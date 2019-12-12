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Все про:Киевская область (1827) Нацполиция (10548) стрельба (2559)

 Стрельба в Яготине: злоумышленник сбежал через черный ход, введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

Мужчина, открывший вчера огонь по полиции в Яготине на Киевщине, а после спрятавшийся на территории своего домовладения, смог ускользнуть на автомобиле через черный ход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную полицию.

"После стрельбы мужчина сразу спрятался в собственном дворе за высоким забором. Затем он с оружием сел в автомобиль "Опель Виваро", незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что позже этот автомобиль обнаружили на одной из улиц города, в салоне полицейские выявили магазин, 30 патронов калибра 5,45 мм. Автомобиль и боеприпасы были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, при обыске в жилище злоумышленника работники полиции изъяли два мобильных телефона, револьвер системы "Наган", 25 патронов различного калибра, нож. Во дворе найдены гильзы 12-го калибра. Все вещественные доказательства были направлены на проведение экспертиз.

Стрельба в Яготине: злоумышленник сбежал через черный ход, введен план Сирена 01
Стрельба в Яготине: злоумышленник сбежал через черный ход, введен план Сирена 02

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По фактам совершенных правонарушений полиция открыла два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Для задержания злоумышленника на территории 5 районов Киевской области по приказу главы Нацполиции Киевщины введена специальная полицейская операция "Сирена".

Полиция просит граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, вчера, 11 декабря, в Яготине Киевской области была введена спецоперация "Гром" для задержания неизвестного, который открыл огонь по экипажу полиции. В результате стрельбы поврежден автомобиль, полицейские не пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/p3165020
 
 
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Хотів запитати мешканців Яготину, ви впевнені, що це дорога "до Європи"? Мені щось нагадую гірську дорогу, по якій контрабандисти ліс возять...
Стрельба в Яготине: злоумышленник сбежал через черный вход, введен план "Сирена" - Цензор.НЕТ 3032
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Судя по "еврозаборам" по сторонам улицы, таки да, настоящая ЕС.
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Просто с другой стороны не было забора. ОПГ она такая, все продумывает заранее
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а мог просто послать
или жену попросить избить чтоб знали как без приглашения приходить....
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Бред на грани халатности. А проверить со всех сторон домовладение полицейским было слабо? Видать засаду сделали возле парадного входа.
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Автомобілі-вони, сукі, хитрі.........
Це-ж треба.... Його забарикадували, а воно........ Поїхало через інший вхід... "Злочинець"...
Ще одне "тупе" питання?)) Виявили "магазин з набоями 5,45мм. " Але, як я зрозумів, людина стриляла в поліцейських 12-м калібром. Це дюже погано, але.....????
Де має бути пристрій для відстрілу патронів 5,45мм??????????
Мешканець будинку дурний???
Якщо ні- де гільзи від "Нагану" і АК 5,45????????
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Причем тут Аваков? Но другой фотки нет(((
Стрілянина в Яготині: зловмисник втік через чорний хід, введено план "Сирена" - Цензор.НЕТ 2129
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так если ему почти 42 ... то ясно что сбежал
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