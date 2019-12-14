 За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Спортивной федерации глухих Украины.
Так, 13 декабря украинцы завоевали историческое для сборной первое золото: Дмитрий Мажаев победил в лыжных гонках на дистанции 10 км свободным стилем. Бронзовую награду в тот же день завоевала Елизавета Ноприенко на дистанции 5 км свободным стилем.
14 декабря Павел Мандзюк завоевал серебро в лыжных гонках в спринте.
Отметим, что XIX зимние Дефлимпийские игры проходят с 12 по 21 декабря в итальянской Ломбардии, в трех северных итальянских городах - Мадезимо, Кьявенне Санта-Катерина-Вальфурва.
Они представлены 6 видами спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, хоккей и шахматы. В главных соревнованиях четырехлетия принимают участие более 1000 спортсменов с нарушениями слуха из 34 стран мира. На играх будет разыграно 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 комплектов наград.
вот при Порошенко не было.. а теперь есть..