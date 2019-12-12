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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:СИЗО (1121) тюрьма (653) пенитенциарная служба (171) Богачук Олег (945)

 Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО. ФОТОрепортаж

Жизнь Киевского следственного изолятора, руководство которого разрешило журналистом провести съемку внутри учреждения пенитенциарной системы.

Киевский СИЗО изнутри в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 01

СИЗО изнутри 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 02
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 03

В корпусе

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 04

Камеры 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 05

Творчество заключенных на выключателе 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 06

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 07

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 08

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 09

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 10

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 11

В камере

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 12

Картинка в камере

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 13

Кот в тюремном коридоре

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 14

Церковь во внутреннем дворике 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 15
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 16

Помещение для хозяйственного персонала, отбираемого из заключенных - условия содержания - получше

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 17

Комната для длительных свиданий

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 18

Спортзал

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 19

Корпус для несовершеннолетних

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 20

Распрядок дня для несовершеннолетних

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 21
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 22
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 23

Кот в тюремном коридоре

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 24

Надстройка над крышей - прогулочный дворик 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 25
Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 26

Прогулочный дворик

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 27

Стена в женском корпусе

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 28

Начальник СИЗО - Руслан Ромашков.

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 29

Объявление о наборе на работу

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 30

Пакет от крутого бренда на мусорке в СИЗО 

Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО 31

ФОТО - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/p3165033
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и что хоть один коррупционер попал в объектив?
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Зебилы, а вы ждете? Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО - Цензор.НЕТ 8146 Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО - Цензор.НЕТ 3484
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тут мало хто в темі, ім би просто сособачитись, за базар треба відповідати
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А Пэтруха, почему то, туда не хочет, почти Европа.
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Они в рабстве у ПАНОВ. Какой смысл их садить.
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Ну и что хоть один коррупционер попал в объектив?
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А за что коты там сидят ? За убийство мышей первой степени ?
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Енто они хвастают и гордятца, не??
🤔
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Ну так в общем и целом совсем не плохо. Опять же котики.
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Третий кот сверху- не совсем кот. Это- кошка, очень похоже, на сносях. Ну, или- неплохо кормят.
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Ну да, присмотрелся, точно кошка. Сегодня ездил на дачу, накормил восьмерых кисок.
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Отправте кудряшкепью, пусть посмотрит, где скоро будет проживать
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А еще оттуда звонят доверчивым и на мобилу, и на городской и говорят: "Мама, мама, я попал в аварию, вези срочно деньги, а то меня заметут". И при этом голос по возрасту соответствует голосу моего дедушки. И многие покупались на этот развод.
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Без ЛОХА, і жизнь плоха!!!😂😂😂😂 І в цьому мене ніхто по-другому не переконає...
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Коти на терміні, а собаки,якщо породисті,то вертухаї...
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