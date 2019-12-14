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 За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019. ФОТОрепортаж

В Италии проходят Зимние Дефлимпийские игры. За два дня сборная Украины завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Спортивной федерации глухих Украины.

Так, 13 декабря украинцы завоевали историческое для сборной первое золото: Дмитрий Мажаев победил в лыжных гонках на дистанции 10 км свободным стилем. Бронзовую награду в тот же день завоевала Елизавета Ноприенко на дистанции 5 км свободным стилем.

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14 декабря Павел Мандзюк завоевал серебро в лыжных гонках в спринте.

За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 01
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 02
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 03
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 04
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 05

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За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 06
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 07
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 08
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 09
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 10
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 11

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За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 12
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 13
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 14
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 15

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За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 16
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 17
За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019 18
Фото: deafsport.org.ua

Отметим, что XIX зимние Дефлимпийские игры проходят с 12 по 21 декабря в итальянской Ломбардии, в трех северных итальянских городах - Мадезимо, Кьявенне Санта-Катерина-Вальфурва.

Они представлены ​​6 видами спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, хоккей и шахматы. В главных соревнованиях четырехлетия принимают участие более 1000 спортсменов с нарушениями слуха из 34 стран мира. На играх будет разыграно 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 комплектов наград.

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Источник: https://censor.net.ua/p3165410
 
 
 Топ комментарии
 
вот же молодцы!!!.. обдолбанному Динамо Киев надо с них пример брать
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И в этом немалая заслуга нашего презедента зеленскаго... если бы не он этого бы не было..
вот при Порошенко не было.. а теперь есть..
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вот же молодцы!!!.. обдолбанному Динамо Киев надо с них пример брать
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Неплохо бы, чтобы хорошослушащие чего-нибудь завоевали....
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Ух ти, в нас вміють в кьорлінг грати.
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берош бальшой тазік і жбурляєш в жінку.. от тобі і керлінг))
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Сподіваюсь премії такі ж самі як у олімпійців?
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И в этом немалая заслуга нашего презедента зеленскаго... если бы не он этого бы не было..
вот при Порошенко не было.. а теперь есть..
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коли сяде? хай харчі збирає.. ти теж не жадій дай йому цукерок)
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