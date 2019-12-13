 Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский и Гахария подписали Положение об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, который должен стать ключевым механизмом двустороннего диалога.

В ходе встречи обсуждались возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, а также в рамках международных организаций, в частности ООН и Совета Европы.

Зеленский высоко оценил потенциал развития торгово-экономических отношений между двумя странами, отметив, что Грузия является важным перспективным рынком для украинского экспорта. Он также отметил имеющиеся возможности для активизации инвестиционной сферы.

В этой связи стороны договорились о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества уже в I квартале 2020 года в Тбилиси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе, - Елисеев



