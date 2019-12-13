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Все про:Грузия (3647) Зеленский (4011) НАТО (6604)

 Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Грузии Георгием Гахарией. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие украинско-грузинского стратегического партнерства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский и Гахария подписали Положение об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, который должен стать ключевым механизмом двустороннего диалога.

В ходе встречи обсуждались возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, а также в рамках международных организаций, в частности ООН и Совета Европы.

Зеленский высоко оценил потенциал развития торгово-экономических отношений между двумя странами, отметив, что Грузия является важным перспективным рынком для украинского экспорта. Он также отметил имеющиеся возможности для активизации инвестиционной сферы.

В этой связи стороны договорились о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества уже в I квартале 2020 года в Тбилиси.

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Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию 01
Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию 02

Источник: https://censor.net.ua/p3165286
 
 
 Топ комментарии
 
соевые боты отличаются от ЗЕ ботов, тем что ЗЕботы это клавиши которых коснулся детородный орган ЗЕклоуна
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Ты я так понял собачьи будки строишь, поэтому, так хорошо лаешь?
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Ёшкин Крот

@yoshkinkrot

·2 ч

Очередной «прорыв» и «рекорд»: естественная убыль населения только за 9 месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек. Это максимум за 11 лет (Росстат). А 25 миллионов россиян просто не могут покинуть страну из-за долгов, кредитов, алиментов, штрафов и неоплаченных счетов ЖКХ.
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а ты кто. Ты в жизни собачей будки не построил, что ты тут лаешь ?
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Ты я так понял собачьи будки строишь, поэтому, так хорошо лаешь?
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Та ладно там не построил? А откуда ты гавкаешь?😉
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Йєнін, ти мордвин? Ти збудував будуар для своєї кози?
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О, бубочко уже принарядилась. Спинжак купил.
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С Грузинами и Армений уже конец. Их их ***** уже загнуздал. Бацька хитрый еще ннмного сопротивляется.
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не, там только начинается все..)))...вчера амеры признали резню армян 15 года турками, геноцидом.Турки гонят амеров со своих баз иджерлик и еще одной, не помню..Грузинцы и греки свои терртории хоть завтра отдают под них. Армяне-на растяжке теперь. Пу взбешен, рвет и мечет. Конгресс санкции за тур.и сев. потоки к Рождеству приготовил, ЕС уже принял...))))))))))))))))))))..и в конгрессе закон уже на выходе-расея страна, пособник терроризма, а это бомба...
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Я даже теряюсь в догадках, что сейчас придумают соевые боты.
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соевые боты отличаются от ЗЕ ботов, тем что ЗЕботы это клавиши которых коснулся детородный орган ЗЕклоуна
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Как что, скажут что это именно они не дают капитулировать ЗЕленскому.
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А что придумывать? Можно повторить слова зебилов-антибориг, что в Грузии сейчас промоскальская власть.
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щас смотрел новости за Крым, ужос шо творитсо... Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию - Цензор.НЕТ 2494 акупанды там какую-то дорогу в горах строят, а местные жители страдают - вонь от непрогретых грузовиков, мат и хамство пригнанных строителей-якутов, грохот экскаваторов и вообще хаос...и далась им та дорога - всегда ж без нее жили и нормально было.... Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию - Цензор.НЕТ 6164 да и с другим так же - коцапу лишь бы традицыи нарушать... Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию - Цензор.НЕТ 1902
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ну а клятый путенский мост таки рухнет - об этом серьезные люди сказали...а потому что не умеет кацап в геодезию и палеоструктурность, плюс древнее татарское проклятие...все будет хорошо... Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию - Цензор.НЕТ 1728
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Ёшкин Крот

@yoshkinkrot

·2 ч

Очередной «прорыв» и «рекорд»: естественная убыль населения только за 9 месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек. Это максимум за 11 лет (Росстат). А 25 миллионов россиян просто не могут покинуть страну из-за долгов, кредитов, алиментов, штрафов и неоплаченных счетов ЖКХ.
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та там вообще ужас, не знаю как они там еще живут... небось завидуют украинцам и по ночам плачут в подушку...а поутру все равно под конвоем на работы строем идут...за 20 тыщ, не больше...
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саме так.
пам'ятаю, як одне кацапля в моєму кошику м'ясце та ковбаски пасхальні винюхувало
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А чого Саакашвілі не покликали, без нього не інтересно.
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Рынок, блин...
Тех грузин во всей Грузии меньше, чем в Киеве народу....
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эти две знаковые величины скоро поменяют мировой порядок под себя
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А що там можна обговорювати з Грузією? Зеленський зустрівся з прем'єром Грузії Гахарією: обговорили євроатлантичну інтеграцію - Цензор.НЕТ 6288
У тіє такі ж самі "євроінтеграційні перспективи", що й в України - ніякі, тобто.
Франція, он, заблокувала "початок переговорів про процес приєднання" з Албанією та Північною Македонією. Остання навіть назву змінила заради тієї "євроінтеграції" та вступу до NATO, членом якого Албаніє є вже десять років. За оцінками експертів, процес розширення ЄС "призупинено" років на десять, а з огляду на результати вчорашніх виборів у Брекситанії, цілком можливо, що й надовше...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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