 Чиновник миграционной службы систематически вымогал взятки у иностранцев на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от иностранцев за ускоренную легализацию и невыдворение из страны нарушителей миграционного законодательства. Стоимость "услуг" злоумышленника зависела от платежеспособности мигрантов, сложности случая и в среднем составляла $1 тыс.
Задержали чиновника рядом с местом работы при получении взятки в размере 20 тыс. грн от гражданина одной из стран Центральной Азии.
Во время обысков по местам жительства и работы, а также в личном автомобиле злоумышленника правоохранители обнаружили еще 34 тыс. грн.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
во вторых расстрелы никого не испугают . Китай тому пример ----- мил человек, не знаешь - не говори(только не обижайся как дите на эти слова, рк?). Вот живу я пол года в РБ и скажу тебе, ты тут хрен кому взятку впихнешь, ибо боятся....И это еще не расстреливают...
Коррупцию можно уменьшить , свести к минимуму , но искоренить полностью -нет. ----- да и не надо полностью....на 95% искоренить коррупцию хватит для спасения страны
Искать во всём выгоду - для себя любимого , это в генах людских . ----- Гены-генами, а когда за 1000$ 10 годков с конфискацией отсидишь (либо твой сосед присядет) тогда мозг эти "гены" в опу засунет и все будут примерные и послушные