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Все про:драка (1770) Киевская область (1827) Нацполиция (10548) патрульная полиция (1359)

 Пьяная женщина на Киевщине ударила патрульного ногой в голову, у него сотрясение, - Нацполиция. ФОТО

Пьяная женщина напала на сотрудника патрульной полиции в Киевской области, ударила его ногой в голову. У правоохранителя диагностировали сотрясение мозга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Таким образом 30-летняя женщина в нетрезвом виде пыталась "противостоять произволу полицейских".

Инцидент произошел на контрольном стационарном пункте полиции автодороги Киев-Одесса возле города Белая Церковь.

Наряд патрульной полиции остановил автомобиль, который двигался с одной включенной фарой. Во время остановки работники полиции проверили документы у водителя, который сразу устранил техническую неисправность и сел за руль, чтобы ехать дальше.

Однако в это время из машины вышел пассажир, который имел явные признаки опьянения, и начал выяснять у патрульных причину остановки. Вел себя нагло, на замечания полицейских не реагировал, выбежал на проезжую часть дороги. Чтобы уберечь мужчину от трагических последствий, правоохранители пытались его оттащить от трассы.

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Именно тогда "на защиту своего родственника" вышла из машины молодая женщина. Она неожиданно изо всей силы нанесла ногой удар в голову одному из патрульных полицейских.

30-летнюю женщину задержали и установили, что содержание алкоголя в крови составил 1 промилле.

Пострадавшему полицейскому врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Женщине, которая сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

А ее родственник отделается уплатой штрафа. Работники полиции составили в отношении него три административных протокола за нарушение ПДД пешеходами, за появление в общественных местах в пьяном виде и злостное неповиновение правоохранителям.

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Пьяная женщина на Киевщине ударила патрульного ногой в голову, у него сотрясение, - Нацполиция 01
Пьяная женщина на Киевщине ударила патрульного ногой в голову, у него сотрясение, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164957
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво, це в неї такі довги ноги чи патрульний повзав?
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наша полиция она такая - профессиАнальная ..
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ладно хоть не лопатой, нога то хоть цела осталась?
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ну тада - пьяная фанка брюса ли П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7549
лютее уже не могёт быть

если у неё есть муж, то ......
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наша полиция она такая - профессиАнальная ..
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Цікаво, це в неї такі довги ноги чи патрульний повзав?
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Ещё было бы интересно узнать комплекцию этой "мадам". Что-то сомнительно, что дэвушка среднего телосложения могла с ноги так "качественно" задвинуть. ))
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выхожу я значит из ресторана,никого не трогаю и тут мне на руку наступили.
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из соешоблы - 100%.
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Хто саме, патрульні, водій, жінка чи лампочка?
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Ты думаешь, ему есть разница? Главное испортить воздух + рошенка))
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баба либо акробатка либо мент по земле валялся П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5975
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о-о-о-о-о-о-о-о-о!!! Мерянская ботва проснулась П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1433 Лалалалка где?
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а воно хіба може сказати , їм же в Трускавці всім клепку виймали, навіть .якщо залишки ще й були в декотрих П'яна жінка на Київщині вдарила патрульного ногою в голову, у нього струс, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2092
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снова пебилами вся ветка засрана - цн уже не скрывая им потакает
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Привет макшанец)) Вы как всегда, толпой ходите?
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А представьте, что она сможет вытворять, когда чуток подвыпьет...
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та никуя она не сможет....феминистки вам голову промывают вот такими роликами, а вы тут фантазируете....забыл нынче своременный мужчина, что и кто такая женщина
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Эх жаль видоса не будет. Я бы посмотрел
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"пытались его оттащить от трассы" - в свою коморку, чтобы там без свидетелей отлупасить?
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Далеко не кожен чоловік спроможний вдарити ногою в голову поліцаю так щоб був струс мозку і травма голови.
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скоро будут детки лупить єтих полицейских и отбирать у них конфети
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Он упал 4 раза с высоты собственного роста и ударился головой об асфальт. Мозг рассыпался, но сильно не пострадал.
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Феминизация женщин в действии....Женщинам уже и на полицию плевать....
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