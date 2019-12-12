 Подъем в 6:00, прогулочные дворики на крыше и домашние животные, - жизнь киевского СИЗО. ФОТОрепортаж

Киевский СИЗО изнутри в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

СИЗО изнутри





В корпусе

Камеры

Творчество заключенных на выключателе

В камере

Картинка в камере

Кот в тюремном коридоре

Церковь во внутреннем дворике





Помещение для хозяйственного персонала, отбираемого из заключенных - условия содержания - получше

Комната для длительных свиданий

Спортзал

Корпус для несовершеннолетних

Распрядок дня для несовершеннолетних







Кот в тюремном коридоре

Надстройка над крышей - прогулочный дворик





Прогулочный дворик





Стена в женском корпусе

Начальник СИЗО - Руслан Ромашков.

Объявление о наборе на работу

Пакет от крутого бренда на мусорке в СИЗО





ФОТО - Олег Богачук