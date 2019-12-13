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 Суд отпустил подозреваемого в избиении "слуги народа" Богданца экс-нардепа Кайду на поруки. ФОТО

Печерский районный суд Киева отпустил на поруки бывшего народного депутата 7 созыва Алексея Кайду, задержанного по делу о драке в помещении комитетов Верховной Рады.

"12 декабря 2019 г., в день задержания народного депутата VII созыва от ВО "Свобода" Алексея Кайды, Фемида Печерского районного суда избрала меру пресечения националисту. "Свободовца" отпустили благодаря вмешательству ряда парламентариев, которые взяли его на поруки", - пишет пресс-служба ВО "Свободы", передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен народным депутатам и депутатам Киевсовета, которые взяли меня на поруки, а также побратимам из "Свободы", "Правого сектора", ОУН и "Национального Корпуса". Особенно благодарен представителям СМИ, которые объективно осветили это событие. Мы можем влиять и давить на власть - это право гарантировано нам Конституцией Украины. Когда украинцы против продажи земли или стратегических предприятий, то политики должны это учитывать, а не устранять активных патриотов, в частности сажая их в тюрьму", - прокомментировал ситуацию Алексей Кайда после решения суда.

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Суд отпустил подозреваемого в избиении слуги народа Богданца экс-нардепа Кайду на поруки 01
Суд отпустил подозреваемого в избиении слуги народа Богданца экс-нардепа Кайду на поруки 02

Напомним, 11 декабря экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. Позже драка имела свое продолжение. В ней принял участие Алексей Кайда из "Свободы".

После драки нардеп Богданец был госпитализирован. По словам Богданца, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и много других повреждений.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца. Столичная полиция открыла производство.

Утром в четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к экс-народному депутату от ВО "Свобода" Алексею Кайде и задержали его.

Источник: https://censor.net.ua/p3165155
 
 
 Топ комментарии
 
Я он тоже своїх двох рабів періодично лупцюю.
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Я б Кайді ще премію в залі суду виписав.Молодець Свободівець!
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Значить мало відвалив своєму слузі Суд отпустил подозреваемого в избиении "слуги народа" Богданца экс-нардепа Кайду на поруки - Цензор.НЕТ 6797
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Я он тоже своїх двох рабів періодично лупцюю.
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Я б Кайді ще премію в залі суду виписав.Молодець Свободівець!
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премію, що підкинув козломордим нову тему для обговорення і поливання брудом нашої країна?
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Значить мало відвалив своєму слузі Суд отпустил подозреваемого в избиении "слуги народа" Богданца экс-нардепа Кайду на поруки - Цензор.НЕТ 6797
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этим депутатикам и прочей мажёрной элите построил отдельный город вдали от людей и пусть себе друг по другу стреляют, сбивают на переходах, бьют морды и мером назначил бы Кличка, министром культуры Киву... город огородить колючкой в три ряда, что бы не разбрелись по всей стране.
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А зря. За сотрясение мозга вполне можно было как за средние телесные ответить
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Хто ж знав, що у богданця такі слабенькі мізки.
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Середні тілесні укодження - це втрата працездатності МІНІМУМ на 3 тижні!

Струс мозку - легке ушкодження у нас
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