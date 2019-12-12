 Тела трех погибших воинов Сергея Сироты, Андрея Войтовича и Виктора Прусского привезли на малую родину - Волынь и Ривненщину. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, сначала траурный кортеж остановился в Ривном, где завтра состоится прощание с Виктором Федоровичем Прусским, о чем сообщает местное издание rivne1.tv.

Тела Андрея Владимировича Войтовича и Сергея Николаевича Сироты повезли дальше, в Луцк, где сначала состоится отпевание, и похороны в их родных деревнях Квитневом (11.00) и Щуринен (в 13.00) соответственно. Об этом говорится в материале местного издания Район.Рожище.

У Виктора Прусского остались мать и сестра, у Андрея Войтовича - жена и двое сыновей, у Сергея Сироты - мать и двое братьев.

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