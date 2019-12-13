 Суд оставил ходатайство об отводе судьи в деле Антоненко без удовлетворения - дело о мере пресечения будет рассматривать судья Вовк. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судья Светлана Шапутько отказала в удовлетворении ходатайства адвоката Андрея Антоненко об отводе судьи.

Вопрос определения меры пресечения для Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета будет рассматривать судья Вовк.





Фото - Олег Богачук

Напоминаем, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".