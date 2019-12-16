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Все про:Олимпиада (775) стадион (149) Токио (13)

 Пятиэтажный стадион открыли в Токио к Олимпиаде-2020. ФОТОрепортаж

В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике и футболу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Строительство стадиона завершили 30 ноября 2019 года, оно продолжалось в течение трех лет.

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Сооружение имеет пять этажей над землей и два этажа под землей. Его площадь - около 69,6 тыс. М².

Стадион рассчитан на 68 000 зрителей. Строительство обошлось в 1,44 миллиарда долларов.

Пятиэтажный стадион открыли в Токио к Олимпиаде-2020 01
Пятиэтажный стадион открыли в Токио к Олимпиаде-2020 02
Пятиэтажный стадион открыли в Токио к Олимпиаде-2020 03

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Пятиэтажный стадион открыли в Токио к Олимпиаде-2020 04

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры начнутся в Токио 24 июля 2020 года. В Японии разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта (50 дисциплинах). Украинские спортсмены к июлю 2019 года получили 32 лицензии в пулевой стрельбе, артистическом плавании, конном спорте, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и прыжках в воду.

Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует сборной Украины 16 наград: 7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые. Возглавят неофициальный зачет количества медалей США - 126 наград, из которых 51 золотая. Также в пятерку сильнейших команд попадут Китай, Япония, Россия и Великобритания.

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Источник: https://censor.net.ua/p3165488
 
   
 Топ комментарии
 
А ще там не буде звучати гімн савєцкага саюза.
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Гарний стадіон.
А вдвійні приємно, що він не побачить російського прапору та російських спортсменів.
Будуть якісь "іхтамнєти" в нейтральній формі.
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Гарний стадіон.
А вдвійні приємно, що він не побачить російського прапору та російських спортсменів.
Будуть якісь "іхтамнєти" в нейтральній формі.
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Непонятно только под белым флагом, знаменем ЛГБТ или пледом они выйдут )))
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В США зараз вже близько 400 мільйонів населення.
Тим паче, нащо їм взагалі, те зачате під бояришніком, алкоголічне біосміття.
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А ще там не буде звучати гімн савєцкага саюза.
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Ну зато ихтамнеты отыграются на Донбассе в нейтральной форме и без власовского флага трехцветного. Олимпиада- лучшее время для агрессии и провокаций. Не думаю что роисе нужна какая-то бумажка в Минске или Париже. Им нужна вся Украина, но не своими руками а "внутренними резервами" самой Украины
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Примерно равен кацапской Звенит-Арене, только попроще и подороже.
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Неизвестно еще окупится ли эта олимпиада, но зато это хороший способ выбросить деньги на ветер.
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В Японії вже колись була Олімпіада.
А стадіони там не пустують.

Там у людей інші уподобання для проведення вільного часу, ніж нажертися шашликів під бухло.
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До олимпиаде ще более пол года, а у них подготовка на завершающей стадии.
То ли дело на рассее, что зимняя в Сочи, что Чемпионат мира по футбюолу. Ну да, японцьі же не воруют 70% от вьіделеньіх денег.
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1,44 млрд.... та на расєє за такі гроші тільки яму під стадіон вириють... лохи якісь ті японці... не вміють гроші "робити"...
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Новость о стадионе в Японии, а патриоты как всегда пишут только о кацапах.
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