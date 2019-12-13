 Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В двух из трех случаев туда также в то же время приезжали первый помощник президента Сергей Шефир и помощник президента Андрей Ермак.

Журналисты зафиксировали, как поздно вечером 31 октября из офиса Игоря Коломойского выехал микроавтобус "Мерседес" и заехал в подземный паркинг дома на Грушевского, где живет президент.





На территории дома "Схемы" также заметили машины, которыми пользуются первый помощник Зеленского Сергей Шефир и его же помощник Андрей Ермак. Журналисты обратили внимание, как вокруг здания дежурили сотрудники управления государственной охраны.

Позже съемочная группа сняла, как "Тойота Кэмри" Андрея Ермака заехала в паркинг, и покинула территорию дома. Однако, уже через несколько минут машина вернулась на территорию дома. А через полтора часа оттуда почти одновременно выехали машины, которыми пользуются Андрей Ермак и Сергей Шефир. Машина первого помощника президента, по наблюдениям журналистов, заехала тогда в коттеджный городок, в котором живет Шефир.

Также читайте: Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир

Этот же его автомобиль ранее "Схемы" видели возле офиса Игоря Коломойского. Тогда Шефир подтвердил, что приезжал к олигарху, а Коломойский - опроверг.

Две недели спустя, 15 ноября журналисты зафиксировали, как территорию дома, где живет президент Украины, одновременно покинули машины Ермака и Шефира. Позже с паркинга дома выехал микроавтобус "Мерседес Виано", который съемочная группа ранее постоянно видела возле офиса Коломойского. Этой машиной, в том числе, пользовался совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, который также живет в доме на Грушевского.

"Однако Миндич всегда выходит из авто на улице, а не в паркинге", - говорится в расследовании.

Съемочной группе удалось зафиксировать, как автобус заехал на закрытую территорию дома, где живет Игорь Коломойский.

Свет в окнах дома изначально не горел, но уже через 5 минут появиллсь в одном из них.

Также читайте: Глава СБУ Баканов, помощник президента Шефир посетили день рождения Суркиса, - СМИ. ВИДЕО

Съемочной группе также удалось заметить, как этот автомобиль, в том числе, возит охранника Коломойского после рабочего дня.

Кроме того, журналистам также удалось зафиксировать еще одну возможную встречу олигарха в доме на Грушевского, где проживает президент Зеленский. В ночь на 19 октября с закрытой территории этого дома выехала "Шкода Суперб".

Автомобиль повернул в направлении дома, где живет Игорь Коломойский. Съемочная группа "Схем" смогла зафиксировать только закрытые ворота и охранника. Через 5 минут журналисты увидели, как и сама "Шкода" вместе с кортежем олигарха направилась в сторону офиса Коломойского. Автомобиль заехал на подземный паркинг.

Этот автомобиль "Схемы" неоднократно фиксировали и у офиса Игоря Коломойского, и у дома, где он проживает. Как выяснили журналисты, в одной из квартир зарегистрирован его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, а в другой - компания Дмитрия Дубилета, IT-директора "ПриватБанка" до его национализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

"Схемы" отправили запрос в Офис президента с вопросами к Владимиру Зеленского, ответа пока не получили.

Сергей Шефир и Андрей Ермак отрицали приведенную информацию о встречах с Коломойским в доме на Грушевского. Сам Коломойский заявил в комментарии "Схемам", что с момента избрания Зеленского президентом виделся с ним "один раз": "Ничего не изменилось. Так, редко, иногда может смс-ку какую-то, комикс какой-то отправлю".

На вопрос, есть ли какие-то люди, которые выполняют функцию коммуникаторов между ним и президентом, ответил: "У нас нет с президентом Зеленским никаких интересов, которые пересекаются. Мы никак не связаны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытки Коломойского вернуть "Приватбанк" угрожают экономике Украины крахом, но Зеленский опасается конфронтации, - FP