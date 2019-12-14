 Церемония прощания с ветераном АТО Юрием Яценом пройдет 16 декабря на Киевщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, церемония начнется в 12:30.

Юрий Петрович Яцен (позывной Хаски) родился 5 июня 1981 года в Киеве. До войны на Донбассе долгое время жил в селе Рогозки Сновского района Черниговской области, откуда и ушел в июне 2014 году в батальон специального назначения "Чернигов" (в то время - батальон специального назначения "Чернигов" Министерства внутренних дел), в июле уже был в зоне проведения Антитеррористической операции. Служил военным кинологом.

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Прошел несколько ротаций на фронте, был ранен. Принимал участие в спецоперации по задержанию так называемого "медового террориста", который принес на блокпост украинских защитников мед со взрывчаткой. После демобилизации жил в Киеве, занимался проблемой реабилитации ветеранов. Участник проекта "Друг Героя".

Юрий Яцен погиб 10 января в ДТП. У него осталась жена.

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