 Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", - говорится в сообщении.
Также глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.
Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Отметим, 14 декабря в Украине - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. День установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.
"Если украинцы светятся от радости, то это после Чернобыля"..
дарю эту шутку ребяткам шоб в очередном номере быдло проржалось хорошенько.
но Рашке ничего не сделаешь - "этонеони" же.
а вечером на "Вечерний квартал" и "Рассмеши
клоунакомика" ???
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16:30"Вечірній квартал . проект студии «Квартал 95» в формате интеллектуального юмора .
"18:30"Розсміши коміка", 16 сезон
19:30Тсн
20:15"Українські сенсації"
21:30"Вечірній квартал"
23:20"Світське життя"
01:20"Ліга сміху", 4 сезон, 20 еп
Федеральні збори Швейцарії обрали Велі Маурера президентом у 2019 році.
Про це повідомляє видання Basler Zeitung.
Кандидатуру Велі Маурера підтримали 201 з 209 депутатів, чиї бюлетені були визнані дійсними. Це один з кращих результатів в історії виборів швейцарських президентів.
Президент Ален Берсет, чий строк повноважень добігає кінця, переміг з результатом 190 з 210.
Велі Маурер вже вдруге буде президентом Швейцарії. Перший його строк припав на 2012 рік.
Президента Швейцарії обирають за принципом "перший серед рівних" серед членів уряду. Кожен міністр стає президентом не рідше одного разу на сім років на один рік.
Президент Швейцарії не є главою держави, оскільки функції глави держави виконують колективно всі члени Федеральної ради.
Однак президентський голос є вирішальним при обговоренні питань на рівні уряду.
Пора працювати і обирати по швейцарські.