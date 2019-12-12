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 Продление закона об особом статусе Донбасса, "Краткая история человечества" в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря. ФОТОрепортаж

В рабочий день 12 декабря депутаты продлили действие закона об особом статусе Донбасса, создала следственную комиссию по факту убийства Гандзюк и других активистов, а также упростила выдачу паспортов для жителей зоны ООС и переселенцев.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 01

Начало работы ВР 12 декабря - у трибуны установлены новогодние елки

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 02

Д.Гурин из "СН"

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 03

В.Ивченко и Н.Шуфрич

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 04

С.Бабак в президиуме ВР

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 05

В.Новинский с нардепом от "СН" Культенко

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 06

А.Герус и А.Иванчук

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 07
Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 08

Диалог П.Порошенко и С.Вакарчука

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 09

Д. Гетманцев из "СН"

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 10

Результаты голосования за продление особого статуса Донбасса

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 11

Вышедшая из "СН "Анна Скороход

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 12


Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 13

Президиум ВР

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 14

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 15
Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 16

Сопредседатель фракции СН ДАрахамия, М. Бужанский обучают самообороне коллегу Ю.Яцкив

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 17

А.Загоруйко с коллегой

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 18

Скандальный Б.Яременко

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 19

Л.Буймистер с коллегой

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 20

А.Гончаренко и В.Сюмар

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 21

А.Дубинский с коллегой

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 22

Депутатские типажи

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 23

Арахамия, Гетманцев и Дубинский 

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 24

В руках нардепа Ю.Шаповалова  "Краткая история человечества" Ю.Н Харари

Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 25

Переписка самовыдвиженца П.Люшняка (Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Семье принадлежит фермерское хозяйство "Синевир" и доля в "Галич Агро-Стек"

"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".


Продление закона об особом статусе Донбасса, Краткая история человечества в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря 26

Вакарчук и Рахманин голосуют

Источник: https://censor.net.ua/p3165112
 
 
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А матрац? Тема матраца не раскрыта. И фото бы неплохо. Только без Третьяковой.
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Третя фотка не то.Тре не розтопирювати пальці з надією потриматися за сальну шию шуфрича,а міцно стиснувши правицю в кулак ,нанести різкий короткий удар йому в підпоріддя чи в щелепу Бо він вже за цим засумував трохи...Як і більшість українців.Рік минає,а шуфрич небитий.
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Загоруйко понравилась, не понравилось что тема этих самых не раскрыта. Урок самообороны тоже интересен.
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Зачем Аваков устроил балаган с якобы раскрытием убийства Шеремета - политолог Декабрь 12, 2019Без рубрикиКомментарии

А теперь следите за руками.
Такой предложение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Что должны были вечером обсуждать все СМИ? Как З00 холуев в Раде, выпучив глаза, бежали голосовать за продление особого статуса Донбасса. Поскольку Путин так приказал в Париже Зеленскому всего пару дней назад.
Но такое обсуждать нельзя, дабы не смущать умы украинцев. Поэтому на помощь Коломойскому пришёл Аваков, устроив шоу с якобы раскрытием убийства журналиста Шеремета.
И это стало топ-темой всех СМИ.
В тему:
Взрывчатку под машину Шеремета закладывала Кузьменко, помогал Антоненко - версия следствия
Вот так работают политтехнологии по отвлечению внимания людей от ключевых зрад…

Кстати, помните, когда все возмущались, почему Аваков остался в Кабмине (ну, мы это знаем), Зеленский мямлил какой-то бред про «испытательный срок»?
В тему:
Авакова временно оставляют, поскольку Порошенко готовит путч на декабрь - Богуцкая

Так вот, устроив балаган с якобы раскрытым убийством Шеремета, Аваков успешно прошёл «испытательный срок». Как «эффективный министр».
И нам об этом ещё расскажут у Зеленского.
Запомните этот твит ))))

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Не верховна рада, а зборисько торгашів, кидал, збоченців і просто 3,14дарасів Продление закона об особом статусе Донбасса, "Краткая история человечества" в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря - Цензор.НЕТ 4448
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Мы каждый день рассказываем, что кацапы агрессор украинцам. В тоже время подтверждаем всему миру, что конфликт на Донбассе это война повстанцевмс центральным Правительством. Ну не решается особым статусом оккупация.....
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Яременко міг би пікапнути Ганну Схороход...Нічргкнька...А раптом дійде до сексу? нехай не за колонами Ради то бодай у туалеті...Та й в зйомній депутатській квартирі можна. Все-таки розумна освічена жінка завжди краще за прастітутку. Продовження закону про особливий статус Донбасу, "Коротка історія людства" в руках Шаповалова і торгівля пшеницею Бойка по 4000, - робота ВР 12 грудня - Цензор.НЕТ 3371
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одна надія на бога..аби за рік здохло пуйло...
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Все-таки во времена СТАЛИНА было интересней.Оно того стоило.\ Конечно пострадало много невинных, но судя о том , что сейчас творится - сейчас больше виноватых , чем невиновных. Хочется убрать всю эту мразь /которая считает, что она такая умная и у которой дети учатся за границей и они сами лечатся за границей\ . Мне стыдно, что у меня министр юстиции сидя на столе в обуви разглагольствует что ему мало платят за то, что он сидит на столе.Ни в одной стране МИРА вы не найдете такого отношения до людей .Стыдно СЛУГИ
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