 Алкоголь в 12 раз превышал норму: под Хмельницким пьяный водитель насмерть сбил женщину, вторая - госпитализирована. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Хмельницкой области,
Предварительно установлено, что житель села Захаровцы, управляя автомобилем ЗАЗ 1102, совершил наезд на двух женщин 63 и 65 лет, местных жительниц. Женщины шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП 63-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 65-летнюю женщину с телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу.
Во время проверки водителя на состояние алкогольного опьянения "Драгер" показал 2.4 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении водителю подозрения и избрании ему меры пресечения.
"гранично допустима норма" = 0.2пром.
тобто півлітру чудак випив, якщо підрахувати. просто може баби лізли на третину дороги, може самі теж нажерлись, але то побоку, бо "засіб підвищеной небезпеки" і т.д.
от цікаво як і Канаді чи на Трампщині за такої ситуації би вирішили? може умовно би дали - і я би підтримав(ну, якщо все так що я припустив)
у пешехода ВООБЩЕ нет шансов перед автомобилем
потому,как автомобиль є засіб підвищенної небезпеки і це визначено законодавчо
автомобиль то сделан из металла