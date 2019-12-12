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Все про:Госпогранслужба (3554) Кыргызстан (190) поезд (749)

 Гражданин Кыргызстана спрыгнул с поезда под Киевом, чтобы избежать пограничного контроля. ФОТО

Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" разыскали и задержали гражданина Кыргызстана, который на днях выпрыгнул из поезда "Минск-Киев", чтобы избежать процедуры пограничного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Три дня назад мужчина 1977 года следовал поездом из Беларуси в Украину. Поскольку пассажиры указанного поезда проходят процедуру пограничного контроля на железнодорожной станции "Киев-пассажирский", иностранец решил не ждать прибытия до железнодорожного вокзала и на ходу выпрыгнул из вагона на подъезде к Киеву. Отсутствие одного из пассажиров пограничники обнаружили во время мероприятий контроля и проверки списка пассажиров поезда. Проводник сообщил, что иностранец, возможно, бежал через нерабочий тамбур между вагонами.

Пограничники по данному факту сразу оповестили компетентные правоохранительные органы и начали поиск беглеца.

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В результате принятых мер пограничникам удалось найти киргиза в г. Переяславе Киевской области.

Мужчина умышленно выпрыгнул из поезда, поскольку знал, что въезд в Украину ему уже был запрещен сроком на 5 лет. За совершенное правонарушение ему придется отвечать в суде.

Гражданин Кыргызстана спрыгнул с поезда под Киевом, чтобы избежать пограничного контроля 01

Источник: https://censor.net.ua/p3164998
 
   
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Гражданин Кыргызстана спрыгнул с поезда под Киевом, чтобы избежать пограничного контроля - Цензор.НЕТ 803 Гражданин Кыргызстана спрыгнул с поезда под Киевом, чтобы избежать пограничного контроля - Цензор.НЕТ 803

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и только кацап крепостной холоп под скрепой несет свой крест
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- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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не дожил до зимы)))) а ваще...супер созвучные сочетания встречаются )))
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и только кацап крепостной холоп под скрепой несет свой крест
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Який файний герб. Ще й оселедець з оселедцем (рекурсія)...
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*Поезд отходит *Москва---Геленджик*---голову дверью зажал проводник. Поезд помчался---мужик побежал. Долго его мой взгляд провожал*. Из раннего. Избранное.
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