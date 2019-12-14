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Все про:Зеленский (4023) память (971) ЧАЭС (384)

 Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 декабря, почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", - говорится в сообщении.

Также глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 01
Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 02

Отметим, 14 декабря в Украине - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. День установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Источник: https://censor.net.ua/p3165365
 
 
 Топ комментарии
 
И ни слова о украинском военном, тело которого мрази вернули без органов и со следами пыток. Никаких тебе пресконференций и прочей лабуды.
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почтил чем?!.. дурноватой шуточкой в стиле 95 квартала, типа:
"Если украинцы светятся от радости, то это после Чернобыля"..
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Не в тему...обратил внимание, что последние несколько дней по Украинским ТВ каналам в часности на Г+Г крутят много совковых фильмов.зеклован дал задание приручать лохторат к неизбежному возвращению в "родную говень"
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почтил чем?!.. дурноватой шуточкой в стиле 95 квартала, типа:
"Если украинцы светятся от радости, то это после Чернобыля"..
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эх, была Страна с полным социальным равенством...я ей присягу давал
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...ликвидаторы почтили память Зеленского...*)
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И ни слова о украинском военном, тело которого мрази вернули без органов и со следами пыток. Никаких тебе пресконференций и прочей лабуды.
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Ну чого ж, прикладаються просто титанічні зусилля, щоб цієї теми не було у медіапросторі. Судмедексперти вмюисновки не можуть дати, коли у людини органи забрали, чому око видавлене і т.д. Бо це завадить Ноздрачовч говорити про спільну інтеграцію, а Аваков - про спільні патрулі на Донбасі. Самому ж Зєлєнскому це заважає проштовхувати амністію.
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А если бы реактор был эбонитовым, а персонал в шерстяных костюмах, сколько бы электричества добыли?(гы-гы-гы)
дарю эту шутку ребяткам шоб в очередном номере быдло проржалось хорошенько.
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та це зрозуміло,а от у відповідь отримать не хоче....
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Оно хотело лишь показать всему Цензору свою вавку в голове . Не более . Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 616 .
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Не в тему...обратил внимание, что последние несколько дней по Украинским ТВ каналам в часности на Г+Г крутят много совковых фильмов.зеклован дал задание приручать лохторат к неизбежному возвращению в "родную говень"
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Беня, Зе лише відзеркалення його окремого нервового тіку. Це нав'язливі мимовільні одноманітні скорочення певних м'язів або групи м'язів обличчя, шиї, рук тощо. Є симптомом деяких хвороб. Причиною тику можуть бути неврози, ураження центральної нервової системи, іноді він виникає як наслідування (здебільшого у дітей).
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это еще что, вот с теми атаками вирусов что было - запросто "могли повторить"(чернобыль то), так как оно к аэс-ам тоже было подгружено.
но Рашке ничего не сделаешь - "этонеони" же.
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Да просто 90% совковых фильмов лучше 90% сегодняшнего кинодерьма.
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А фуйлонелох еще не почил, продовжує гатити на Донбасі, він ложив на Париж і на зепіоніно.
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протокольное мероприятие...обязан.
а вечером на "Вечерний квартал" и "Рассмеши клоуна комика" ???
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Суббота, 14 декабря телепрограмма 1+1

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16:30"Вечірній квартал . проект студии «Квартал 95» в формате интеллектуального юмора Зеленський вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС - Цензор.НЕТ 7334 .

"18:30"Розсміши коміка", 16 сезон

19:30Тсн
20:15"Українські сенсації"
21:30"Вечірній квартал"

23:20"Світське життя"
01:20"Ліга сміху", 4 сезон, 20 еп
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Да, надоели уже. Хотя вечерний квартал люблю
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С такими темпами,думаю вряд ли кто-то почтит память самого зели.
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ОПЯТЬ ФСБ В УКРАИНЕ ЧЕРНОБЫЛЬ УСТРОИЛО С ПОМОЩЬЮ КЛОУНОВ И РАСТОВЩИКОВ
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Зеленуха и сам работает ликвидатором. Украины.
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И чё, Снял видасик? Ему пох на Украину, не то что на Чернобыльскую катастрофу и на ликвидаторов... вилла в Италии уже куплена и ждет...
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Под каждый памятник цветочек, далее - каждую ленточку перерезать....
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порохнявые гниды! заткните в ЭТОТ ДЕНЬ свои вонючие рты!
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чого це Гончарук в якомусь шарфі та без самоката.
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Федеральні збори Швейцарії обрали Велі Маурера президентом у 2019 році.
Про це повідомляє видання Basler Zeitung.
Кандидатуру Велі Маурера підтримали 201 з 209 депутатів, чиї бюлетені були визнані дійсними. Це один з кращих результатів в історії виборів швейцарських президентів.

Президент Ален Берсет, чий строк повноважень добігає кінця, переміг з результатом 190 з 210.
Велі Маурер вже вдруге буде президентом Швейцарії. Перший його строк припав на 2012 рік.
Президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.
Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.
Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.
Пора працювати і обирати по швейцарські.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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