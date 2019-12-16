 Пятиэтажный стадион открыли в Токио к Олимпиаде-2020. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Строительство стадиона завершили 30 ноября 2019 года, оно продолжалось в течение трех лет.

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Сооружение имеет пять этажей над землей и два этажа под землей. Его площадь - около 69,6 тыс. М².

Стадион рассчитан на 68 000 зрителей. Строительство обошлось в 1,44 миллиарда долларов.







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Напомним, XXXII летние Олимпийские игры начнутся в Токио 24 июля 2020 года. В Японии разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта (50 дисциплинах). Украинские спортсмены к июлю 2019 года получили 32 лицензии в пулевой стрельбе, артистическом плавании, конном спорте, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и прыжках в воду.

Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует сборной Украины 16 наград: 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые. Возглавят неофициальный зачет количества медалей США - 126 наград, из которых 51 золотая. Также в пятерку сильнейших команд попадут Китай, Япония, Россия и Великобритания.

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