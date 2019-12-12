 "Увези детей. Мы идем, сука": Рожкова подала в правоохранительные органы заявление об угрозах в ее адрес. ФОТО

Об этом Рожкова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезда на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском автомобиле. А вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом. Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности Первого заместителя Председателя НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные выкрики в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - заявила она.

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"Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства. И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении", - резюмировала она, опубликовав фото с присланными угрозами, а также черновика издания "Белая книга: настоящая история приватизации ПриватБанка".

Напомним, Рожкова заявила о давлении на нее: "Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу". На следующий день она сообщил: "Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан?".

Ранее правление НБУ опубликовало открытое заявление: "Коломойский оказывает давление на Национальный банк".



