 14 декабря на Донбассе, прикрыв побратима от разрыва российской мины, погиб воин Нацгвардии Сергей Михальчук. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Во время взрыва 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высочайшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за побратима. Наша Бригада всегда будет помнить его героический поступок, а террористы получат жесткое возмездие за пролитую кровь нашего воина", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за проявленный героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде.