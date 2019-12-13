 Мемориальную доску погибшему на Донбассе Герою Украины, воину 24-й ОМБр Андрею Волосу открыли в Луцке. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Луцкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на фасаде Луцкого лицея открыли мемориальную доску военнослужащему 24-й ОМБр, бывшему ученику этого учебного заведения Андрею Волосу. На открытие пришли заместитель городского головы Ирина Чебелюк, начальник управления образования Зиновия Лещенко, мама Андрея Волоса Зоя Александровна и его жена Юлия, директор луцкого лицея Анатолий Дудич, лицеисты, военнослужащие, неравнодушные жители Луцка.



Священнослужитель провел обряд освящения мемориальной доски. Символично, но именно в День святого апостола Андрея Первозванного лучане молились за упокой души молодого воина, которого звали Андреем, в день его рождения. Сегодня он мог бы радоваться жизни, растить детей, работать на благо Украины. А вместо этого - отдал за нее самое дорогое" - отмечается в сообщении.

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Андрей Волос родился 13.12.1995 года в Луцке. В последнее время жил в селе Заветное Киверцовского района Волынской области.

Окончил школу-интернат в Луцке. Много раз пробовал попасть на фронт, однако из-за нехватки опыта ему отказывали, пока не предложили идти на контракт.

С 02.09.2015 года находился на контрактной службе в ВСУ.

Похоронен 1 июля в селе Омельное Киверцовского района Волынской области.

Указом Президента Украины № 467/2019 от 27 июня 2019 года, "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", ему присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).

Андрей Волос

































