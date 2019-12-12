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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:порт (388) СБУ (14128) Херсон (619)

 СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила и прекратила функционирование многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов, которая в течение года действовала в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники СБУ установили, что коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет. Сделки злоумышленники проводили в два этапа.

Сначала у местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные оптовые партии сельхозпродукции. После этого продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости. Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов.

СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона 01
СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона 02
СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона 03
СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона 04
СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона 05

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Только в течение 2019 года злоумышленники провели экспортных операций на сумму более миллиарда гривен. Сейчас точная сумма нанесенного государственному бюджету ущерба устанавливается. Во время обысков по адресам фирм-участников схемы, по месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и черновая бухгалтерия, подтверждающая противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливается причастность должностных лиц контролирующих органов к противоправной схемы.

Источник: https://censor.net.ua/p3164976
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно. И все отдадут учителям. Конечно сверху тех 4000 долларов в месяц, что уже дали СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона - Цензор.НЕТ 4137
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О! Сбу... это которыми командует очень старый молодой лейтенант??? Ну вот вам ложечка уксуса в бочку с сбу...
https://site.ua/skitalec/24544-zelen...f-na-donbasse/
Зеленский и Баканов решили выдать России сдавшихся свидетелей военного присутствия РФ на Донбассе
Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд
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по сообщению агенства укринформ коррупционные личности ввели в херсоне в оборот региональную валюту, основой названия которой стал корень названия великого города, в коем они промышляют, сбу не дремало и предъявило дельца посягательство на территориальную целостность украины
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Ось так і грабують Украну. Все питання, чи повернуться награбовані кошти..
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Конечно. И все отдадут учителям. Конечно сверху тех 4000 долларов в месяц, что уже дали СБУ выявила многомиллионную схему уклонения от налогов в порту Херсона - Цензор.НЕТ 4137
 показать весь комментарий
 
 
О! Сбу... это которыми командует очень старый молодой лейтенант??? Ну вот вам ложечка уксуса в бочку с сбу...
https://site.ua/skitalec/24544-zelen...f-na-donbasse/
Зеленский и Баканов решили выдать России сдавшихся свидетелей военного присутствия РФ на Донбассе
Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд
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Если всё действительно так, как вы изложили, то это- мерзкое вероломство! Я не представляю себе подобного. Неужто рискнут?!
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🤣начитаются люди бреда и давай всем баранам его впаривать
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73% з'їли і ще з'їдять будь яке лайно. СБУ викрила багатомільйонну схему ухилення від податків у порту Херсона - Цензор.НЕТ 3776

Але Ви так і не спростували інформацію Доника.
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У нас уже были такие, выявляли, выявляли и шо? Может пора уже наказывать ВЫЯВЛЕННЫХ.
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по сообщению агенства укринформ коррупционные личности ввели в херсоне в оборот региональную валюту, основой названия которой стал корень названия великого города, в коем они промышляют, сбу не дремало и предъявило дельца посягательство на территориальную целостность украины
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Хермани? Может быть- Хербабло? Хербабки? Уточните, плиз.
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Не заплатили СБУ долю малую? Фото амбара с зерном напомнило 1933ий год - "раскулачивание кулака"
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