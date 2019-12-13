 Жесткие условия для Путина, олимпиада по-русски: с бухлом и мельдонием, "йолка" и каток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Вон оно чё

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский канал "ТНТ" убрал из вещания сериал "Слуга народа", который не продержался в программе и сутки

...а вертолет просто так упал

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие. ВИДЕО+ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подводная лодка РФ "Чита" затонула при буксировке в Тихом океане

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный вертолет разбился в России

А то, что цены ростут - не наша проблема

Читайте на "Цензор.НЕТ": С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче, а вопрос снижения цен - компетенция АМКУ, - Гончарук

Жесткие условия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков: Убежден, что Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа"

Без цензуры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из российской версии сериала "Слуга народа" вырезали фразу "Путин Хубло". ВИДЕО

- Это перебор!

Каток, так каток!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Президента устанавливают каток. ФОТО

ШО, апять ЙОлка?! Нєт, каток!

Читайте на "Цензор.НЕТ": КГГА не давала разрешения на каток перед Офисом Президента, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ

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Олимпиада по-русски

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