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 Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его близкого родственника во время получения ими $4 тыс. неправомерной выгоды от студентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранитель в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки оплатить $4 тыс. неправомерной выгоды за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство. В случае отказа полицейский угрожал студентам исключением из учебных заведений и заключением.

Злоумышленников задержали во время получения взятки.

Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовный кодекс Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР 01
Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР 02
Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР 03

Источник: https://censor.net.ua/p3165173
 
 
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Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж
авакову на рюкзачки?)))
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Вот чем занимаются аваковские полицейские - охраняют власть, бандитов, крышуют их и занимаются сами бандитизмом и поборами с простых граждан. За это им из бюджета платят зарплаты и не маленькие.
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ну, а шо? брат мытька помырает, грошей просит...
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Во всех госструктурах таких немерянно служит и работает . Работы на десятилетия .
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На такие деньги учитель может жить целый месяц
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