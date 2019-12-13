EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия
  284  11
Материалы по теме:
Все про:взятка (4806) Нацполиция (10556) СБУ (14133) Военная служба правопорядка (5)

 3 тыс. евро за уклонение от призыва: СБУ задержала львовского полицейского на взятке. ФОТО

Три тысячи евро требовал инспектор управления кадрового обеспечения ГУ Нацполиции во Львовской области от призывника за содействие в уклонении от военной службы. Сотрудники СБУ задержали полицейского с поличным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Инспектор по особым поручениям отдела профессионального обучения совместно с должностным лицом районного военного комиссариата наладили механизм получения неправомерной выгоды от призывников. За несколько тысяч евро они "признавали" мужчин непригодными к службе.

Задержали инспектора полиции в центре Львова во время получения очередной взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности его сообщника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военная контрразведка блокировала попытку ФСБ РФ внедрить своего агента в ВСУ на Харьковщине, - СБУ

3 тыс. евро за уклонение от призыва: СБУ задержала львовского полицейского на взятке 01

Источник: https://censor.net.ua/p3165268
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
цікаво, скільки шмаркля заплатила за 4 повістки?
 показать весь комментарий
 
 
ни сколько, т.к. их продолжали слать
 показать весь комментарий
 
 
В нього золота мама. Врятувала солоденького мамчиного...
 показать весь комментарий
 
 
а сколько вы думали заплатит член клуба G2?
 показать весь комментарий
 
он прикидвался дебилом, а оказалось не прикидывался
 показать весь комментарий
 
 
Поліцейський зі Львова? А де він мешкає?
 показать весь комментарий
 
 
який дебіл дасть 3 косаря, якщо ЯНЕЛОХ чотири рази закосив взагалі задарма!?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх