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Все про:Польша (5012) Жовква Игорь (3)

 Украина ожидает от Польши шагов по упорядочению украинских мест памяти, - ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Польша Марчином Пшидачем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

Жовква проинформировал собеседника об усилиях, приложенных Президентом Украины Владимиром Зеленским с целью возобновления переговоров в Нормандском формате, а также о результатах саммита, который состоялся 9 декабря в Париже.

Пшидач подтвердил неизменную поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил готовность официальной Варшавы продолжать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения Минских договоренностей.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия в контексте реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины. Польша настроена продолжать активную поддержку нашего государства в этом направлении.

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Во время встречи речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности относительно реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша 5 ноября 2019 года во Львове.

Обсуждая проблематику чествования общей исторической памяти, Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ждет соответствующих шагов польской стороны по упорядочению мест украинской памяти на территории Польши.

Собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы.

Украина ожидает от Польши шагов по упорядочению украинских мест памяти, - ОП 01
Украина ожидает от Польши шагов по упорядочению украинских мест памяти, - ОП 02
Украина ожидает от Польши шагов по упорядочению украинских мест памяти, - ОП 03
Украина ожидает от Польши шагов по упорядочению украинских мест памяти, - ОП 04

Источник: https://censor.net.ua/p3165436
 
   
 Топ комментарии
 
О який у нас Єжи Гофман" "юдофіл"... Це ж не поляки "здавали" євреїв німцям, починаючи з початку окупації Польщі нацистами, та грабували їх майно, а "кабани"-українці. Це не поляки створювали відділи "вспомощестной поліції", під керівництвом німців, і виловлюючи євреїв, зганяли їх у гетто, а потім охороняли концтабори, а УПА. Це не в УПА був "Жидівський" курінь, де врятувалися від геноциду сотні євреїв, а в Армії Крайовій, яка байдуже спостерігала за перебігом повстання у Варшавському гетто. І це не сім"я "різуна" Шухевича усиновила та переховувала єврейську дитину, а "герой Польски" - "Бурий", що влаштував "різню" білорусів на Гродненщині...
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Такі речі робляться дзеркально. Якщо українці просто повірили на слово, то дарма. Хоча поляки і не рідня кацапам, але надто вже багато недовіри серед наших народів через пролиту, в тому числі чкюерез кацапське підбурювання кров.
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Їх ніколи і не було. Ніхто із сусідів, да і Європа не зацікавлені в сильній Україні.
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Проблема у тому, що поляки часто бачать історію тільки на свою користь. Свіжий приклад - відмова Єжі Гофман бути режисером у фільмі "Чорний ворон".
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"Антиросійська, ксенофобська книжка"
Режисер Єжи Гофман сказав, що відмовився екранізувати роман Василя Шкляра, оскільки "хочеш, щоб поважали тебе, твою націю, історію і традиції, повинен поважати і інші нації з їх історією... не можна всіх навколо вважати ворогами!".
24 ЖОВТНЯ 2011

Про це польський режисер заявив у інтерв'ю телеканалу "Україна", повідомляє "Сегодня".

"Для мене "Чорний ворон" - книга націоналістична, саме що не антирадянська, а антиросійська! Це книга ксенофобська, а це шлях в нікуди", - сказав Гофман.

На питання про УПА польський режисер сказав, що до бійців УПА він ставиться двояко - і як до борців за визволення, і як до бандитів.

"З одного боку, вони дійсно були в лісах, створювали загони опору. І тут їх заслуги у звільненні Україні безсумнівні, - зазначив Гофман. - Але з іншого боку - вони вчинили криваву різанину польського населення на Волині. На що поляки, в місцях, де їх було більше, відповіли їм тим же. Цього не викреслити! І як довела історія, немає таких партизанів, які б після довгого перебування в лісах не перетворилися б у бандитів".

На думку режисера, бійці УПА - "не тільки антипольські, вони - антиросійські, вони - антиєврейські!":

"Як там: "Різати москалів, ляхів і жидів". Якщо хочеш, щоб поважали тебе, твою націю, історію і традиції, ти повинен поважати і інші нації з їх історією! Не можна, щоб тебе поважав світ, якщо ти всіх навколо вважаєш ворогами! Ось чому "Чорний ворон" мені абсолютно нецікавий".

Що ж до свого нового фільму "Варшавська битва", Гофман зазначив, що він - антирадянський, але не антиросійський: "Там крім червоних вождів - Леніна, Троцького, Сталіна, є і нормальні білі козаки, і благородна російська жінка. Вони - позитивні герої".

Єжи Гофман прибув у Київ на фестиваль "Молодість", щоб представити свій новий фільм "Варшавська битва" - історичну мелодраму про похід Червоної армії на Польщу в 1920 році, зняту в технології 3D.

Під час презентації він проігнорував запитання кореспондента УП про те, що саме не сподобалося йому у романі Шкляра. "Історична Правда" подивилася "Варшавську битву", читайте завтра враження нашого редактора.

Минулого тижня польський режисер заявив, що відхилив пропозицію знімати "Чорного Ворона", оскільки книга йому "дуже не сподобалася".

У березні 2011 року Василь Шкляр казав, що його "знайомі художники говорили з Єжи Гофманом, він дуже зацікавився, мене підганяє. Щоб я швидше дав, якщо не сценарій, то синопсис. І він готовий буде знімати".

У вересні повідомлялося, що Віктор Ющенко хоче залучити до екранізації "Чорного Ворона" голлівудського актора і режисера Мела Гібсона.

Нагадаємо, що оголошено збір коштів на екранізацію історичного бестселеру. Станом на травень 2011 року було зібрано близько 300 тисяч грн.

Роман "Чорний Ворон" розповідає про збройну боротьбу українців (повстанців Черкащини, Кіровоградщини і Київщини) проти більшовицької влади у 20-х роках ХХ століття - ще кілька років після того, як влада УНР емігрувала з України.
https://www.istpravda.com.ua/short/2011/10/24/60240/
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О який у нас Єжи Гофман" "юдофіл"... Це ж не поляки "здавали" євреїв німцям, починаючи з початку окупації Польщі нацистами, та грабували їх майно, а "кабани"-українці. Це не поляки створювали відділи "вспомощестной поліції", під керівництвом німців, і виловлюючи євреїв, зганяли їх у гетто, а потім охороняли концтабори, а УПА. Це не в УПА був "Жидівський" курінь, де врятувалися від геноциду сотні євреїв, а в Армії Крайовій, яка байдуже спостерігала за перебігом повстання у Варшавському гетто. І це не сім"я "різуна" Шухевича усиновила та переховувала єврейську дитину, а "герой Польски" - "Бурий", що влаштував "різню" білорусів на Гродненщині...
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Яр Холодний, Ви ніколи не були в Освенцемі? Пропоную поїхати та подивитись. Можливо у Вас зміниться хоча б на долю думка. Рекомендую!
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У "Освенцемі" я не був, і там буть не можу, бо він не існує... Є "Освенцім", українською, "Аушвіц" - німецькою... (Як правильно звучить "по-польскему", не знаю). Там я теж не був... Мені достатньо було прочитать матеріали Нюрнбержського трибуналу, які були у моєму доступі... Не треба мені "давить на емоції" - я "вживу" ТАКОГО набачився, що фотографії, черевики, людське волосся, виставлені в музеї, на мене "емоційно" мало впливають... Вони не пахнуть горілою вибухівкою, порохом, соляром, загуслою кров"ю та тілами, що розкладаються на спеці...
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Яр, а я була. Це срахіття! Чоловікові декілька ночів снилися малесенькі черевички, кофтинки... Аушвіц поділений на дві частини. В одні частині побудовані бараки з цегли, а в другій були дерев"яні для ОСТ. Це страховище я, б не хотіла, щоб поверталось коли небудь на наші землі! "Чорний Ворон" я читала коли мені було 17 (1970р.) і я тоді вже робила аналіз в деяких епізодах.
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Уберите из этого вопроса политиков !!! Историки вместе с людьми сами разберутся спокойно
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А шо там вже упорядучовувати, там всьо вже знищено!
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Не зовсім. Є багато ґмін, де українські поховання упорядковані. Їх навіть більшість. Але звичайно є і такі, де влада свідомо знищує українську пам'ять.
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Такі речі робляться дзеркально. Якщо українці просто повірили на слово, то дарма. Хоча поляки і не рідня кацапам, але надто вже багато недовіри серед наших народів через пролиту, в тому числі чкюерез кацапське підбурювання кров.
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В нас більше нема сусідів, яким можна довірять
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Неправильне розуміння. У Польщі живе і працює близько 2,5 мільйона громадян України. І їм там не є погано. Багато з них вже купили житло, завели власний успішний бізнес. Поляки підтримували Майдан і підтримують нас у боротьбі з кацапськими агресорами. Я поюам'ятаю 2014 рік, коли у військової були сталеві шоломи зразка 1942 року і бронежилети радянського зразка вагою близько 20 кг, які мало від чого рятували, та й їх не вистачало тоді кевларові шоломи і броніки волонтери везли через Польщу. Часто там їх і купляли, бо Польща, як лен НАТО не л ше забезпечила засобами захисту власну армію, але й накопичила залишки і налагодили власне виробництво. І польські прикордонники робили нашим волонтера зелений коридор, навіть не перевіряючи вантажі, в той час, як українські митники створювали чергу, прискіпливо перевіряючи все, що везли волонтери...У рочлю більшість клавішей - білі. У пропорції 7/5. Але в око чомусь впадають більше чорні, яких не тільки менше, але й які менші за розміром. Так і тут - на 1,5 мільйона лише поодинокі випадки неприязні до українців, які неможливо навіть охопити статистикою. І то більшість негативу поляків до українців інспірвється кацапами, або на їхні гроші.
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Їх ніколи і не було. Ніхто із сусідів, да і Європа не зацікавлені в сильній Україні.
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Поляки такі ж кончєні імперіалісти, як і кацапи! Поляки прачтично все українське знищили на наших землях Холмщини, Підкарпаття та ін.
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Полякам нужно давать все что они хотят. Пусть увидят дружественность. Они больше всех поддерживали Украину.Чтобы кто ни говорил. Сближение крайне важно.
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Да пусть забирают )) - Львовяне будут в Евросоюзе ))
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Донбасяни доки в справі знищення України, агась, Ігорь?
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Ты же ее и знышив з парашенко,ахметовым и каламойским .
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Вот и "прорезалось" твоё "нутро провокаторское"...
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Лично мне,гараздо приятнее видеть в правительстве поляка,чем ахмета или каламойского. В конце концов,это уже настоящий капитализм.
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Польша - это наш мост в Европу.Важно рассуждать ,стратегически.
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"Жовква проинформировал собеседника об усилиях, приложенных Президентом Украины Владимиром Зеленским с целью возобновления переговоров в Нормандском формате, а также о результатах саммита, который состоялся 9 декабря в Париже.
Источник: https://censor.net.ua/p3165436"

И какую версию выполнения Минских соглашений озвучили из ОПы?

P.S. Вроде бы это - главное при встрече и должно было быть вынесено в заголовок...
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...а у нас что, фильм снять некому, на гофмане свет клином сошелся?...или в мире нет режиссеров, покруче русофила прикормленного?, фигня полная...
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Цей фільм вже йде у кінотеатрах і я його подивився, але історія з Гофманом красномовна.
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..батальных сцен много?..он ведь, гофман этот, ими известный...
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..нужно через некоторое время, как в нату войдем, похожий в центре киева и львова установить... Україна очікує від Польщі кроків щодо впорядкування українських місць пам'яті, - ОП - Цензор.НЕТ 467...заодно и гетьману Выговскому на фоне Кремля, вместо Козака у Софии..)))
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