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 В результате ДТП на Черниговщине погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали, - Нацполиция. ФОТО

Около девяти утра 13 декабря на трассе "Чернигов-Мена" произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Ниацональной полиции Черниговской области.

"ВАЗ-21099" и "Рено Логан столкнулись возле с. Березна. В результате ДТП погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

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В результате ДТП на Черниговщине погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали, - Нацполиция 01
В результате ДТП на Черниговщине погибли 3 человека, еще 3 госпитализировали, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3165243
 
 
 Топ комментарии
 
Ось де війна... А не те, що нам розповідають та чим лякають для маскування капітуляції та поглинанням рюсскім міром, то херня.
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і так кожного дня, в кожній області. херої патріоти, вам не страшно? чи святий термос зі святим петром очі застяв на все, що відбувається навкруги? чи і тут пуйло винуватий?
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не знаю где он, а от я точно работе
привык работать в режиме нон-стоп, а тут вроде и напряженки нет - чего не побубнеть
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Ось де війна... А не те, що нам розповідають та чим лякають для маскування капітуляції та поглинанням рюсскім міром, то херня.
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В пожарах гибнет существенно больше.
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В путинском говне конечно же все погибли.
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Привет, придурок! Оцени фотки. Шо видишь? В макроновском гавне- кто-то такой же придурок, как и ты. Шо, не так? Опровергни, придурок.
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Я вижу,что путинский идиот стесняется своего власовского триколора и прячется как крыса.
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Фотографии, конечно - "не фонтан", но судя по размещению ТС после столкновения и характеру повреждений, светленький "металлолом", скорее всего, пошёл на обгон, не убедившись в том, что "встречка" свободна...
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Вот так едешь и никогда не уверен шо вернешься домой....

дорога вроде бы нормальная, может уснул кто-то?
че не написали сколько из ТАЗа умерло? че, закупать их хотят то и боятся пугать полицейских шо любое столкновение в этом говне - и вы клиент доктора, или даже совсем уж последнего в жизни доктора в морге?
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так как в Украине ездят - ето не отсюда туда доехать - ето спешилово на встречу с господом...
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і так кожного дня, в кожній області. херої патріоти, вам не страшно? чи святий термос зі святим петром очі застяв на все, що відбувається навкруги? чи і тут пуйло винуватий?
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а херої патріоти тут причем?
вы думаете зелебобики на своих лисапетах лучше ездят?
вы дурак, пихто?
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поставте уже 3,62 в свое паганяло, или нищеброд и требуется помощь? неужели порохоботы настолько тупые, что не понимают иронии, метафоры, ? складывется впечатление, что вы поголовно тупо-тупоголовые. (ничего личного к вам, я как всегда образно)
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спасибо за подтвердилово, хотя ето и не было обязательно...
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ох и да - (ничего личного к вам, я как всегда образно)
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не знаю где он, а от я точно работе
привык работать в режиме нон-стоп, а тут вроде и напряженки нет - чего не побубнеть
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