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 Происшествия, За рубежом
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 Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие. ВИДЕО+ФОТО

На авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске во время проведения ремонтных работ произошло возгорание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости".

"В 10:16 по московскому времени проступило сообщение о пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Предварительно, горит первый энергоотсек", - сообщил агентству представитель экстренных служб.

Авианосец Адмирал Кузнецов горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие 01

Как передает "Интерфакс", во время ЧП пострадал один человек, трое пропали. Уточняется, что площадь возгорания выросла с 20 квадратных метров до 120 квадратных метров. По словам собеседника агентства, загорелось дизельное топливо.

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Источник: https://censor.net.ua/p3164946
 
   
 Топ комментарии
 
Дрова нужно хранить в проветриваемом помещении... иначе будет самовозгорание... что и произошло...
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Праздник какой-то : два летуна разбились да ещё на кузе горит топливо и три рукожопых пропало . Верной дорогой идёте тавагищи !
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Агенты Яроша поработали на славу.Ищите визитку
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Ярош визитку проглотил, пока сопли жевал, мстя за Сашка Белого.
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"Адмирал Кузнецов" был заслан в московитский флот и честно несёт свою службу,
сочно выставляя кремль на всеобщее посмешище.
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Та, годі вам, то не пожежа то, його так заводять. Штатна ситуація на хвлагмані кацапського флоту. Там як ракету запускають так можуть і п'ятеро пропасти- баби нарожають.
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Та вони ж звикли заводити "с толкача".
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Там уже и тушить нет смысла. Дешевле будет спалить. Опять же док новый не нужно будет строить. Кочегары на дровах курили наверное. А так да, отмучился старина, наконец(.Ты многое сделал, немало техники парашной потопил, будем надеяться что еще пару-тройку раков с собой забрал. Мне его будет не хватать.(( Я бы ему героя Украины дал... посмертно.
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Да утопите его в конце концов. Это же уже не смешно даже
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-"У Росії впав вертоліт: загинули військові, які атакували кораблі України в Керченській протоці

Серед загиблих - Руслан Кушніренко (другий пілот) та Олександр Склянкін (заступник командира вертолітного полку).
За інформацією ЗМІ, саме ці військовослужбовці атакували кораблі України в Керченській протоці минулого року."
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Шаман іде на Москву - він своє діло знає.
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От температуры несущие способности стали сходят на нет. Корыто надо списывать.
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"есть пропавшие".... вспомнилось вот:
"Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно."
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Хотели приварить унитазы, украденные с украинских катеров.
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https://www.bfm.ru/news/431780

Пожар начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута
Они свиньи, и раз за разом доказывают это. Хотя никто давно не сомневается
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кингстоны открывайте- черти полосатые Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 1832
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Усьо, НАТУ можно розпускати, за ненадібністю
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У китайцев такой же корабль на ходу.
Может, дело в чём-то другом ?
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