 В результате ДТП на Черниговщине погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Ниацональной полиции Черниговской области.
"ВАЗ-21099" и "Рено Логан столкнулись возле с. Березна. В результате ДТП погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали.
Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
дорога вроде бы нормальная, может уснул кто-то?
че не написали сколько из ТАЗа умерло? че, закупать их хотят то и боятся пугать полицейских шо любое столкновение в этом говне - и вы клиент доктора, или даже совсем уж последнего в жизни доктора в морге?
вы думаете зелебобики на своих лисапетах лучше ездят?
вы дурак, пихто?
привык работать в режиме нон-стоп, а тут вроде и напряженки нет - чего не побубнеть