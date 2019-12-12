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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:НБУ (4527) угрозы (649) Рожкова Екатерина (57)

 "Увези детей. Мы идем, сука": Рожкова подала в правоохранительные органы заявление об угрозах в ее адрес. ФОТО

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о том, что получает угрозы в свой адрес. Внимание, в новости присутствует ненормативная лексика!

Об этом Рожкова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезда на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском автомобиле. А вчера, в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом. Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности Первого заместителя Председателя НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные выкрики в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан? - Рожкова

"Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас "откатить" реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства. И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении", - резюмировала она, опубликовав фото с присланными угрозами, а также черновика издания "Белая книга: настоящая история приватизации ПриватБанка".

Увези детей. Мы идем, сука: Рожкова подала в правоохранительные органы заявление об угрозах в ее адрес 01

Напомним, Рожкова заявила о давлении на нее: "Неизвестные на рассвете пришли к моему дому с громкоговорителем и плакатами, разбудили и напугали дочь, поливая меня грязью: я не смогла отправить ребенка в школу". На следующий день она сообщил: "Снесли ворота, выкрикивали оскорбительные вещи, хотели, чтобы я к ним вышла с дочерью. Кто-то в стране будет защищать конституционные права граждан?".

Ранее правление НБУ опубликовало открытое заявление: "Коломойский оказывает давление на Национальный банк".


Увези детей. Мы идем, сука: Рожкова подала в правоохранительные органы заявление об угрозах в ее адрес 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164995
 
 
 Топ комментарии
 
Львівський суд зобов'язав СБУ перевірити Ігоря Коломойського на предмет державної зради.

 Галицький суд Львова зобов'язав СБУ у Львівській області з'ясувати, чи є в інтерв'ю Ігоря Коломойського, яке він дав The New York Times, ознаки державної зради.

Копію ухвали суду розмістив на своїй сторінці у соцмережі львівський активіст Іван Спринський. «Галицький районний суд міста Львова зобов'язав осіб СБУ у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і провести досудове розслідування за заявою громадської організації «Рабів до раю не пускають» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України (державна зрада).», - говориться в ухвалі.
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место рожковой на нарах в соседней камере с Барыгой..так страну даже при Януковиче не грабили
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Львівський суд зобов'язав СБУ перевірити Ігоря Коломойського на предмет державної зради.

 Галицький суд Львова зобов'язав СБУ у Львівській області з'ясувати, чи є в інтерв'ю Ігоря Коломойського, яке він дав The New York Times, ознаки державної зради.

Копію ухвали суду розмістив на своїй сторінці у соцмережі львівський активіст Іван Спринський. «Галицький районний суд міста Львова зобов'язав осіб СБУ у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і провести досудове розслідування за заявою громадської організації «Рабів до раю не пускають» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України (державна зрада).», - говориться в ухвалі.
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Не запотіли. На жаль це не кінчиться нічим. Просто пшик.
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баканов сам причастен к криминалу и госизмене. Уже самим фактом покрывательства действий бени, моники, богдана и прочих клоунов
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Він не може зрадити Україну, бо працює на иншу державу.
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Да при порохе как при путине Их там нет и не было.
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беНя и зеЛя!банда зелеНых гопников при власти!но скоро они будут на ростове.дело времени
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Рюкзаков вообще чем занимается сейчас?
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там же написано - возит Рожкову на работу.
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А до чого тут Коломойський? Може це Бахматюк каламутить воду?
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беня при том - что его не просто за задницу, а подвесили за коки - НБУ и ФБР, включая и решение Лондонского суда - где моника зеленский назван открыто преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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Це був жарт! У її допису не було прямого посилання на конкретний банк чи колишнього власника
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это ни какое то хулиганство, это угроза национальной безопасности от игоря валерьевича. Тут не патрульная полиция должна реагировать.
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Напали на не винную женщину. На других нет, а на нее да. Почему так, вроде и молилась на ночь.
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Когда Бубочка обосрался от видосика двух барышень на ютубе что то ты не такой умный был.
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Кого мы обсуждаем, не подскажешь? Ютубист х........ в.
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У Києві на Дніпровській набережній невідомі зіпсували автомобіль "Увези детей. Мы идем, сука": Рожкова подала в правоохранительные органы заявление об угрозах в ее адрес - Цензор.НЕТ 6847
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Ай молодці вандали! Розшукати і нагородити!
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чого невідомі? соєві недоумки. їх обікрали, а вони скачуть!
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Свиноботы на лучшее и большее не способны.
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тварь с свинячьей шайки, огабившая народ, заслужила
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И чтож у тебя лишнехромосомного украли?
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эти твари, "с свинячей шайки"?))
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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Эх как по теме, но работа есть работа, сказали постить картинки - Зебил сидит постит. 😀
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Дорисуй туда семейство Зели и обними вместе два семейства; прибавь еще семьи всех олигархов и мультимиллионеров. Тогда это будет объективно.
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а ти вже в ольгіно, гебнявий, нашо тобі турбуватись?
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Страна крайностей: одной спалили хату за рост доллара, другой палят за его падение.
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Одно другому не мешает - там за всё сразу.
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Тут эксдепутат свободы почечку от бубочки помял, так ему на следующий день в пять утра ласты скрутили, здесь человека месяц прессуют и тишина , такая зелёная призелёная
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Та где же тут угроза ,это добрый совет от добрых людей ...
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Бажаю тобі такого ж добра...вже увечері. Від щирого серця.
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Що це за погрози? Інша справа погрози Федини та Звіробій. Так суперохороняєму бубочку налякали. Погані тьоті
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Беня хоча для України "блага" дефолту і "приват", а Рожкова все "псує". "У Національному банку вже не бачать особливих перешкод для успішного завершення переговорів із МВФ про надання Україні нового кредиту."
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Зе-гопота и каломойский...Бєня деньги отдавать не хочет, а Зеленский ему в этом помогает...
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Сама себе написала, сама себя боится? Если бы ей реально угрожали, то она драпанула бы ещё дальше, чем Лерка Лондонская.
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А что же Аваков скажет по этому поводу?
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У Гонтарёвой хоть дача сгорела, а эта получила смс-ку непонятно от кого и сразу криком кричит. За то, что она творила вместе с Гонтарёвой её сажать надо.
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Вишаты за дви ногы,а потим роздерты, за бакс з 8 до 27!!!
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Бэню,рожкову,и отребье из Лондона- на гилляку!!!! Я не прав???
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Гонтыреву и Барыгу, Первыми до гилляки!!!за бакс с 8 до 27! А цивильно - тянет на пожизненное!
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Это полный УЖОССС) Быдло охамело... Не разбирается ни в чем))) Мы, трохи слямзили денюшкофф)) Установили, быдлу, хороший курс....... + тогдашний През не уставал, быдлу, повторять: - Не шатайте лодку... Бо Путин (в простонародии *****) НАПАДЕ..........
А теперь????
Это,быдло, приехало ко мне под дом???
Вааще безпредел........ Что они от меня хотят????????
Денюшкофф им дать???????? Облезут............
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Приехали под дом...... Очень жаль,что не линчуют! Нация мазохистов!!! Вот с...ки!!!
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Варианты той же схемы. У Леры тоже начиналось с угроз, потом якобы сожгли машину аккуратненько , ничего кроме неё не пострадало , ну а потом 'палала хата'.
Как- будто слышишь , как заказчица говорит- 'Никаких жертв, без следов, за ценой не постою '
Так что это только начало балета. Звёзды те же. Очень богатые заезды
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За 2018 рік Катерина Рожкова задекларувала 3,3 млн гривень зарплати[3]. В 2016 році вона купила годинник OMEGA за 228 тис. гривень, в 2017 - годинник Chopard за 145 тис. гривень, в 2018 - годинник Ulysse Nardin за 260 тис. гривень. Також вона задекларувала готівкою 285 тис. доларів. Рожкова володіє 2 земельними ділянками (1 505 м² і 1 193 кв. м), квартирою в Києві - 99,5 кв. м, дачним будинком в Васильківськосу районі Київської області - 87,7 кв. м, де в неї також є недобудований будинок, двома гаражами (19,8 і 20,5 кв. м). Володіє автомобілем Honda CRV 2008 року випуску. Вона працює на кацапію. https://stopcor.org/krihitka-na-milyard-prava-ruka-smoliya-dopomogla-vkrasti-kupu-groshey-z-problemnih-bankiv/
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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