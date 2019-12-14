 Алкоголь в 12 раз превышал норму: под Хмельницким пьяный водитель насмерть сбил женщину, вторая - госпитализирована. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Хмельницкой области,





Предварительно установлено, что житель села Захаровцы, управляя автомобилем ЗАЗ 1102, совершил наезд на двух женщин 63 и 65 лет, местных жительниц. Женщины шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП 63-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 65-летнюю женщину с телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу.

Во время проверки водителя на состояние алкогольного опьянения "Драгер" показал 2.4 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении водителю подозрения и избрании ему меры пресечения.



