 Продление закона об особом статусе Донбасса, "Краткая история человечества" в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР 12 декабря - у трибуны установлены новогодние елки
Д.Гурин из "СН"
В.Ивченко и Н.Шуфрич
С.Бабак в президиуме ВР
В.Новинский с нардепом от "СН" Культенко
А.Герус и А.Иванчук
Диалог П.Порошенко и С.Вакарчука
Д. Гетманцев из "СН"
Результаты голосования за продление особого статуса Донбасса
Вышедшая из "СН "Анна Скороход
Президиум ВР
Сопредседатель фракции СН ДАрахамия, М. Бужанский обучают самообороне коллегу Ю.Яцкив
А.Загоруйко с коллегой
Скандальный Б.Яременко
А.Гончаренко и В.Сюмар
Депутатские типажи
Арахамия, Гетманцев и Дубинский
В руках нардепа Ю.Шаповалова "Краткая история человечества" Ю.Н Харари
Переписка самовыдвиженца П.Люшняка (Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Семье принадлежит фермерское хозяйство "Синевир" и доля в "Галич Агро-Стек"
"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".
Вакарчук и Рахманин голосуют
А теперь следите за руками.
Такой предложение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Что должны были вечером обсуждать все СМИ? Как З00 холуев в Раде, выпучив глаза, бежали голосовать за продление особого статуса Донбасса. Поскольку Путин так приказал в Париже Зеленскому всего пару дней назад.
Но такое обсуждать нельзя, дабы не смущать умы украинцев. Поэтому на помощь Коломойскому пришёл Аваков, устроив шоу с якобы раскрытием убийства журналиста Шеремета.
И это стало топ-темой всех СМИ.
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Взрывчатку под машину Шеремета закладывала Кузьменко, помогал Антоненко - версия следствия
Вот так работают политтехнологии по отвлечению внимания людей от ключевых зрад…
…
Кстати, помните, когда все возмущались, почему Аваков остался в Кабмине (ну, мы это знаем), Зеленский мямлил какой-то бред про «испытательный срок»?
В тему:
Авакова временно оставляют, поскольку Порошенко готовит путч на декабрь - Богуцкая
Так вот, устроив балаган с якобы раскрытым убийством Шеремета, Аваков успешно прошёл «испытательный срок». Как «эффективный министр».
И нам об этом ещё расскажут у Зеленского.
Запомните этот твит ))))