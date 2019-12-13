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 Доступно для маломобильных людей: учреждения первичной медицины Днепра обновляют под европейские стандарты. ФОТОрепортаж

В Днепре центры первичной медико-санитарной помощи уже почти год работают в рамках реформы учреждений первичной медицины, в том числе и в новых условиях финансирования - от Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

По словам заместителя главы города, директора департамента охраны здоровья населения Андрея Бабского, Днепр всесторонне готовился к упомянутой реформе, в том числе и к работе врачей в новой системе.

"Мэр Борис Филатов серьезно относится к этому процессу, поскольку понимает, что первичное медицинское звено, семейные врачи - это передовая часть области. Кроме того, что центры финансируются из НСЗУ, город дополнительно поддерживает эти учреждения, их врачей. Например, в этом году из городского бюджета было выделено более 140 млн грн, в том числе и на оплату коммуналки, на автотранспортные услуги по оказанию неотложной медицинской помощи, льготное финансирование согласно городской программе здоровья населения. В общем, без внимания города первичная медицина не останется - будем поддерживать отрасль и в дальнейшем", - подчеркнул представитель мэрии.

Центры первичной медико-санитарной помощи являются коммунальными некоммерческими предприятиями с автономным статусом. Размер их финансирования НСЗУ зависит от количества подписанных деклараций с врачами.

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Например, в центре № 9, у которого в настоящее время 83 тыс. подписанных деклараций с врачами, в рамках упомянутого финансирования капитально отремонтирован первый этаж здания. Его сделали доступным для маломобильных групп людей. Среди прочего, здесь обустроили новое крыльцо, поставили автоматические двери, систему видеонаблюдения, сделали двусторонний пандус. В холле больницы установлены указатели со штрифтом Брайля и тактильная плитка. Также отремонтирован санузел, один из которых полностью приспособлен для людей с особыми потребностями. На эти цели было выделено 3 млн 89 тыс. грн.

"Несмотря на то, что финансируемся с НСЗУ, городские власти о нас не забывают. Только за этот год из муниципального бюджета наш центр получил около 15 млн грн. В том числе из этих средств отремонтировали два лифта еще и заменив кабины, также оплатили услуги автотранспорта для вызовов врачей к пациентам, коммунальные услуги и т.д.", - добавила генеральный директор центра первичной медико-санитарной помощи № 9 Галина Одинцова.

Отметим, в Днепре сегодня с врачами центров первичной медико-санитарной помощи подписали более 700 тыс. деклараций (почти 70% населения города).

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Доступно для маломобильных людей: учреждения первичной медицины Днепра обновляют под европейские стандарты 01
Доступно для маломобильных людей: учреждения первичной медицины Днепра обновляют под европейские стандарты 02
Доступно для маломобильных людей: учреждения первичной медицины Днепра обновляют под европейские стандарты 03
Доступно для маломобильных людей: учреждения первичной медицины Днепра обновляют под европейские стандарты 04
Доступно для маломобильных людей: учреждения первичной медицины Днепра обновляют под европейские стандарты 05
Доступно для маломобильных людей: учреждения первичной медицины Днепра обновляют под европейские стандарты 06

Источник: https://censor.net.ua/p3165190
 
 
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Это пока не вступил в силу принятый плесенью бюджет.
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Филатов там сам хозяин. У него крыша международная есть.
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ток там сразу с пандуса - в клумбу... развернутся сложно для человека на коляске.
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Ну так пандус и не предусмотрен для разворотов. В любом случае, это громадная разница: может человек въехать в здание, или должен полагаться на чью-то помощь.
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так в том и дело - концовка пандуса упирается в клубку и в самом конце - поворот на 90градусов, да еще и ограничен с с трех сторон перилами..
в общем, делали те - кто ни разу детских колясок не возил, и думающие, что на инв.коляска выписывают пируэты на месте.
а так - да, стало удобнее
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вот про это.. странное решение - можно было легко сделать с плавными поворотами, а не ТРИ по 90%..

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Вообще-то ничего страшного в поворотах на 90 градусов нет. Пандус достаточно широкий.
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суть в том - что нет смысла делать такие зиззаги - когда нет необходимости. Вопрос банального удобства.. Вверху же въезд - нормальный. Тут сработала тупоголовость мышления проектировщиков - наделать поворотов там, где они нафик не нужны. Точно так же как заборов, тротуаров, разноуровневых переходов и т.д.: "пешеход должен страдать!" - лозунг таких проектировщиков.
Помнишь электричку "Киев => Борисполь-аэропорт"? тот же вариант.. Не только все переходы на вокзале банально вообще недоступны для маломобильных, так еще и в саму электричку фиг зайдешь
https://www.youtube.com/watch?v=e0FYqGxmYg8
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п.с. ступень на входе в электричку.. пля.. нафига??
https://www.youtube.com/watch?v=e0FYqGxmYg8
на 5:00
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В любом сделанном деле можно найти недостатки. Пандуса не было - теперь есть. Поезда в Борисполь не было - теперь есть, и уже перевёз почти миллион (!) пассажиров. А не ошибается только тот кто ничего не делает.
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ну это как у моники - делать всё через жо*у..
Недостатков НЕ должно быть - раз делают.
Тем более это не ноу-хау - достаточно взять любые (хотя бы!) фото пандусов на Западе.., не говоря уже о тех.требованиях.
Всё банальнее - делают те, кому на это нас*рать, на удобства пользования..
а то что из миллиона пассажиров - маломобильных было.. ЕДИНИЦЫ, кому помогли преодолеть - вот это беда
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Та ну. Финансирование программы "Доступные лекарства" в 2020 году увеличится вдвое - МЗ А как при Супрун инсулина на всех не хватало, папа не рассказывал? Как люди вставали в 4 утра и занимали очередь, и и всем не хватало. Доступно для маломобільних людей: заклади первинної медицини Дніпра оновлюють під європейські стандарти - Цензор.НЕТ 109
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