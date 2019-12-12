 "Увези детей. Мы идем, сука": Рожкова подала в правоохранительные органы заявление об угрозах в ее адрес. ФОТО

Об этом Рожкова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезда на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском автомобиле. А вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом. Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности Первого заместителя Председателя НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные выкрики в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - заявила она.
"Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства. И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении", - резюмировала она, опубликовав фото с присланными угрозами, а также черновика издания "Белая книга: настоящая история приватизации ПриватБанка".
Напомним, Рожкова заявила о давлении на нее: "Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу". На следующий день она сообщил: "Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан?".
Ранее правление НБУ опубликовало открытое заявление: "Коломойский оказывает давление на Национальный банк".
Галицький суд Львова зобов'язав СБУ у Львівській області з'ясувати, чи є в інтерв'ю Ігоря Коломойського, яке він дав The New York Times, ознаки державної зради.
Копію ухвали суду розмістив на своїй сторінці у соцмережі львівський активіст Іван Спринський. «Галицький районний суд міста Львова зобов'язав осіб СБУ у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і провести досудове розслідування за заявою громадської організації «Рабів до раю не пускають» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України (державна зрада).», - говориться в ухвалі.
Хатуль Мадан
@UA_CIbercat_
У Баканова окуляри запотіли.
которой при Порохе не было
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Так ото ж..
А теперь????
Это,быдло, приехало ко мне под дом???
Вааще безпредел........ Что они от меня хотят????????
Денюшкофф им дать???????? Облезут............
Как- будто слышишь , как заказчица говорит- 'Никаких жертв, без следов, за ценой не постою '
Так что это только начало балета. Звёзды те же. Очень богатые заезды