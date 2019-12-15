 Украина ожидает от Польши шагов по упорядочению украинских мест памяти, - ОП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Жовква проинформировал собеседника об усилиях, приложенных Президентом Украины Владимиром Зеленским с целью возобновления переговоров в Нормандском формате, а также о результатах саммита, который состоялся 9 декабря в Париже.

Пшидач подтвердил неизменную поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил готовность официальной Варшавы продолжать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения Минских договоренностей.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия в контексте реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины. Польша настроена продолжать активную поддержку нашего государства в этом направлении.

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Во время встречи речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности относительно реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша 5 ноября 2019 года во Львове.

Обсуждая проблематику чествования общей исторической памяти, Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ждет соответствующих шагов польской стороны по упорядочению мест украинской памяти на территории Польши.

Собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы.







