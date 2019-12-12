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 Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе. ФОТО

Российский боевой ударный вертолет Ми-28H "Ночной охотник" разбился вчера вечером, 11 декабря, в Краснодарском крае. Оба пилота погибли. Вертолет принадлежал 55-му полку ВВС РФ (в/ч 35666, место дислокации - Кореневский, Краснодарский край).

Как сообщает Цензор.НЕТ, волонтеры InformNapalm установили, что боевые вертолеты этого полка в 2018 году участвовали в агрессии против Украины, когда в нейтральных водах атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

Год назад, 3 декабря 2018, международное разведывательное сообщество InformNapalm собрало и опубликовало личные данные офицеров 55-го вертолетного полка, который участвовал в нападении на украинские катера. Среди указанных лиц были и заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Алексей Склянкин и командир эскадрильи Ми-28H Руслан Кушниренко, погибшие вчера при весьма странных обстоятельствах - по предварительным сообщениям Министерства обороны РФ, причиной катастрофы стал сильный туман.

Однако, специалисты отмечают, что вертолет Ми-28H "Ночной охотник" (по кодификации НАТО: Havoc) создан для выполнения боевых задач, в том числе и в плохих погодных условиях. Поэтому версия о катастрофе из-за тумана выглядит недостаточно обоснованной.

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На данный момент следствие также рассматривает две предварительные причины катастрофы: техническая неисправность или ошибка в пилотировании боевой машины. Но указанные пилоты имели большой опыт и вряд ли могли ошибиться в пилотировании. Поэтому вероятной остается версия о технической неисправности Ми-28H.

Некоторые специалисты, которых опросили волонтеры InformNapalm, не исключают, что настоящей причиной гибели офицеров, занимавших высокие руководящие должности в 55-м вертолетном полку, является заказное убийство с целью "зачистки свидетелей и исполнителей военных преступлений". Российские источники отмечают, что заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Алексей Склянкин имел значительный боевой опыт и участвовал в боевых операциях в Сирии.

Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе 01

Источник: https://censor.net.ua/p3164982
 
 
 Топ комментарии
 
Иначе, его подбили бы солдаты NATO!
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День сухопутних військ України , а вітають морські та повітряні сили ворога ))
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от нафик размещаешь изображение там, где его отключаю просмотр, тут же на Цензоре есть возможность картинку вставить, или ты специально так ?
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А йа скорбйу о про том русскам парнж с русскчй фамілійой Склянкін. Не опрокідівать большє Склянкіну склянкі, прості є за каламбур. Допілся, ізвінітє, долєтался.
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Жернова господни мелют медленно, но неумолимо (с)
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Бумеранг оказывается везде успевает..)))
радует...
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Пішло кацам на пропасть. Бог не фраєр.
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сегодня праздник там у вдов
ашот устроит танцы...
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участие в агрессии против Украины - ето приговор.
так и должно быть.
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Це навіть не вирок, бо суду не було. Це - карма. Чорна мітка.
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У них бояра кончилася, лететь была
невазможна...
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нажаль у одного призвище українське!
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а за носія призвища радісно! він раніше потрапить туди куди заслужив!
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Ото ж бо й воно, що в нього від "українця" лише прізвище залишилось... Нагадую - Захарченко і Плотніцький - "теж українці"... Останній взагалі, з Прикарпаття...
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Прибавте більше радісного драйву, порохосмоктунці.
Це для вас спецом подали радісну новину.
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О , ватна істота рохкае. Ще один зубожілий бот🤢🤢🤢, якому Порох сраку добряче підсмалив ☝️☝️☝️. Як приємно бачити , хоч руці грій😁😁😁. Палай, палай ясніше лахта
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Ватные петушары превратились в коровьи лепёшки😂
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Ударный вертолет разбился из-за тумана?! Это шож за ударный вертолет такой, шо ему туман помеха?
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это типа ночной с приборами и прочим Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 6547
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Он был перегружен ворованными унитазами.
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а я то думаю что с кузей а он пригорель Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 2936Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 2272
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100% ктото с экипажа читал новости про санкции США ...
Вот и полыхнуло...
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Карма . Млять она злопамятная *****. Все помнит и всем все воздаст.
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Считаю версию последнего абзаца- весьма вероятной и состоятельной! С этой всей историей- много неясностей. В смысле- она вся- воняет. Потому, дабы ничего нового и интересного более не всплывало- вполне вероятна зачистка причастных лиц.
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пля так эти олени ещё и пл Читу на попа поставили теперь торчит мля в заливе восток носом к верху Пилоты разбившегося в РФ Ми-28H участвовали в агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе - Цензор.НЕТ 8637
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Якщо вже при владі зрадники та колаборанти, так хай хоч Бог за нас воює.
Vedana.
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То шо имели большой опыт, не исключает ошибку. Молодые лётчики летают по приборам, по правилам, а опытные часто на ,,авось". Во время моей службы, в 1986 году, разбился СУ-24 с авиабазы возле Кутаиси, врезался в гору, ошибка пилота. Самолёт пилотировали комполка и главный штурман полка. Вот и опыт. Хотя результат с вертолётом радует, несмотря на причины.
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У склянкина типичная мокшанская рожа. Была. Пілоти Мі-28H, який розбився в РФ, брали участь в агресії проти українських кораблів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 3044
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фортуна нон пеніс ін манус нон реціпе-казали древні латиняни.удача не прутень у руці не втримаєш!
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