 Зеленский встретился с премьером Грузии Гахарией: обсудили евроатлантическую интеграцию. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский и Гахария подписали Положение об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, который должен стать ключевым механизмом двустороннего диалога.
В ходе встречи обсуждались возможности усиления взаимодействия двух стран в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, а также в рамках международных организаций, в частности ООН и Совета Европы.
Зеленский высоко оценил потенциал развития торгово-экономических отношений между двумя странами, отметив, что Грузия является важным перспективным рынком для украинского экспорта. Он также отметил имеющиеся возможности для активизации инвестиционной сферы.
В этой связи стороны договорились о проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества уже в I квартале 2020 года в Тбилиси.
Ёшкин Крот
@yoshkinkrot
·2 ч
Очередной «прорыв» и «рекорд»: естественная убыль населения только за 9 месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек. Это максимум за 11 лет (Росстат). А 25 миллионов россиян просто не могут покинуть страну из-за долгов, кредитов, алиментов, штрафов и неоплаченных счетов ЖКХ.
пам'ятаю, як одне кацапля в моєму кошику м'ясце та ковбаски пасхальні винюхувало
Тех грузин во всей Грузии меньше, чем в Киеве народу....
У тіє такі ж самі "євроінтеграційні перспективи", що й в України - ніякі, тобто.
Франція, он, заблокувала "початок переговорів про процес приєднання" з Албанією та Північною Македонією. Остання навіть назву змінила заради тієї "євроінтеграції" та вступу до NATO, членом якого Албаніє є вже десять років. За оцінками експертів, процес розширення ЄС "призупинено" років на десять, а з огляду на результати вчорашніх виборів у Брекситанії, цілком можливо, що й надовше...