EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Общество
  2250  50
Все про:журналистика (2545) Зеленский (4011) Коломойский (1266) Шефир_Сергей (18) Ермак Андрей (62)

 Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Съемочная группа программы "Схемы" зафиксировала ряд фактов, которые могут свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский мог встречаться с олигархом Игорем Коломойским по меньшей мере трижды в течение двух месяцев - на территории многоэтажного дома в центре Киева, где живет президент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В двух из трех случаев туда также в то же время приезжали первый помощник президента Сергей Шефир и помощник президента Андрей Ермак.

Журналисты зафиксировали, как поздно вечером 31 октября из офиса Игоря Коломойского выехал микроавтобус "Мерседес" и заехал в подземный паркинг дома на Грушевского, где живет президент.

Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - Схемы 01
Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - Схемы 02

На территории дома "Схемы" также заметили машины, которыми пользуются первый помощник Зеленского Сергей Шефир и его же помощник Андрей Ермак. Журналисты обратили внимание, как вокруг здания дежурили сотрудники управления государственной охраны.

Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - Схемы 03

Позже съемочная группа сняла, как "Тойота Кэмри" Андрея Ермака заехала в паркинг, и покинула территорию дома. Однако, уже через несколько минут машина вернулась на территорию дома. А через полтора часа оттуда почти одновременно выехали машины, которыми пользуются Андрей Ермак и Сергей Шефир. Машина первого помощника президента, по наблюдениям журналистов, заехала тогда в коттеджный городок, в котором живет Шефир.

Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - Схемы 04

Также читайте: Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир

Этот же его автомобиль ранее "Схемы" видели возле офиса Игоря Коломойского. Тогда Шефир подтвердил, что приезжал к олигарху, а Коломойский - опроверг.

Две недели спустя, 15 ноября журналисты зафиксировали, как территорию дома, где живет президент Украины, одновременно покинули машины Ермака и Шефира. Позже с паркинга дома выехал микроавтобус "Мерседес Виано", который съемочная группа ранее постоянно видела возле офиса Коломойского. Этой машиной, в том числе, пользовался совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, который также живет в доме на Грушевского.

"Однако Миндич всегда выходит из авто на улице, а не в паркинге", - говорится в расследовании.

Съемочной группе удалось зафиксировать, как автобус заехал на закрытую территорию дома, где живет Игорь Коломойский.

Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - Схемы 05

Свет в окнах дома изначально не горел, но уже через 5 минут появиллсь в одном из них.

Также читайте: Глава СБУ Баканов, помощник президента Шефир посетили день рождения Суркиса, - СМИ. ВИДЕО

Съемочной группе также удалось заметить, как этот автомобиль, в том числе, возит охранника Коломойского после рабочего дня.

Кроме того, журналистам также удалось зафиксировать еще одну возможную встречу олигарха в доме на Грушевского, где проживает президент Зеленский. В ночь на 19 октября с закрытой территории этого дома выехала "Шкода Суперб".

Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - Схемы 06

Автомобиль повернул в направлении дома, где живет Игорь Коломойский. Съемочная группа "Схем" смогла зафиксировать только закрытые ворота и охранника. Через 5 минут журналисты увидели, как и сама "Шкода" вместе с кортежем олигарха направилась в сторону офиса Коломойского. Автомобиль заехал на подземный паркинг.

Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - Схемы 07

Этот автомобиль "Схемы" неоднократно фиксировали и у офиса Игоря Коломойского, и у дома, где он проживает. Как выяснили журналисты, в одной из квартир зарегистрирован его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, а в другой - компания Дмитрия Дубилета, IT-директора "ПриватБанка" до его национализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - Схемы 08

"Схемы" отправили запрос в Офис президента с вопросами к Владимиру Зеленского, ответа пока не получили.

Сергей Шефир и Андрей Ермак отрицали приведенную информацию о встречах с Коломойским в доме на Грушевского. Сам Коломойский заявил в комментарии "Схемам", что с момента избрания Зеленского президентом виделся с ним "один раз": "Ничего не изменилось. Так, редко, иногда может смс-ку какую-то, комикс какой-то отправлю".

На вопрос, есть ли какие-то люди, которые выполняют функцию коммуникаторов между ним и президентом, ответил: "У нас нет с президентом Зеленским никаких интересов, которые пересекаются. Мы никак не связаны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытки Коломойского вернуть "Приватбанк" угрожают экономике Украины крахом, но Зеленский опасается конфронтации, - FP

Источник: https://censor.net.ua/p3165239
 
   
 Топ комментарии
 
ща начнётся ваЗЕлиновый пердёж!)))))))))))
 показать весь комментарий
 
От так Зє!біли перемогли олігархів! Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9810
Країна дурнів!
Ви зробили себе разом! Зє! Вадійте! Пишайтеся!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
там вони всі "фунти" і зРада і кабмін і сам нелох ...ця фейкова "влада" поставлена тільки з однією метою ...допродати Україну ...а головне її ЗЕМЛЮ ...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А мог и четырежды!!! Схемы на службе у Свына!
 показать весь комментарий
 
А до избрания зе , были у моники на службе присуя петю
Жги ещё у тебя так смешно получается 😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Смешно не смешно, а Свын платит не плохо!
 показать весь комментарий
 
 
А когда схемы свыню топили , кто платил ? Наверное петя сам себя заказывал 😂😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Смішно... Схеми доклали до травлі Пороха не тільки руку, а руки й ноги разом взяті.
 показать весь комментарий
 
 
От так Зє!біли перемогли олігархів! Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9810
Країна дурнів!
Ви зробили себе разом! Зє! Вадійте! Пишайтеся!
 показать весь комментарий
 
 
Ну ,хорошо. А все ли шло против олигархов, при прошлом ?
 показать весь комментарий
 
 
Коломойшу розкуркулили, інших позбавили преференцій. Навіть приснослівний Ротердам+ як виявилося давав найнижчу вартість електроенергії і зачіпав лиш інтереси Коломойського.
Вам про це постійно казали, а що у відповідь?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не барига!
 показать весь комментарий
 
 
Из пустого в порожнее. - Ахмет за время войны увеличил состояние ? - И это главный виновник войны.
 показать весь комментарий
 
ЛуГАНДОНец!! Вину за каждый свой изъян вали на предков-обезьян! Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8331
 показать весь комментарий
 
С прошлым все понятно барыга и все такое...и он уже более полугода как не при власти. Речь про нынешнего, который пришел к власти, как раз на критике предыдущего вот тут и возникает куча вопросов, про то, что критиковал и как поступает сам!!!
 показать весь комментарий
 
 
Я бы сильно удивился, если бы они НЕ встречались. Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2094
 показать весь комментарий
 
 
а шо здесь такого?

Двум евреям уже нельзя встретится и поговорить...?
 показать весь комментарий
 
Президент олигархата. А рядился слугой народа....
 показать весь комментарий
 
 
Та тобі ж про це криком кричали! Хіба забув?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не барига!
І що? Ти задоволений результатом? Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 543
 показать весь комментарий
 
 
В слове ,барыга,мародер - много негатива. Не ?
 показать весь комментарий
 
Ви обрали презиидентом найгіршого баригу, єврейського баригу Коломойсього! Він сам хвалився, що у 2014 продавав армії бронежилети за подвійною ціною. Вам про це криком кричали! Кричали що Зєля - зіц прєдсєдатєль Фунт, що улитиме всім Коломойський!
І що?
Ги-ги-ги, шикаладзїжрашенку, аби не кандітєр!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж



любовники хреновы,
по гостиницам ныкаются.

но счастие в личнойжизни ни перед чем не остановит





 показать весь комментарий
 
 
На каждой из встреч Зеля боролся с украинским олигархатом.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко МОГ вырасти порядочным человеком!!! Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2085
 показать весь комментарий
 
 
навряд - у него папа вор! яблоко от яблони не далеко катится.
 показать весь комментарий
 
Что значит мог? Конечно мог. И встречался. И будет встречаться. Кто хозяин скомороха? Беня. Сегодня идут переговоры по газу в Вене, вопросы земельной аферы. Это все в порядке приоритетов Коломойского, его это все чрезвычайно интересует. Но возникает множество вопросов по поводу финансирования компании Зеленского - там много темных пятен относительно того, кто и как ему переводил "пожертвования". Вот от этого нас хотят отвлечь, но вряд ли выйдет. Так что нас ожидает много "открытий чудных"...
 показать весь комментарий
 
 
какая-то двойная зрада:
1) моника олигархом управляется
2) никакой диджитализации! А как же "президент в смартфоне"?
 показать весь комментарий
 
 
А-а-а, не верю. Не хочу слышать. А-а-а... Зеленский не мог так поступить. А-а-а-а... Это всё порохоботы хотят замарать чистейшую репутацию президента и отобрать у нас конец, конец эпохи бедности. А-а-а..
 показать весь комментарий
 
 
Ура! Слуга Бени "великого" продажа Украины оптом!
 показать весь комментарий
 
 
Слуга народа - фейковая контора рогов и копыт с ЗЕ-председателем Фунтом, котор ничего не решает, под земельную аферу..Им плевать шо гибнут на Донбассе, шо уровень преступности зашкаливает, шо хубло с рюкзаковым навязал капитуляцию. Мародеров интересует только земля.
 показать весь комментарий
 
 
Да нет, он заходил к его соседу. Ведь не один же Зеленский там живет.
 показать весь комментарий
 
Время покажет кто врет, а кто правду режет.
 показать весь комментарий
 
Каломойша -реальный президент Украины. С кем и когда считает нужным и встречается. Что кому не ясно? Это все было понятно еще за долго до выборов.Не понятно только зачем бегать за ним и подкарауливать.
 показать весь комментарий
 
 
факты которые могут свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский мог



если БЫ!...блаблаабла
 показать весь комментарий
 
 
Владимир разрабатывает секретный план спасения страны, а вы все это срываете!
Теперь ничего не получится и это вы виноваты! Зеленський міг тричі таємно зустрічатися з Коломойським за останні два місяці, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2423
 показать весь комментарий
 
 
Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что они вместе тайно посещают синагогу...
 показать весь комментарий
 
...Судья, избиравший меру пресечения по делу Шеремета, взял самоотводПредставители защиты волонтера и детского медика Юлии Кузьменко заявили об отводе судьи Печерского районного суда Кеива Сергея Вовка на заседании по избранию меры пресечения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. В ответ судья взял самоотвод.
"Данное дело снимается с рассмотрения. Данное заявление направляется на автораспределение и другой судья будут решать этот вопрос", - заявил судья на заседании в пятницу.
До этого, после начала заседания, защита заявила об отводе судьи, в связи с недоверием к нему, обоснованном его действиями во время задержания Кузьменко и обысков по месту ее жительства.
Ранее в пятницу судья Вовк зачитал решение Печерского суда об избрании для другой подозреваемой в деле убийства Шеремета медсестры Яны Дугарь меры пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.
Заседание по избрании меры пресечения Кузьменко проходило в открытом режиме. В начале заседания судья удовлетворил прошение защиты, чтобы Кузьменко во время заседания находилась возле адвоката.
В зале находились депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич, которая заявила о намерениях взять Кузьменко на поруки. Также на поруки подозреваемую готовы взять депутаты 8-го созыва Натальи Веселова, Оксана Корчинская и Николай Величкович, а также еще ряд других лиц, в частности, сотрудников и руководителей медицинских учреждений.
Согласно тексту подозрения, Кузьменко была непосредственным исполнителем убийства, а именно прикрепила взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Следствие просит взять Кузьменко под стражу.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346474-sudjja_izbiravshij_meru_presechenija_po_delu_sheremeta_vzjal_samootvod
...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх