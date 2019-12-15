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 14 декабря на Донбассе, прикрыв побратима от разрыва российской мины, погиб воин Нацгвардии Сергей Михальчук. ФОТО

В субботу, 14 декабря, в результате артиллерийского обстрела украинских позиций наемниками РФ российская мина унесла жизнь воина Национальной гвардии Сергея Михальчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высочайшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за побратима. Наша Бригада всегда будет помнить его героический поступок, а террористы получат жесткое возмездие за пролитую кровь нашего воина", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за проявленный героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.

14 декабря на Донбассе, прикрыв побратима от разрыва российской мины, погиб воин Нацгвардии Сергей Михальчук 01

Источник: https://censor.net.ua/p3165445
 
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