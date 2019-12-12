 Продление закона об особом статусе Донбасса, "Краткая история человечества" в руках Шаповалова и торговля пшеницей Бойко по 4000, - работа ВР 12 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало работы ВР 12 декабря - у трибуны установлены новогодние елки

Д.Гурин из "СН"

В.Ивченко и Н.Шуфрич

С.Бабак в президиуме ВР

В.Новинский с нардепом от "СН" Культенко

А.Герус и А.Иванчук





Диалог П.Порошенко и С.Вакарчука

Д. Гетманцев из "СН"

Результаты голосования за продление особого статуса Донбасса

Вышедшая из "СН "Анна Скороход





Президиум ВР





Сопредседатель фракции СН ДАрахамия, М. Бужанский обучают самообороне коллегу Ю.Яцкив

А.Загоруйко с коллегой

Скандальный Б.Яременко

Л.Буймистер с коллегой





А.Гончаренко и В.Сюмар

А.Дубинский с коллегой





Депутатские типажи

Арахамия, Гетманцев и Дубинский

В руках нардепа Ю.Шаповалова "Краткая история человечества" Ю.Н Харари

Переписка самовыдвиженца П.Люшняка (Член аграрного комитета ВР 8-го созыва. Семье принадлежит фермерское хозяйство "Синевир" и доля в "Галич Агро-Стек"

"Добрий день. Трім питає за гроші. Коли зможемо віддати? Бойко має пшеницю, я казав що ми заберемо, ціна в нас 4000".





Вакарчук и Рахманин голосуют