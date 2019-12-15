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Все про:Польша (5012) янтарь (525)

 Польские пограничники задержали двух украинцев с самой большой за год контрабандой янтаря. ФОТОрепортаж

Польские пограничники в селе Пригорелое в Люблинском воеводстве остановили контрабанду более 100 кг янтаря и 4 тыс. пачек сигарет из Украины на польско-украинской границе через реку Буг. Задержаны двое граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Контрабандистов задержали "на горячем", когда они несли янтарь и сигареты над берегом Буга недалеко от Грубешева. Нелегальный товар ранее незаконно перенесли через реку из Украины.

"Мужчинам удалось перенести на польский берег реки более 103 кг янтаря на сумму более 206 тыс. злотых (48 тыс. евро) и 4 тыс. пачек сигарет на сумму свыше 56 тыс. злотых (более 13 тыс. евро)", - сообщили в субботу в пограничной службе Польши.

Задержанных мужчин передали украинским пограничникам.

Польские пограничники задержали двух украинцев с самой большой за год контрабандой янтаря 01
Польские пограничники задержали двух украинцев с самой большой за год контрабандой янтаря 02
Польские пограничники задержали двух украинцев с самой большой за год контрабандой янтаря 03

В этом году это был первая контрабанда такого большого количества янтаря через "зеленую границу". Также отмечается, что с начала года сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы предотвратили незаконный ввоз в Польшу сигарет на сумму более 17 млн ​​злотых (4 млн евро).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3165429
 
 
 Топ комментарии
 
Тю. Так Зеленський же переміг бурштинокопачів.
Чи збрехав як завжди?
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так зеленая шмаркля уже победила коррупцию на таможне и контрабанду, поэтому и задержали в Польше! Польские пограничники задержали двух украинцев с самой большой за год контрабандой янтаря - Цензор.НЕТ 1649
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Пол года турборежима, а Украина вышла на второе место в мире по нелегальной добыче янтаря. Янтарная республика растет и процветает, игровая империя рюкзакова растет как на дрожжах.
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И не пожалели, все заработанное своим горбом.
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Тю. Так Зеленський же переміг бурштинокопачів.
Чи збрехав як завжди?
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Уже почти все удалось,но польские погранцы неподкупны
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А українські прикордонники отримали своє готівкою? Кордон надійно захищений. Польские пограничники задержали двух украинцев с самой большой за год контрабандой янтаря - Цензор.НЕТ 8507 Слава Україні!
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У мене там поруч знайомий АТОвець живе. Ходить у Польщу, як на роботу. Контрабанду можна зупинити лише після однакових цін на цигарки та наведення порядку при видобутку бурштину.
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тоесть нам надо поднять цены на сиги до польских?
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Ті, хто палять часто не притримуються правил нормальної поведінки, а ваше бухло заважає лише вашим рідним.
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І зарплати та пенсії теж, щоб був паритет.
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Я не проти. У мене пенсія лише трохи вища за середню, тому я змушений працювати.
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Не подрывай доверу к ветеранам АТО. Они патриоты, а ты Рука Кремля.
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Ой, чуть на Ж..... у нэвпав. Вот это радости тебе подогнал. а шо я не так написал? Ты мог написать, просто знакомый, но ты выделил, знайомый АТО вец, по твоему они все контрабандисты. Да и банишь, ТОЧНО РУКА КРЕМЛЯ. Да и АЛИ ХАСАН, турок что ли? На патриота ты не похож.
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Как выехали с Украины? Таможню расстрелять!
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так зеленая шмаркля уже победила коррупцию на таможне и контрабанду, поэтому и задержали в Польше! Польские пограничники задержали двух украинцев с самой большой за год контрабандой янтаря - Цензор.НЕТ 1649
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Це наклеп. Бубочка котрабанду подалав!
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Звоните баканову . Пусть ипашит чьорта- нефёдова.
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А шо каже Бородач,козломорда харя очильник Української таможні?Контрабанду побороли?
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Пол года турборежима, а Украина вышла на второе место в мире по нелегальной добыче янтаря. Янтарная республика растет и процветает, игровая империя рюкзакова растет как на дрожжах.
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Тобто ще можна вийти на перше місце😊
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Ви порохобот, та брешете. ЗеКловун казав що незаконна видобуча бурштина закінчена. Усе вже добре? Чи ні?
🤔😄
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Хорошо работает новая... реформированная зеленым стадом таможня... хорошо..
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ОТ як посадять мародера на довічно - тоді і контрабанду боятимуться возити
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