция 01
19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция 02
19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция 03
19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3165510
 
 
 Топ комментарии
 
Що ж це коїться... Чергового патріота України затримали!!! 19-летнюю студентку задержали с наркотиками в Деснянском районе Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3018
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теперь мусора наведут порядок, поживятся 19ти летней жертвой
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Зачистка территории движется полным ходом.
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Що ж це коїться... Чергового патріота України затримали!!!
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Точно волонтер. Тільки з фронта.
Несла дурь підривникам шеремета.
Усе вірно, зелені шмарклі?
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Хватит терпеть дегенеративный геноцид.
19-річну студентку затримали з наркотиками в Деснянському районі Києва, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7602
ВІВТОРОК, 17 ГРУДНЯ, 8:30
ПІКЕТ БІЛЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРОТИ прийняття ДИКТАТОРСЬКОГО Законопроекту 0931!!!
У порядку денному Верховної Ради на вівторок заплановане голосування за законопроект №0931. Йдеться про посилення відповідальності за так звану дискримінацію. У разі ухвалення законопроект встановлює значну загрозу для свободи віросповідання і свободи слова. Це одна з найнебезпечніших законодавчих ініціатив за роки незалежності України!

Запрошуємо вийти на акцію протесту. Наша мета:
- не допустити ухвалення законопроекту 0931;
- звернути увагу депутатів на весь перелік вимог громадян, які захищають сімейні і християнські цінності.

Запрошуємо мати з собою саморобні банери різного розміру і змісту, які засуджують гендерну ідеологію, боротьбу з так званою дискримінацією, зазіхання на свободу слова і свободу віросповідання:
"0931 - загроза свободі слова!"
"0931 - знищить свободу віросповідання!"
"Боротьба з дискримінацією - повна профанація!"
"Захистити сім'ю! Зберегти свободу!"
"0931: закрий рота, або сплати 12 000 грн штрафу!"
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Чому ми маємо виходити до Верховної Ради 17 грудня, 2019?
ГОМОДИКТАТУРА: міф чи реальність?
facebook.com/igor.plohoy/videos/1700828290042169/
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Правоохранители проверили ее документы и спросили о наличии запрещенных предметов или веществ. Девушка призналась, что у нее при себе наркотики

ну просто нАходка для правоохранителей, как ещё сама не пришла в отделение удивительно
полицейские протоколы имеют до сих пор сильно много общего с милицейскими "в канаве лежали останки мужчины - вероятно труп."
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теперь мусора наведут порядок, поживятся 19ти летней жертвой
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у тебя дети есть ?
или ты тоже звёзды на погоны таким макаром получил ?
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скажи - «мои дети никогда не сделают ничего плохого, так как я хороший родитель и вертел всех на вертеле»
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То воно просто молоде і дурне, або дійсно на плечах мусорські погони.
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Призначили "кізочку відбувайлочку", бравісімо.
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Гірко . Ще одну долю зламано . Вийде з тюряги вже безнадійно зламаною істотою . Жаль . Але це якось має бути по іншому .
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а если бы поехала после школы в Польшу, то была бы человеком, увы,
а так попала в рабство к наркобарыгам ...
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