 Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости".

"В 10:16 по московскому времени проступило сообщение о пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Предварительно, горит первый энергоотсек", - сообщил агентству представитель экстренных служб.

Как передает "Интерфакс", во время ЧП пострадал один человек, трое пропали. Уточняется, что площадь возгорания выросла с 20 квадратных метров до 120 квадратных метров. По словам собеседника агентства, загорелось дизельное топливо.

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