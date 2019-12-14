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 Алкоголь в 12 раз превышал норму: под Хмельницким пьяный водитель насмерть сбил женщину, вторая - госпитализирована. ФОТО

В Хмельницкой области задержан пьяный водитель, сбивший двух женщин. Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 декабря около 16.40 в селе Волчья Гора Хмельницкого района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Хмельницкой области, 

Предварительно установлено, что житель села Захаровцы, управляя автомобилем ЗАЗ 1102, совершил наезд на двух женщин 63 и 65 лет, местных жительниц. Женщины шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП 63-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 65-летнюю женщину с телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу.

Во время проверки водителя на состояние алкогольного опьянения "Драгер" показал 2.4 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении водителю подозрения и избрании ему меры пресечения.

Алкоголь в 12 раз превышал норму: под Хмельницким пьяный водитель насмерть сбил женщину, вторая - госпитализирована 01
Алкоголь в 12 раз превышал норму: под Хмельницким пьяный водитель насмерть сбил женщину, вторая - госпитализирована 02

Источник: https://censor.net.ua/p3165383
 
 
 Топ комментарии
 
Проблема славян - их безответственность. Кацапы к этому тоже хорошо приложились. - Запретив частную собственность и превратив тем самым хозяев в беспутных прожигателей жизни.
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16-40 - уже темная пора. По обочине дороги в попутном направлении опасно ходить. На работе по охране труда учат при отсутствии пешеходной дорожки идти по левой стороне дороги - навстречу движению.
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"0.2" промиле допустимо, а "0" никогда не бывает.
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Проблема славян - их безответственность. Кацапы к этому тоже хорошо приложились. - Запретив частную собственность и превратив тем самым хозяев в беспутных прожигателей жизни.
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Жінки йшли не по тій стороні дороги.
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16-40 - уже темная пора. По обочине дороги в попутном направлении опасно ходить. На работе по охране труда учат при отсутствии пешеходной дорожки идти по левой стороне дороги - навстречу движению.
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Оии что по середине дороги? Почему в Украине не штрафуют за долбаный ксенон. Ездят упыри сляпят.
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безнаказанность порождает вседозволеность , данный водятел посмотрел на ТВ че зайцевой ниче не будет ( максимум поселение ) , и подумал - чем я хуже , ну его то наш суд закроет , у него машина простецкая , очень простецкая , но если бабла родня накосит то отпустят ( зайцева вон скольких убила , а он только одну )
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Норма алкоголю в крові це "0" , а тут аж в 12 разів більше
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"0.2" промиле допустимо, а "0" никогда не бывает.
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так і знав шо таке напишуть...
"гранично допустима норма" = 0.2пром.
тобто півлітру чудак випив, якщо підрахувати. просто може баби лізли на третину дороги, може самі теж нажерлись, але то побоку, бо "засіб підвищеной небезпеки" і т.д.
от цікаво як і Канаді чи на Трампщині за такої ситуації би вирішили? може умовно би дали - і я би підтримав(ну, якщо все так що я припустив)
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Повинні були написати що, алкоголь перевищив в 12 разів гранично допустиму норму, тобто 0,2*12=2,4 Норма це "0", а 0,2 на всякі похибки дано
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Яке умовно? Піся півлітри за руль - за таке вішати потрібно, а не умовно!
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Не оправдываю пьяного водителя! Но когда полиция начнет рассматривать всех кто находится на проезжей части дороги, участниками движения! А то водителю нельзя пользоваться мобилкой. Согласен полностью. Но переходящий проезжую часть пешеход с мобилой у уха, даже не смотрящий на проезжую часть, является тоже участником движения! ЗАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЛЯ ВСЕХ ОДИН! А шли бы как положено, где нет тротуара, женщины и не было бы с ними несчастья! Пьяный водитель свой столб или яму нашел бы и сам. А так одни пьют и садятся за руль, другим все по фиг, хожу как хочу и где хочу. А третьи ям метровых на проезжей части не видят, хотя за это получают деньги от тех же водителей и должны отвечать за качество проезжей части. Вот и получается БАРДАК на проезжей части. А сама проезжая часть превратилась в место заработка для не которых. А чем выше заработок, тем лучше для них. А вы мучайтесь! Соболезнуйте!
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вы,возможно в чём то и правы,но ,много написали бредятины(((
у пешехода ВООБЩЕ нет шансов перед автомобилем
потому,как автомобиль є засіб підвищенної небезпеки і це визначено законодавчо
автомобиль то сделан из металла
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Коли тільки-тільки почалася ніч, очі ще не призвичавились до темноти, все кругом мокре-мокре, сіре, іде дощик чи невеличкий туман, а впереді їде велосипедист без катафотів, без світла, весь мокрий і в сірому чи чорному, а метрів за 100 зістрічна машина. Ой, аж струсонуло. Пи. Си. Всі мої велосипедисти живі і здорові
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какие дороги, какие машины такие и последствия.. к тому же алкоголизм бич нации, и не только нашей Алкоголь у 12 разів перевищував норму: під Хмельницьким п'яний водій на смерть збив жінку, другу - госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8884
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а шо делать.. ціни на алкоголь підняли до *******.. народ став бухати дешеву муйню.. тому, далі буде...
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Інтєрєсний случай. А буває й так :«Типы вырезали нас по встречке, мы остановили их, они закрылись в машине, начали тыкать корочку и говорить «идите нах*й». Приехали полицейские, но ничего не изменилось. А уже через 10 минут приехали «маски-шоу». Заломами всех - прессу, заломали всех - и прессу, и левых. И повезли в райотдел. Продержали 4 часа, сняли отпечатки. Двоих избили. Ну и все. Те, кто нас подрезал уехали, менты уехали, ну и всё. Разве это норм?»https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/749148135496533/?t=1 (а ларчік просто відчинявся-один з бухих мєнтів-друг якогось гєнєрала)
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