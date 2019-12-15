 Украина ожидает от Польши шагов по упорядочению украинских мест памяти, - ОП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Жовква проинформировал собеседника об усилиях, приложенных Президентом Украины Владимиром Зеленским с целью возобновления переговоров в Нормандском формате, а также о результатах саммита, который состоялся 9 декабря в Париже.
Пшидач подтвердил неизменную поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил готовность официальной Варшавы продолжать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения Минских договоренностей.
Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия в контексте реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины. Польша настроена продолжать активную поддержку нашего государства в этом направлении.
Во время встречи речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности относительно реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша 5 ноября 2019 года во Львове.
Обсуждая проблематику чествования общей исторической памяти, Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ждет соответствующих шагов польской стороны по упорядочению мест украинской памяти на территории Польши.
Собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы.
Режисер Єжи Гофман сказав, що відмовився екранізувати роман Василя Шкляра, оскільки "хочеш, щоб поважали тебе, твою націю, історію і традиції, повинен поважати і інші нації з їх історією... не можна всіх навколо вважати ворогами!".
24 ЖОВТНЯ 2011
Про це польський режисер заявив у інтерв'ю телеканалу "Україна", повідомляє "Сегодня".
"Для мене "Чорний ворон" - книга націоналістична, саме що не антирадянська, а антиросійська! Це книга ксенофобська, а це шлях в нікуди", - сказав Гофман.
На питання про УПА польський режисер сказав, що до бійців УПА він ставиться двояко - і як до борців за визволення, і як до бандитів.
"З одного боку, вони дійсно були в лісах, створювали загони опору. І тут їх заслуги у звільненні Україні безсумнівні, - зазначив Гофман. - Але з іншого боку - вони вчинили криваву різанину польського населення на Волині. На що поляки, в місцях, де їх було більше, відповіли їм тим же. Цього не викреслити! І як довела історія, немає таких партизанів, які б після довгого перебування в лісах не перетворилися б у бандитів".
На думку режисера, бійці УПА - "не тільки антипольські, вони - антиросійські, вони - антиєврейські!":
"Як там: "Різати москалів, ляхів і жидів". Якщо хочеш, щоб поважали тебе, твою націю, історію і традиції, ти повинен поважати і інші нації з їх історією! Не можна, щоб тебе поважав світ, якщо ти всіх навколо вважаєш ворогами! Ось чому "Чорний ворон" мені абсолютно нецікавий".
Що ж до свого нового фільму "Варшавська битва", Гофман зазначив, що він - антирадянський, але не антиросійський: "Там крім червоних вождів - Леніна, Троцького, Сталіна, є і нормальні білі козаки, і благородна російська жінка. Вони - позитивні герої".
Єжи Гофман прибув у Київ на фестиваль "Молодість", щоб представити свій новий фільм "Варшавська битва" - історичну мелодраму про похід Червоної армії на Польщу в 1920 році, зняту в технології 3D.
Під час презентації він проігнорував запитання кореспондента УП про те, що саме не сподобалося йому у романі Шкляра. "Історична Правда" подивилася "Варшавську битву", читайте завтра враження нашого редактора.
Минулого тижня польський режисер заявив, що відхилив пропозицію знімати "Чорного Ворона", оскільки книга йому "дуже не сподобалася".
У березні 2011 року Василь Шкляр казав, що його "знайомі художники говорили з Єжи Гофманом, він дуже зацікавився, мене підганяє. Щоб я швидше дав, якщо не сценарій, то синопсис. І він готовий буде знімати".
У вересні повідомлялося, що Віктор Ющенко хоче залучити до екранізації "Чорного Ворона" голлівудського актора і режисера Мела Гібсона.
Нагадаємо, що оголошено збір коштів на екранізацію історичного бестселеру. Станом на травень 2011 року було зібрано близько 300 тисяч грн.
Роман "Чорний Ворон" розповідає про збройну боротьбу українців (повстанців Черкащини, Кіровоградщини і Київщини) проти більшовицької влади у 20-х роках ХХ століття - ще кілька років після того, як влада УНР емігрувала з України.
https://www.istpravda.com.ua/short/2011/10/24/60240/
Источник: https://censor.net.ua/p3165436"
И какую версию выполнения Минских соглашений озвучили из ОПы?
P.S. Вроде бы это - главное при встрече и должно было быть вынесено в заголовок...