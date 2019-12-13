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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины успешно выполняет задание Президента по искоренению коррупции и борьбе с контрабандой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил Председатель СБУ Иван Баканов, отчитываясь о 100 днях пребывания в должности.

"Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, а 134 сообщено о подозрении в совершении преступлений по 117 уголовным производствам. К различным срокам приговорены 50 человек", - сообщил Иван Баканов.

Отмечается, что ярким примером оперативной работы стало задержание с поличным экс-заместителя директора ОАО "Завод Маяк", который получил $ 200 тысяч за содействие в продаже имущественного комплекса завода по заниженной цене. Кроме того, Служба усилила борьбу с контрабандой.

"Благодаря совместным действиям с британскими и польскими коллегами в Украине была изъята крупнейшая за историю независимости партия табачных изделий на 120 млн гривен", - добавил глава СБУ.

Среди дел, которые получили широкую огласку, - прекращение деятельности транснациональной преступной наркокорпорации "Химпром". 

Служба также разоблачила организованную преступную группу, которая за 1,5 миллиона евро пыталась продать "места" в Верховной Раде.

"Это не единственный случай, когда мошенники пытаются торговать руководящими должностями в государственных структурах. Еще раньше нам удалось разоблачить двух дельцов, которые предлагали места в госорганах за вознаграждение", - добавил Баканов.

Также СБУ представила результаты работы за последние 100 дней в форме инфографики:

Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 01
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 02
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 03
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 04
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 05
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 06
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 07
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 08
Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов 09

Напомним, что Баканов был назначен на должность Председателя СБУ 29 августа 2019. Своей основной задачей он видит реформирование Службы, ее осовременивание по лучшим мировым стандартам. По словам Баканова, вместо обслуживания политических элит и давления на бизнес СБУ должна стать мобильной и высокотехнологичной службой, предотвращать риски, а не констатировать их.

Источник: https://censor.net.ua/p3165194
 
 
 Топ комментарии
 
Уволили 39 патриотов и на их места поставили зелебобиков сепаров
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есть ложь, наглая ложь и статистика... так вот, если господин Баканов перешел к статистике, то, значит, не все в порядке в Датском Королевстве...
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Уволили 39 патриотов и на их места поставили зелебобиков сепаров
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точно. а сівоха прафесіанал в чому? а зелена шмаркля? і вся остальна погань
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А ты что суперпрахфесианал,что оцениваешь прахфесианализм других людей?
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да нєт канєчна я ніразу нє сагрєшил аценівать праффєссіаналізм зєльоньіх саплєй іба ета как ковьірять палкой гавно - дело безпалезноє безсмьісленноє і зловонноє
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В колишньому совку патріот - це посада на яку призначають.
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точно. в снбо тепер вялікі пацреготи - сівоха і каралєвска зато без Кривоноса
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Благодаря работе Баканова уволены 39 чертей
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И на их место посажено 39 ещё щелёных чертёнков.
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есть ложь, наглая ложь и статистика... так вот, если господин Баканов перешел к статистике, то, значит, не все в порядке в Датском Королевстве...
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все ции заслуги меркнут по сравнению со спектаклем по спасению ефрейтора бабченко васей грицаком
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Слово то какое подобрал! "Благодаря"!
Та, пля, скажи прямо: вместо этих поставили своих людей.
И кто из них куёвей это ещё вопрос.
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Це мабуть такі як О. Зеркаль наприклад?! Якщо ці чиновники були злочинцями у владі, то чому вони не відбувають покарання у місціях позбавлення волі, а майно їхнє не конфісковане? Їх просто звільнили. Як зайця, який просив не кидати його у тереновий кущ. А якщо це були патріотично налаштовані грамотні професійні люди, то чому ти не відбуваєш покарання у місцях позбавлення волі?!
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Сам себя не похввалишь никто не похвалит
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Когось звільнили,а когось на їх місце поставили...Поставили зелених,недозрілих і недосвідчених,але зате чесних і з світлими очима...І це найважливіші критеріі...Нехай педофіл,*********,насильник чи бандит - світлі очі...це головне...
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У нас в місті на одному оборонному підприємстві директори мінялись як рукавички за останні роки. Тепер їм прислали "новоє ліцо" - майже діда, який зібрав колектив і заявив, що "треба взяти все хороше, що було в радянському союзі, і впроваджувати". А заборгованість по зарплаті вже 2 місяці... Якось так
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как в Росиюшке....
Приватные секреты и тайна личной жизни? - нет, не слышали....




Mikhail Golub

@golub

·1 мин

И раньше ходили слухи, что операторы пишут все наши разговоры. Теперь мы знаем точно, что так оно и есть.

Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов - Цензор.НЕТ 5952
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Береза тепер обурюється. Зате на виборах був латентним зебобіком. Чому вони всі раніше не думали?
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Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников Источник: https://censor.net.ua/p3165194
це неосвічене в курсі, що звільнення посадовців не є завданням СБУ? відділ кадрів, бляха.
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СБУ должно уничтожать сепаратизм во всех его проявлениях и пресекать деятельность ************* спецслужб! Это его задача, а то что профан Баканов дал команду по стопам Кучмы потрошить коррумпированных директоров заводов, так для этого существуют совсем другие министерства и ведомства. Это мен одному мерещится что чем больше служб борется с коррупцией, тем больше коррупции? Уже третье место в мире! Достижение однако... Завдяки роботі СБУ звільнено 39 високопоставлених чиновників, - Баканов - Цензор.НЕТ 5318
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Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов. А на их место были назначены родственники и знакомые актеров студии 95 квартал, а также друзья и знакомые депутатов фракции "слуга народа".
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