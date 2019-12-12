 СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативники СБУ установили, что коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет. Сделки злоумышленники проводили в два этапа.
Сначала у местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные оптовые партии сельхозпродукции. После этого продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости. Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов.
Только в течение 2019 года злоумышленники провели экспортных операций на сумму более миллиарда гривен. Сейчас точная сумма нанесенного государственному бюджету ущерба устанавливается. Во время обысков по адресам фирм-участников схемы, по месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и черновая бухгалтерия, подтверждающая противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливается причастность должностных лиц контролирующих органов к противоправной схемы.
https://site.ua/skitalec/24544-zelen...f-na-donbasse/
Зеленский и Баканов решили выдать России сдавшихся свидетелей военного присутствия РФ на Донбассе
Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд
Але Ви так і не спростували інформацію Доника.