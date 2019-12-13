 Погибшего на Донбассе воина 14-й ОМБ Сергея Сироту похоронили на Волыни. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания Район.Рожище

Сергей Сирота 1997 года рождения, старший солдат, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 9 декабря вечером от множественных огнестрельных осколочных ранений, получивший в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

"13 декабря попрощаться с 22-летним защитником пришли односельчане, боевые побратимы, представители власти, волонтеры и просто неравнодушные граждане.

Военнослужащего провожали в последний путь под звуки похоронного марша и залпы ружей. Священнослужители отправили заупокойное богослужение.

Похоронили парня на местном кладбище под крики "Герои не умирают!". "- отмечается в материале издания.

Вечером 12 декабря в Луцке, возле памятного фотостенда "Герои Небесной Сотни - Погибшим за Единство Украины" состоялось торжественное прощание с погибшими волынянами: Андреем Войтовичем и Сергеем Сиротой, о чем сообщает Луцкий городской совет (.

У Героя остались мать и два брата.

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