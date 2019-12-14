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 Церемония прощания с ветераном АТО Юрием Яценом пройдет 16 декабря на Киевщине. ФОТО

В понедельник, 16 декабря, в Храме Вознесения Господня в селе Вишневое Киевской области пройдет церемония прощания с бойцом Юрием Яценом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, церемония начнется в 12:30.

Юрий Петрович Яцен (позывной Хаски) родился 5 июня 1981 года в Киеве. До войны на Донбассе долгое время жил в селе Рогозки Сновского района Черниговской области, откуда и ушел в июне 2014 году в батальон специального назначения "Чернигов" (в то время - батальон специального назначения "Чернигов" Министерства внутренних дел), в июле уже был в зоне проведения Антитеррористической операции. Служил военным кинологом.

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Прошел несколько ротаций на фронте, был ранен. Принимал участие в спецоперации по задержанию так называемого "медового террориста", который принес на блокпост украинских защитников мед со взрывчаткой. После демобилизации жил в Киеве, занимался проблемой реабилитации ветеранов. Участник проекта "Друг Героя".

Юрий Яцен погиб 10 января в ДТП. У него осталась жена.

Церемония прощания с ветераном АТО Юрием Яценом пройдет 16 декабря на Киевщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3165412
 
 
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Вечная и светлая память Юрию.........Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования........
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какого, блин 10 января, 10 декабря он погиб....
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ушел в июне 2014 году в батальон специального назначения "Чернигов" (в то время - батальон специального назначения "Чернигов" Министерства внутренних дел), в июле уже был в зоне проведения Антитеррористической операции.

Слава Герою !
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