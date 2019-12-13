 Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил Председатель СБУ Иван Баканов, отчитываясь о 100 днях пребывания в должности.

"Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, а 134 сообщено о подозрении в совершении преступлений по 117 уголовным производствам. К различным срокам приговорены 50 человек", - сообщил Иван Баканов.

Отмечается, что ярким примером оперативной работы стало задержание с поличным экс-заместителя директора ОАО "Завод Маяк", который получил $ 200 тысяч за содействие в продаже имущественного комплекса завода по заниженной цене. Кроме того, Служба усилила борьбу с контрабандой.

"Благодаря совместным действиям с британскими и польскими коллегами в Украине была изъята крупнейшая за историю независимости партия табачных изделий на 120 млн гривен", - добавил глава СБУ.

Среди дел, которые получили широкую огласку, - прекращение деятельности транснациональной преступной наркокорпорации "Химпром".

Служба также разоблачила организованную преступную группу, которая за 1,5 миллиона евро пыталась продать "места" в Верховной Раде.

"Это не единственный случай, когда мошенники пытаются торговать руководящими должностями в государственных структурах. Еще раньше нам удалось разоблачить двух дельцов, которые предлагали места в госорганах за вознаграждение", - добавил Баканов.

Также СБУ представила результаты работы за последние 100 дней в форме инфографики:



















Напомним, что Баканов был назначен на должность Председателя СБУ 29 августа 2019. Своей основной задачей он видит реформирование Службы, ее осовременивание по лучшим мировым стандартам. По словам Баканова, вместо обслуживания политических элит и давления на бизнес СБУ должна стать мобильной и высокотехнологичной службой, предотвращать риски, а не констатировать их.