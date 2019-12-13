 В парламентской библиотеке Грузии открылась фотовыставка, посвященная Амине Окуевой. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, экспозиция открылась 12 декабря и будет выставлена на протяжении 10 дней.

Коллекцию фотографий "Амина: жизнь" представили ее мать Ирина Каменская, сослуживец Сергей Шаповал, а также автор фотографий Александра Лисицкая.

Ранее выставка экспонировалась в Украинском доме в Киеве, в Верховной Раде, в Днепре, во Львове. Что касается других стран, то она ранее была выставлена только в Сейме Республики Польша.

Таким образом, Тбилиси стал вторым иностранным городом, который знакомит своих жителей с жизнью Амины Окуевой, погибшей за свободу Украины и Ичкерии.

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"Украине и Грузии нужно вмести выйти из российских имперских лап", - сказала на открытии Ирина Каменская, отметив, что ее дочь являлась воплощением свободы.



Фото: Цензор.НЕТ.

Отметим, что выставка проходит при поддержке посольства Украины в Грузии.

Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.