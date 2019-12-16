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 Полицейский спецназ задержал банду вымогателей в Черкассах. ФОТОрепортаж

Вчера, 15 декабря в Черкассах полицейские задержали банду вымогателей, которые под угрозой применения оружия, отобрали автомобиль у жителя Киевской области и заставили его еще и написать долговую расписку на несколько тысяч долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сектора коммуникации полиции Черкасской области

"Сегодня, 15 декабря, в полицию поступила информация, что в Черкассах группа неизвестных мужчин под угрозой применения оружия завладела автомобилем иностранного производства жителя Киевщины. Кроме того, злоумышленники заставили потерпевшего написать долговую расписку на несколько тысяч долларов США", - сказано в сообщении.

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Как сообщается, полицейские Черкасской области мгновенно начали отрабатывать полученную информацию. Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили, что злоумышленники все еще находятся в Черкассах и передвигаются на автомобиле потерпевшего по улицам города.

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Злоумышленников задержали работники полиции особого назначения. Решается вопрос об открытии ряда уголовных производств.

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Фото: сайт полиции

Источник: https://censor.net.ua/p3165494
 
   
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