 Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости".
"В 10:16 по московскому времени проступило сообщение о пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Предварительно, горит первый энергоотсек", - сообщил агентству представитель экстренных служб.
Как передает "Интерфакс", во время ЧП пострадал один человек, трое пропали. Уточняется, что площадь возгорания выросла с 20 квадратных метров до 120 квадратных метров. По словам собеседника агентства, загорелось дизельное топливо.
сочно выставляя кремль на всеобщее посмешище.
Серед загиблих - Руслан Кушніренко (другий пілот) та Олександр Склянкін (заступник командира вертолітного полку).
За інформацією ЗМІ, саме ці військовослужбовці атакували кораблі України в Керченській протоці минулого року."
"Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно."
Пожар начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута
Они свиньи, и раз за разом доказывают это. Хотя никто давно не сомневается
Может, дело в чём-то другом ?