 Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО. ФОТОрепортаж

Киевский СИЗО изнутри в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
СИЗО изнутри
В корпусе
Камеры
Творчество заключенных на выключателе
В камере
Картинка в камере
Кот в тюремном коридоре
Церковь во внутреннем дворике
Помещение для хозяйственного персонала, отбираемого из заключенных - условия содержания - получше
Комната для длительных свиданий
Спортзал
Корпус для несовершеннолетних
Распрядок дня для несовершеннолетних
Кот в тюремном коридоре
Надстройка над крышей - прогулочный дворик
Стена в женском корпусе
Начальник СИЗО - Руслан Ромашков.
Объявление о наборе на работу
Пакет от крутого бренда на мусорке в СИЗО
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