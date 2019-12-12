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Все про:взятка (4805) СБУ (14128) Херсонщина (848) миграция (205)

 Чиновник миграционной службы систематически вымогал взятки у иностранцев на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из районных подразделений Управления государственной миграционной службы в Херсонской области на систематическом вымогательстве взяток от иностранных граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от иностранцев за ускоренную легализацию и невыдворение из страны нарушителей миграционного законодательства. Стоимость "услуг" злоумышленника зависела от платежеспособности мигрантов, сложности случая и в среднем составляла $1 тыс.

Задержали чиновника рядом с местом работы при получении взятки в размере 20 тыс. грн от гражданина одной из стран Центральной Азии.

Во время обысков по местам жительства и работы, а также в личном автомобиле злоумышленника правоохранители обнаружили еще 34 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Чиновник миграционной службы систематически вымогал взятки у иностранцев на Херсонщине, - СБУ 01
Чиновник миграционной службы систематически вымогал взятки у иностранцев на Херсонщине, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3164945
 
   
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Надо потихоньку убирать этих гнид из рядов чиновничества.
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...нада потіхоньку заводіть нових вшей Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7083
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Херсон переполнен всякой дрянью ,там давно пора провести широкую антикоррупционную операцию с привлечением бронетехники и авиации ...
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Херсонская область вцелом в плане коррупции и кумовства это такой ГНИДНИК и ГАДЮШНИК, что мало кто представляет....
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Нормальный украинский чиновник-берёт...Хватательный рефлекс, за годы незалежности,-отлично отработан. Лечение этой пошести, также хорошо известно. В мировой практике-это китайский и чилийский варианты. Жесточайшее наказание взяточников, как в Китае, вплоть до вышки, пиночетовский вариант, уничтоживший олигархию....Китай, ныне, первая страна в мире, по темпам роста экономики. Чили-самая высокоразвитая экономика Латинской Америки.
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В Китае ежегодно казнят десятки коррупционеров , и тысячи сажают .! Каждый год одно и то же . Тоесть , коррупция всё равно не исчезает . В любой стране мира она была ,есть и будет ,, во все времена . Её можно минимизировать , но уничтожить полностью - нет . Чтобы уничтожить коррупцию полностью , в чиновничьи кресла нужно посадить роботов . Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3160 .
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А почему бы публично не стрельнуть пару коррупционеров для оздоровления (спасения) всей страны?
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Закон не позволяет , это раз ,, во вторых расстрелы никого не испугают . Китай тому пример . Коррупцию можно уменьшить , свести к минимуму , но искоренить полностью -нет. Искать во всём выгоду - для себя любимого , это в генах людских .. Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2974 .
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Закон не позволяет ----- поменять закон к едрени бабушки...

во вторых расстрелы никого не испугают . Китай тому пример ----- мил человек, не знаешь - не говори(только не обижайся как дите на эти слова, рк?). Вот живу я пол года в РБ и скажу тебе, ты тут хрен кому взятку впихнешь, ибо боятся....И это еще не расстреливают...

Коррупцию можно уменьшить , свести к минимуму , но искоренить полностью -нет. ----- да и не надо полностью....на 95% искоренить коррупцию хватит для спасения страны

Искать во всём выгоду - для себя любимого , это в генах людских . ----- Гены-генами, а когда за 1000$ 10 годков с конфискацией отсидишь (либо твой сосед присядет) тогда мозг эти "гены" в опу засунет и все будут примерные и послушные
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с генетикой не поспоришь.и на место ушедшего всегда вскарабкаются новые герои
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При этом, Китай-одна из самых высокоразвитых экономик мира..
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Найдите в гугле и почитайте о том как боролись с коррупцией в Бразилии . Эта страна развивалась бешеными темпами ,, пока там не начали жёсткую борьбу с этой самой коррупцией . Вследствие этого её экономика обрушилась , зато коррупция уменьшилась . . Выглядит как абсурд , но это правда .
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