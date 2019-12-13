 Доступно для маломобильных людей: учреждения первичной медицины Днепра обновляют под европейские стандарты. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.
По словам заместителя главы города, директора департамента охраны здоровья населения Андрея Бабского, Днепр всесторонне готовился к упомянутой реформе, в том числе и к работе врачей в новой системе.
"Мэр Борис Филатов серьезно относится к этому процессу, поскольку понимает, что первичное медицинское звено, семейные врачи - это передовая часть области. Кроме того, что центры финансируются из НСЗУ, город дополнительно поддерживает эти учреждения, их врачей. Например, в этом году из городского бюджета было выделено более 140 млн грн, в том числе и на оплату коммуналки, на автотранспортные услуги по оказанию неотложной медицинской помощи, льготное финансирование согласно городской программе здоровья населения. В общем, без внимания города первичная медицина не останется - будем поддерживать отрасль и в дальнейшем", - подчеркнул представитель мэрии.
Центры первичной медико-санитарной помощи являются коммунальными некоммерческими предприятиями с автономным статусом. Размер их финансирования НСЗУ зависит от количества подписанных деклараций с врачами.
Например, в центре № 9, у которого в настоящее время 83 тыс. подписанных деклараций с врачами, в рамках упомянутого финансирования капитально отремонтирован первый этаж здания. Его сделали доступным для маломобильных групп людей. Среди прочего, здесь обустроили новое крыльцо, поставили автоматические двери, систему видеонаблюдения, сделали двусторонний пандус. В холле больницы установлены указатели со штрифтом Брайля и тактильная плитка. Также отремонтирован санузел, один из которых полностью приспособлен для людей с особыми потребностями. На эти цели было выделено 3 млн 89 тыс. грн.
"Несмотря на то, что финансируемся с НСЗУ, городские власти о нас не забывают. Только за этот год из муниципального бюджета наш центр получил около 15 млн грн. В том числе из этих средств отремонтировали два лифта еще и заменив кабины, также оплатили услуги автотранспорта для вызовов врачей к пациентам, коммунальные услуги и т.д.", - добавила генеральный директор центра первичной медико-санитарной помощи № 9 Галина Одинцова.
Отметим, в Днепре сегодня с врачами центров первичной медико-санитарной помощи подписали более 700 тыс. деклараций (почти 70% населения города).
в общем, делали те - кто ни разу детских колясок не возил, и думающие, что на инв.коляска выписывают пируэты на месте.
а так - да, стало удобнее
Помнишь электричку "Киев => Борисполь-аэропорт"? тот же вариант.. Не только все переходы на вокзале банально вообще недоступны для маломобильных, так еще и в саму электричку фиг зайдешь
https://www.youtube.com/watch?v=e0FYqGxmYg8
https://www.youtube.com/watch?v=e0FYqGxmYg8
на 5:00
Недостатков НЕ должно быть - раз делают.
Тем более это не ноу-хау - достаточно взять любые (хотя бы!) фото пандусов на Западе.., не говоря уже о тех.требованиях.
Всё банальнее - делают те, кому на это нас*рать, на удобства пользования..
а то что из миллиона пассажиров - маломобильных было.. ЕДИНИЦЫ, кому помогли преодолеть - вот это беда