 Гражданин Кыргызстана спрыгнул с поезда под Киевом, чтобы избежать пограничного контроля. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Три дня назад мужчина 1977 года следовал поездом из Беларуси в Украину. Поскольку пассажиры указанного поезда проходят процедуру пограничного контроля на железнодорожной станции "Киев-пассажирский", иностранец решил не ждать прибытия до железнодорожного вокзала и на ходу выпрыгнул из вагона на подъезде к Киеву. Отсутствие одного из пассажиров пограничники обнаружили во время мероприятий контроля и проверки списка пассажиров поезда. Проводник сообщил, что иностранец, возможно, бежал через нерабочий тамбур между вагонами.

Пограничники по данному факту сразу оповестили компетентные правоохранительные органы и начали поиск беглеца.

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В результате принятых мер пограничникам удалось найти киргиза в г. Переяславе Киевской области.

Мужчина умышленно выпрыгнул из поезда, поскольку знал, что въезд в Украину ему уже был запрещен сроком на 5 лет. За совершенное правонарушение ему придется отвечать в суде.