 За два дня сборная Украины завоевала четыре медали зимней Дефлимпиады-2019. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Спортивной федерации глухих Украины.

Так, 13 декабря украинцы завоевали историческое для сборной первое золото: Дмитрий Мажаев победил в лыжных гонках на дистанции 10 км свободным стилем. Бронзовую награду в тот же день завоевала Елизавета Ноприенко на дистанции 5 км свободным стилем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские школьники взяли бронзу на международной олимпиаде по естественным наукам

14 декабря Павел Мандзюк завоевал серебро в лыжных гонках в спринте.











Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Болельщики развернули баннер "Свободу Маркиву" во время футбольного матча "Шахтера" с итальянской "Аталантой". ФОТО













Также смотрите: Украинцы Назарова и Никитин выиграли турнир по спортивным танцам на льду в Чехии. ФОТО









Смотрите также: На международных соревнованиях по плаванию на открытой воде Oceanman двое украинцев получили награды. ФОТОрепортаж







Фото: deafsport.org.ua

Отметим, что XIX зимние Дефлимпийские игры проходят с 12 по 21 декабря в итальянской Ломбардии, в трех северных итальянских городах - Мадезимо, Кьявенне Санта-Катерина-Вальфурва.

Они представлены ​​6 видами спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, хоккей и шахматы. В главных соревнованиях четырехлетия принимают участие более 1000 спортсменов с нарушениями слуха из 34 стран мира. На играх будет разыграно 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 комплектов наград.

Смотрите: "Историческая победа! Мы на Евро-2020", - голы и эмоции болельщиков на матче Украина-Португалия. ВИДЕО