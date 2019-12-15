 Польские пограничники задержали двух украинцев с самой большой за год контрабандой янтаря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Контрабандистов задержали "на горячем", когда они несли янтарь и сигареты над берегом Буга недалеко от Грубешева. Нелегальный товар ранее незаконно перенесли через реку из Украины.

"Мужчинам удалось перенести на польский берег реки более 103 кг янтаря на сумму более 206 тыс. злотых (48 тыс. евро) и 4 тыс. пачек сигарет на сумму свыше 56 тыс. злотых (более 13 тыс. евро)", - сообщили в субботу в пограничной службе Польши.

Задержанных мужчин передали украинским пограничникам.







В этом году это был первая контрабанда такого большого количества янтаря через "зеленую границу". Также отмечается, что с начала года сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы предотвратили незаконный ввоз в Польшу сигарет на сумму более 17 млн ​​злотых (4 млн евро).

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