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 Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 декабря, на фасаде Луцкого лицея открыли мемориальную доску Андрею Александровичу Волосу, 1995 года рождения, старшему солдату, стрелку-помощнику гранатометчика 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады, погибшему 28 июня 2018 г. в районе поселка городского типа Пивденное, недалеко от Горловки, от ранения в сердце, полученного во время боя с ДРГ наемников РФ, которая подошла под прикрытием обстрела наших позиций из минометов, крупнокалиберных пулеметов и АГС.

Об этом говорится на официальном сайте Луцкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на фасаде Луцкого лицея открыли мемориальную доску военнослужащему 24-й ОМБр, бывшему ученику этого учебного заведения Андрею Волосу. На открытие пришли заместитель городского головы Ирина Чебелюк, начальник управления образования Зиновия Лещенко, мама Андрея Волоса Зоя Александровна и его жена Юлия, директор луцкого лицея Анатолий Дудич, лицеисты, военнослужащие, неравнодушные жители Луцка.

Священнослужитель провел обряд освящения мемориальной доски. Символично, но именно в День святого апостола Андрея Первозванного лучане молились за упокой души молодого воина, которого звали Андреем, в день его рождения. Сегодня он мог бы радоваться жизни, растить детей, работать на благо Украины. А вместо этого - отдал за нее самое дорогое" - отмечается в сообщении.

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Андрей Волос родился 13.12.1995 года в Луцке. В последнее время жил в селе Заветное Киверцовского района Волынской области.

Окончил школу-интернат в Луцке. Много раз пробовал попасть на фронт, однако из-за нехватки опыта ему отказывали, пока не предложили идти на контракт.

С 02.09.2015 года находился на контрактной службе в ВСУ.

Похоронен 1 июля в селе Омельное Киверцовского района Волынской области.

Указом Президента Украины № 467/2019 от 27 июня 2019 года, "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", ему присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 01

Андрей Волос

Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 02
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 03
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 04
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 05
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 06
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 07
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 08
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 09
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 10
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 11
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 12
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 13
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 14
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 15
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 16
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 17
Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке 18

Источник: https://censor.net.ua/p3165266
 
 
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Хоть и не украинец, но всегда, когда бываю в городах Украины, останавливаюсь перед такими досками и читаю всё, что на них написано, в знак уважения перед павшими. Гори синим пламенем, русня!
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